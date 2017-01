Door Julian Huijbregts, dinsdag 17 januari 2017 20:42, 15 reacties • Feedback

Twee maanden na de release van de volledige game heeft Ubisoft een demo van Watch Dogs 2 voor de PS4 uitgebracht. De gratis versie is tot uiterijk 7 februari drie uur lang te spelen. Vanaf 24 januari komt de demo ook naar de Xbox One.

Gamers krijgen in de probeerversie toegang tot het volledige San Francisco Bay-gebied en kunnen ook online in coöp spelen. De demo is tijdelijk beschikbaar, van 17 januari tot 7 februari. Na die periode kan de gratis versie niet meer gespeeld worden en binnen de termijn kunnen spelers maximaal drie uur het spel verkennen.

Als spelers het volledige spel kopen, dan wordt de voortgang die ze gemaakt hebben in de probeerversie opgeslagen. De demo is dinsdag uitgekomen voor de PlayStation 4 en over een week is deze ook op de Xbox One beschikbaar. Voor de pc verschijnt geen gratis probeerversie.

De eerste twintig minuten van Watch Dogs 2.