dinsdag 17 januari 2017

Microsoft heeft de makers van Simplygon overgenomen. Simplygon is software voor het optimaliseren van 3d-data. Met de Simplygon-techniek kan een geavanceerd 3d-model automatisch aangepast worden voor weergave op verschillende apparaten.

Microsoft en Simplygon maken op hun websites melding van de overname, maar het is niet bekend welk bedrag er mee is gemoeid. Zowel de ceo als de cto en oprichters van Simplygon gaan hun werkzaamheden voortzetten bij de Windows-maker.

Simplygon, dat beschikbaar is als plug-in voor 3ds Max en Maya, werd volgens de makers gebruikt bij het maken van verschillende recente games, waaronder Eve Valkyrie, The Witcher 3, Paragon en Forza Horizon. De techniek kan gebruikt worden om automatisch variaties te maken van geavanceerde 3d-modellen, voor weergave op apparaten met een verschillende rekenkracht. Simplygon is bedacht door het Zweedse bedrijf Donya Labs, dat in 2006 werd opgericht.

Met de Creators Update van Windows 10, die vermoedelijk in april verschijnt, richt Microsoft zich sterk op 3d. De nieuwe Windows-versie bevat onder andere Paint 3D. Vermoedelijk wil Microsoft zich versterken op het gebied van kennis en techniek met betrekking tot 3d-software door de overname.