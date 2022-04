Streamingdienst HBO Max komt in tweede helft van 2021 uit in Europa

HBO Max, de in de VS uitgebrachte videostreamingdienst van WarnerMedia, komt in de tweede helft van volgend jaar uit in Europa. Het filmbedrijf gaat daarnaast alle films die voor 2021 gepland staan, in de VS op HBO Max uitbrengen, gelijktijdig met de Amerikaanse bioscoopreleases.

Het hoofd van HBO Max Global, Andy Forssell, heeft tijdens een webconferentie laten weten dat HBO Max vanaf de tweede helft van 2021 uit zal breiden naar Europa en Latijns-Amerika. Forssell zegt dat de dienst 'tegen het einde van 2021 erg actief zal zijn in beide regio's'. HBO gaat zijn huidige HBO-consumentendiensten in Europa upgraden naar HBO Max, wat betekent dat er sprake zou zijn van een verdubbeling van de content.

Wanneer de streamingdienst precies uitkomt in Europa en of alle Europese landen op hetzelfde moment aan de beurt zijn, is niet bekendgemaakt. Forssell zei dat het plan voor de internationale uitbreiding luidt dat de dienst uiteindelijk in 190 landen ter wereld beschikbaar moet zijn. 'Het is alleen een kwestie van hoe snel we dat kunnen doen', zei hij.

WarnerMedia heeft ook bekendgemaakt dat het al zijn zeventien films die voor 2021 gepland staan, in de Verenigde Staten gaat uitbrengen op zijn streamingdienst HBO Max. De films komen daar gelijktijdig uit met hun Amerikaanse bioscooprelease. Volgens Warner Bros. gaat het om een experiment van een jaar, waarbij de films zonder extra kosten, behalve de HBO Max-abonnementskosten, gedurende een maand op HBO Max te zien zijn. Daarna verdwijnen ze weer van het platform. De films blijven vervolgens beschikbaar in de bioscopen, ook de bioscopen buiten de VS.

Het gaat om zeventien films, waaronder titels als Matrix 4, Dune en Mortal Kombat. Al deze films komen dus volgend jaar in de VS ook uit op HBO Max, met ondersteuning voor 4k en hdr. Waarschijnlijk zal deze stap niet buiten de VS gaan gelden als HBO Max ook in Europa beschikbaar komt, mede omdat de juridische afspraken over de release van de films zullen afwijken van de situatie in de VS.

WarnerMedia zegt dat het plan om de films gelijktijdig op HBO Max en in bioscopen uit te brengen, is ingegeven door de impact van de wereldwijde coronapandemie. Het bedrijf verwacht dat zeker in de VS de capaciteit in bioscopen beperkt zal zijn in 2021. Daarbij vallen de Amerikaanse abonneeaantallen van HBO Max nog wat tegen, iets waar WarnerMedia met dit plan ook op inspeelt. Daarnaast is deze stap vrij logisch, kijkend naar de release van de film Tenet. Deze film kwam in de zomer uit in bioscopen, tijdens de pandemie. Zeker in de VS leidde dat tot tegenvallende bezoekersaantallen en uiteindelijk tot forse verliezen voor Warner Bros.