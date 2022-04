HBO Max krijgt in juni goedkoper abonnement met reclame en zonder biosfilms

HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia, krijgt in juni in de VS een goedkoper abonnement erbij waarop reclame getoond wordt. Ook zullen de films van het bedrijf daarbij niet direct op de dienst te zien zijn. HBO Max komt ergens in de tweede helft van 2021 naar Europa.

Naast advertenties en een gebrek aan bioscoopfilms zegt WarnerMedia-moederbedrijf AT&T in de bekendmaking dat deze variant geen reclame zal tonen tijdens HBO's eigen series, zoals Game of Thrones of The Sopranos. Een prijs voor dat nieuwe abonnement is nog niet bekend, maar HBO Max zelf kost momenteel 15 dollar per maand in de VS. Deze nieuwe abonnementsvorm is een reactie op het gevoel dat de dienst aardig duur is, iets wat veel mensen uitspreken.

HBO Max komt ergens in de tweede helft van dit jaar naar Europa, zo bleek in december. Of deze alternatieve, goedkopere abonnementsvorm vroeg of laat ook meekomt naar dit deel van de wereld, is momenteel niet duidelijk. In de bekendmaking spreekt WarnerMedia-moederbedrijf AT&T namelijk van een release van deze nieuwe abonnementsvorm in de VS.

Of Nederland en België ook daadwerkelijk HBO Max krijgen in de tweede helft van dit jaar, staat ook nog niet volledig vast. Wat AT&T gezegd heeft, is dat de dienst 'naar 21 Europese territoria komt in de tweede helft van 2021'.

WarnerMedia zei in december dat het plan om de films gelijktijdig op HBO Max en in bioscopen uit te brengen, is ingegeven door de impact van de wereldwijde coronapandemie. Het bedrijf verwacht dat zeker in de VS de capaciteit in bioscopen beperkt zal zijn in 2021.