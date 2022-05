Versie 4.3.3 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Feature: New languages: Azerbaijani, Estonian Bugfix: Unify global speed dialogs for normal/alternative speeds

Increase maximum global speed limits ~2 GiB/s

Save fastresume when setting torrent speed limits

Group several torrent options into one dialog

Capitalize locale names

Improve content file/folder names handling

Drop notification about move storage finished or failed

Reload "missing files" torrent instead of re-checking

Remember dialog sizes

Improve detection of file extension string WebUI: Don't call non-existent elements

Update "Keep top-level folder" in WebUI options MacOS: QMake: Raise minimal macOS target version to 10.14 Linux: Use legacy 'data' directory only as a fallback Other: Bump project requirement to C++17