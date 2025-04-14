Versie 5.0.5 van qBittorrent is verschenen. Deze opensource torrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat minimaal Windows 10 vereist is. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New feature: Add an advanced setting for setting the "Add New Torrent" dialog as modal Bugfix: Improve command line parameters serialization

Declare missing color IDs for theming Windows: NSIS: Update Swedish translation