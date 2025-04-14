Software-update: qBittorrent 5.0.5

qBittorrent logo Versie 5.0.5 van qBittorrent is verschenen. Deze opensource torrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat minimaal Windows 10 vereist is. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New feature:
  • Add an advanced setting for setting the "Add New Torrent" dialog as modal
Bugfix:
  • Improve command line parameters serialization
  • Declare missing color IDs for theming
Windows:
  • NSIS: Update Swedish translation

Versienummer 5.0.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website qBittorrent
Download https://www.qbittorrent.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-04-2025 08:30 7

14-04-2025 • 08:30

7

Bron: qBittorrent

Update-historie

10-07 qBittorrent 5.2.3 0
16-06 qBittorrent 5.2.2 2
26-05 qBittorrent 5.2.1 10
04-05 qBittorrent 5.2.0 14
20-11 qBittorrent 5.1.4 5
11-11 qBittorrent 5.1.3 12
07-'25 qBittorrent 5.1.2 3
06-'25 qBittorrent 5.1.1 39
04-'25 qBittorrent 5.1.0 20
04-'25 qBittorrent 5.0.5 7
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qBittorrent

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

-Moderatie-faq
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Bartype 14 april 2025 13:08
Wat is het verschil tussen de "normale" en qt6/lt2.0 versie?
cruysen @Bartype14 april 2025 14:19
Ik zou even bij de vorige versies kijken voor het antwoord. Dit is al vaker gevraagd en uitgelegd. ;)
Edit: b.v bij v5.0.3

[Reactie gewijzigd door cruysen op 14 april 2025 14:20]

RoanV @Bartype14 april 2025 14:20
Beide downloads zijn qt6 tegenwoordig (onderliggende versie van de GUI software)
lt2.0 is de onderliggende versie van libtorrent, versie 2.0 kan v2 torrent bestanden lezen, v1.2 niet.

Voor wat meer info, zie de note bij: https://www.qbittorrent.o...bittorrent-v4.5.0-release
Yarisken 14 april 2025 15:23
Ik gebruik het in docker. Mijn voorkeur gaat uit naar rutorrent omdat ik zaken kan zien welke torrents in error staan en het is ook makkelijk om zelf een torrent aan te maken. Echter is dit een pak trager dan Qbit.
Jacco011 @Yarisken15 april 2025 09:43
Ik gebruik de client, maar soms ook wel de webbrowser. Ik denk dat via de Web GUI je niet alles kunt zien wat op je via de client wel kunt zien.
Yarisken @Jacco01115 april 2025 19:14
Ja ik zit met een docker dus geen client mogelijk.
Tis wat het is :-)
zordaz 14 april 2025 16:23
Automatische Linux Desktop integratie (XFCE) van de AppImage versie m.b.v. AppImageLauncher werkt niet meer sinds qBittorrent versie 5. Hebben meer mensen hier last van?

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