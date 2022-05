Amerikaanse nieuwszender CNN komt met eigen betaalde streamingdienst

De Amerikaanse nieuwszender CNN gaat vanaf volgend jaar een betaalde streamingdienst aanbieden onder de noemer CNN+. Daarop wordt dagelijks acht tot twaalf uur aan liveprogramma's uitgezonden en er komen non-fictieseries exclusief voor de dienst.

De programmering op CNN+ zal niet hetzelfde zijn als die op de televisiezender, zegt Andrew Morse, die als chief digital officer de leiding heeft over de streamingdienst. CNN neemt naar eigen zeggen honderden mensen aan en ontwikkelt tientallen tv-programma's voor de dienst, die in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar moet zijn. Wat CNN+ gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.

CNN+ wordt geen streamingdienst voor kort nieuws, maar moet juist meer diepgang bieden, zegt Morse. De liveprogramma's op de dienst worden gepresenteerd door bekende kopstukken van het netwerk en nieuwe gezichten. Daarnaast komen er series op CNN+, zowel bestaande CNN-producties als nieuwe exclusieve producties. Ook stelt Morse dat abonnees van de dienst toegang krijgen tot een 'interactieve community' waarbij leden 'directe interactie' kunnen hebben met presentatoren en experts. Exacte details over de programmering en community zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens CNN kan het nieuwsnetwerk niet zomaar zijn huidige liveprogramma's aanbieden via streaming, omdat er lucratieve langetermijnafspraken zijn met tv-distributeurs wereldwijd. Daarmee verdient CNN jaarlijks meer dan een miljard dollar.

In eerste instantie zal CNN+ zich richten op video, maar het bedrijf overweegt om via het abonnement ook andere vormen aan te bieden, zoals lange artikelen en podcasts. Er komt geen nieuwe app voor CNN+. De streamingdienst zal na betaling beschikbaar zijn in de huidige CNN-app. CNN is eigendom van WarnerMedia. Dat bedrijf heeft al meerdere streamingdiensten, zoals HBO Max.