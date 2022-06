Comcast en ViacomCBS brengen in 2022 streamingdienst SkyShowtime naar Nederland

Streamingdienst SkyShowtime komt in 2022 naar meer dan twintig Europese landen, waaronder Nederland. Deze dienst krijgt films en tv-series van bedrijven als Nickelodeon, Paramount Pictures en Universal Pictures. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Ook series en films van Showtime, Paramount+ Originals, Peacock en Sky Studios zijn op SkyShowtime te zien, melden Comcast en ViacomCBS. Bij release zal er ruim tienduizend uur aan video's op de dienst te zien zijn, beloven de bedrijven. Het gaat daarbij onder meer om nieuwe films en tv-series die niet op andere platforms te zien zijn.

Het aanbod wordt elke maand aangevuld. Daarnaast zullen er oude films en series op de dienst te zien zijn. Volgens de bedrijven gaat het om allerlei genres voor verschillende leeftijdsgroepen, zoals drama's, kinderfilms, documentaires en 'lokale programma's'.

SkyShowtime zal Peacocks platform gebruiken; Peacock is een streamingdienst van Comcast die in juli vorig jaar geïntroduceerd werd. Deze dienst is nu beschikbaar in de Verenigde Staten en moet later dit jaar beschikbaar komen in onder meer Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Comcast en ViacomCBS trekken samen op voor SkyShowtime en worden samen eigenaar van de dienst. Wanneer de dienst precies naar Nederland komt, is niet bekend; de bedrijven zeggen dat dit afhankelijk is van overheidstoestemming. Of en wanneer de dienst naar België komt, is niet duidelijk.