'Duits ​​​​​​​cellbroadcast-noodberichtensysteem moet herfst 2022 klaar zijn'

De Duitse overheid wil dat het Duitse noodberichtensysteem dat met cellbroadcast gaat werken in de herfst van volgend jaar klaar is. Dit systeem zal een aanvulling zijn op het huidige noodsysteem van sirenes, apps en radioberichten.

Der Spiegel schrijft op basis van overheidsbronnen dat het cellbroadcast-systeem in de herfst van 2022 operationeel moet zijn. Om het noodberichtensysteem, dat vergelijkbaar is met NL-Alert, in te kunnen stellen, wil het kabinet de telecommunicatiewet aanpassen. Dit heeft het Duitse kabinet woensdag bekendgemaakt.

Volgens de wetswijziging wordt het voor providers verplicht om mee te werken aan het systeem. Naar schatting kost de Duitse invoering veertig miljoen euro. Daarnaast zal het iedere provider jaarlijks maximaal een miljoen euro kosten om het systeem draaiende te houden. Deze kosten komen voor rekening van de Duitse overheid. De overheid werkt nu nog aan de formulering van de wettekst en de technische details moeten ook nog uitgewerkt worden.

In Duitsland is lang weerstand geweest tegen cellbroadcast omdat het gezien zou worden als inbreuk op de privacy, tekent Reuters aan. Sinds de overstromingen van afgelopen juli, waarbij minstens 180 Duitsers om het leven kwamen, is de Duitse overheid echter overstag. Voorstanders van cellbroadcast zeggen dat het berichtensysteem levens had kunnen redden, doordat er dan meer mensen gewaarschuwd hadden kunnen worden.

Cellbroadcast is de achterliggende technologie van NL-Alert. Het is een apart systeem op mobiele netwerken en bestaat naast de kanalen voor bijvoorbeeld sms. Berichten komen binnen bij elke juist ingestelde telefoon die zich in het gebied van een cell bevindt. Daarmee bereikt het systeem alle gebruikers, ongeacht provider en nationaliteit. Nederland werkt sinds 2008 met cellbroadcast.