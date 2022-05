Netwerken van Telenet en BASE zijn getroffen door overstromingen

Het noodweer van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat vaste en mobiele netwerken van BASE en Telenet in bepaalde delen van België deels tot niet bereikbaar zijn. De bedrijven zeggen het netwerk zo snel mogelijk te willen herstellen.

Op onder meer Facebook laten Telenet en BASE weten dat mobiele en vaste netwerken 'gedeeltelijk' zijn getroffen. Vooral in de regio's Luik en Verviers kunnen gebruikers verbindingsproblemen ervaren. Ook in de gemeenten Eupen, Raeren, Rochefort en Marche-en-Famenne zouden netwerkproblemen zijn.

De twee providers delen hetzelfde netwerk en zeggen sinds gistermiddag de verbindingsproblemen te hebben. Details worden niet gegeven, naast dat de problemen te maken hebben met de regenval van de afgelopen dagen. De bedrijven zeggen nu de situatie te willen 'stabiliseren' en diensten zo snel mogelijk te willen herstellen.

In België heeft het extreme weer de afgelopen dagen geleid tot minimaal vijftien doden, ingestorte huizen en beschadigde wegen en bruggen. Duitsland is heftiger getroffen door het noodweer, ook in het zuidoosten van Nederland is extreem veel regen gevallen.