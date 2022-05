Duizenden Nederlandse studenten hebben geen internet door landelijke storing

Duizenden studenten in onder meer Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Leiden, Amsterdam en Eindhoven zitten sinds zondagnacht zonder internet. Dat komt door een storing bij internetbeheerder ittdesk, dat internet verzorgt bij verschillende studentenhuisvesters.

Bij gepland onderhoud van zondag op maandag is rond 02.00 uur 's nachts 'iets fout gegaan', waardoor sindsdien de hele core van ittdesk 'op zijn gat ligt', vertelt een woordvoerder van het bedrijf. Een rollback die volgde is ook mislukt. Ittdesk levert internet namens Ziggo bij bijna alle grote studentenhuisvesters in het land. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en beheert internet-, coax- en IP-televisienetwerken voor wat het 'speciale woon- en werkvormen' noemt.

Op Twitter meldt ittdesk dat in ieder geval studenten in huizen van huisvesters Xior, SSHN, Idealis, Vestide, Duwo, The Cohesion en Sayhaey getroffen zijn. Dat zijn huisvesters actief in Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Ede, Eindhoven, Amsterdam. Den Haag, Delft, Haarlem, Deventer, Amstelveen, Leiden en Rotterdam. Gezamenlijk zijn zij goed voor de huisvesting van tienduizenden studenten.

In een reactie aan Tweakers zegt de woordvoerder dat het hele landelijke cluster getroffen is, waardoor er geen verbindingen kunnen worden opgesteld. Onder meer de DHCP-servers van de studentenhuisvesters liggen eruit. Er wordt volgens het bedrijf 'dag en nacht gewerkt aan een oplossing', maar ittdesk en Ziggo weten nog niet waar het probleem zit. Vannacht leek er een oplossing gevonden te zijn met nieuwe software en een nieuwe configuratie, maar na een half uur viel het netwerk alsnog uit, vertelt de woordvoerder.

Volgens ittdesk is de storing beperkt tot studentenhuisvesting. Het bedrijf levert ook diensten aan zorginstellingen, hotels en vakantieparken, maar daar werkt het internet vooralsnog wel. Zodra er meer bekend is over de storing belooft ittdesk een update te geven op Facebook en Twitter. In overleg met Ziggo zal het bedrijf ook communiceren over de oorzaak van de storing, zodra het daarachter is.

In gesprek met studenten op Facebook zegt het bedrijf dat studenten voor een eventuele compensatie voor de storing moeten aankloppen bij de huisvester.

Update, 18.30 uur: Op Twitter meldt ittdesk dat de storing verholpen lijkt. Het bedrijf roept studenten op hun router te herstarten.