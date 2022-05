Analist: Xiaomi is voor het eerst marktleider op smartphonemarkt in Europa

Xiaomi heeft in het tweede kwartaal van dit jaar Samsung ingehaald op de Europese markt voor smartphones, zegt Strategy Analytics. Het is voor het eerst dat Xiaomi het grootste marktaandeel heeft in Europa.

Xiaomi heeft in het kwartaal 12,7 miljoen smartphones geleverd in Europa, schrijft Strategy Analytics. Dat is goed voor een marktaandeel van 25,3 procent en daarmee is Samsung verdrongen naar de tweede plek. Jarenlang heeft Samsung in Europa bovenaan gestaan als het om marktaandeel gaat. Apple blijft op de derde plek staan.

Xiaomi is flink gegroeid in Europa ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Strategy Analytics gaat het om een groei van 67,1 procent en hebben de relatief goedkope telefoons van het Chinese merk met name succes in Rusland, Oekraïne, Spanje en Italië.

Volgens het analistenbureau groeit Xiaomi ten koste van Samsung. De 5G-modellen van Samsung in de Galaxy A-serie doen het wel goed, maar in het lagere segment is er concurrentie van bedrijven zoals Xiaomi en in het hogere segment snoept Apple marktaandeel af met iPhones.

De groei van Xiaomi heeft ook te maken met het wegvallen van Huawei. Sinds dat bedrijf geen Google-diensten meer kan aanbieden, is het marktaandeel gemarginaliseerd in Europa. Ook Oppo en Realme groeien sterk in Europa, maar hebben nog een relatief klein marktaandeel. De smartphonemarkt groeide met 14,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Eerder dit jaar maakte Xiaomi al bekend dat het Apple had ingehaald op de Europese markt voor smartphones. Dat concludeerde de fabrikant na het eerste kwartaal, waarin het 49,4 miljoen telefoons had geleverd in Europa. In dat kwartaal moest Xiaomi Samsung nog wel voor zich dulden.

Het wereldwijde marktaandeel van Xiaomi is volgens Canalys 17 procent. Daarmee staat het bedrijf nog op de tweede plek achter Samsung, dat wereldwijd 19 procent marktaandeel heeft. Apple staat op drie met 14 procent.