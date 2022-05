Canalys: Xiaomi haalt Apple in als nummer twee in de wereldwijde smartphonemarkt

Xiaomi behaalde in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst een tweede plek in de wereldwijde smartphonemarkt. Dat meldt analistenbureau Canalys. Daarmee heeft het bedrijf Apple ingehaald. Samsung blijft op nummer een staan.

Volgens Canalys is het totale aantal smartphoneleveringen in het tweede kwartaal van 2021 met 12 procent toegenomen. Samsung is de huidige marktleider; dat bedrijf was goed voor 19 procent van alle smartphoneleveringen. Xiaomi zou op de tweede plek staan met een marktaandeel van 17 procent; dat van Apple is 14 procent, meldt Canalys. OPPO en Vivo ronden de top vijf af, ieder met een marktaandeel van 10 procent.

In het vorige rapport van Canalys uit april stond Apple nog op plek twee, met een marktaandeel van 15 procent. Inmiddels heeft Xiaomi het Amerikaanse techbedrijf ingehaald. Xiaomi is volgens de cijfers van Canalys het hardst gegroeid sinds het tweede kwartaal van vorig jaar; het aantal geleverde smartphones van Xiaomi is met 83 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden, terwijl Apples leveringen met 1 procent groeiden.

Volgens het analistenbureau is de groei van Xiaomi te danken aan een toename in de overzeese activiteiten van het bedrijf. Zo stegen Xiaomi's leveringen in Latijns-Amerika met 300 procent, schrijft Ben Stanton, research manager bij Canalys. In Afrika leverde Xiaomi 150 procent meer smartphones en in West-Europa ligt dat groeipercentage op 50.

Canalys schrijft dat Xiaomi zijn bedrijfsmodel aanpast, van een challenger naar een gevestigde speler op de smartphonemarkt, met een grotere focus op high-end toestellen. Het analistenbureau schrijft daarbij dat Xiaomi zich vooralsnog vooral richt op de 'massamarkt'; de gemiddelde verkoopprijs van Xiaomi-smartphones ligt respectievelijk 40 en 75 procent lager dan bij toestellen van Samsung en Apple, aldus Canalys.