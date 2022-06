Amerikaanse overheid haalt Xiaomi van zwarte lijst Chinese militaire bedrijven

De Amerikaanse overheid haalt Xiaomi definitief van de zwarte lijst met 'communistische Chinese militaire bedrijven'. Een rechter had eerder al beslist dat Xiaomi daar tijdelijk afgehaald moest worden, maar nu is die beslissing definitief.

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie en Xiaomi hebben samen een verklaring naar buiten gebracht waarin ze tot de conclusie komen dat een definitief bevel om Xiaomi te schrappen van de lijst met Chinese militaire bedrijven passend zou zijn. De twee partijen gaan daar buiten de rechtbank om over onderhandelen en komen voor 20 mei met een voorstel voor de afhandeling, schrijft The Verge.

Xiaomi werd in januari dit jaar door de regering Trump op een zwarte lijst van het Ministerie van Defensie gezet. De Chinese fabrikant werd aangemerkt als een bedrijf dat nauwe banden heeft het Chinese leger. Xiaomi ontkende dat en vocht de beslissing met succes aan.

In maart besliste een federale rechtbank dat Xiaomi voorlopig van de lijst gehaald moet worden. De rechtbank was sceptisch over het feit of er voldoende nationale veiligheidsbelangen in het geding zouden zijn. Het was nog wachten op een definitieve uitspraak, maar omdat het Ministerie van Defensie en Xiaomi zelf tot een overeenstemming zijn gekomen, is die niet meer nodig.

De lijst met Chinese militaire bedrijven is iets anders als de Entity List waar bijvoorbeeld Huawei en DJI op staan. Dat is een zwarte lijst van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken die bewerkstelligt dat Amerikaanse bedrijven alleen met specifieke toestemming mogen samenwerken met bedrijven die op die lijst staan.

De plaatsing op de militaire lijst had voor Xiaomi geen directe gevolgen, maar zou betekenen dat Amerikaanse bedrijven hun investeringen moesten terugtrekken en afbouwen. Xiaomi was de enige producent van consumentenproducten op de lijst. Verder staan er industriële bedrijven op uit bijvoorbeeld de luchtvaartsector, de chemische sector en de chipindustrie.