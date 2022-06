Microsoft wil eBPF-tools voor Linux-kernel werkend krijgen op Windows 10

Microsoft is een opensourceproject gestart om eBPF werkend te krijgen op Windows 10 en Windows Server 2016 en nieuwer. Het doel is om de eBPF-toolchains en -api's op Windows beschikbaar te maken voor ontwikkelaars.

Het project bevindt zich nog in een vroege fase en het gaat volgens Microsoft niet om een fork. Het bedrijf meldt dat eBPF-ondersteuning weliswaar eerst naar de Linux-kernel kwam, maar dat er steeds meer interesse is om de technologie naar andere besturingssystemen te brengen.

De afkorting eBPF staat voor extended Berkeley Packet Filter. Oorspronkelijk was Berkeley Packet Filter bedoeld voor het analyseren van netwerkverkeer door het low-level onderscheppen van packets. Met eBPF is dankzij een virtual machine veel meer mogelijk, zowel op kernelniveau als in user space. De ondersteuning bij Linux maakt aanpassingen aan het gedrag van de software bijvoorbeeld mogelijk door eBPF-tools, zonder daadwerkelijk de broncode van de kernel te hoeven aanpassen of een kernelmodule te hoeven inladen.

Microsofts project zal onder andere gebruikmaken van het werk van bestaande opensourceprojecten zoals die voor IOVisor uBPF en Prevail en code hiervan aanpassen voor de Windows-hostingomgeving. Sommige tools zijn zo specifiek voor Linux dat ze niet bruikbaar zijn voor andere besturingssystemen.