Kabinet wil alle rijksoverheidsgebouwen zonnepanelen en extra laadpalen geven

Rijkswaterstaat is een aanbesteding gestart om alle gebouwen van de Rijksoverheid van zonnepanelen te voorzien. Daarnaast moeten er bij alle overheidskantoren in totaal vierhonderd laadpalen komen om elektrische auto's te kunnen opladen.

Rijkswaterstaat wil de komende jaren het wagenpark verduurzamen en heeft als doelstelling dat in 2022 de helft van alle overheidsauto's elektrisch moet zijn. Vijf jaar later moeten alle RWS-voertuigen accu- of waterstofelektrisch zijn. Daarom wil de overheid nu investeren in de uitbreiding van het aantal zonnepanelen en start het overheidsorgaan de aanbesteding. Met de aanbesteding wil de overheid vierhonderd wisselstroomlaadpalen plaatsen bij de parkeerplaatsen van RWS-kantoren. Eventueel wordt de aanbesteding uitgebreid met gelijkstroomsnelladers van tussen de 50kW en 350kW.

Omdat het kabinet daarnaast wil dat alle rijksoverheidsgebouwen zonnepanelen krijgen, wordt de aanbesteding van de zonnepanelen gecombineerd met de laadpalen. Zo hoopt Rijkswaterstaat dat er op minder plekken een verzwaring van de netaansluiting nodig is. Daarnaast wordt de met zonnepanelen opgewekte energie meteen ter plekke benut, schrijft Rijkswaterstaat.

Volgens de aanbesteding moeten de laadpalen en zonnepanelen via een energiemanagementsysteem samen kunnen werken. Het EMS moet op basis van de zonnestroomproductie de timing van het laden van de elektrische auto's kunnen aansturen. Zo wil het overheidsorgaan garanderen dat de EV's met zonne-energie worden opgeladen.

Per locatie moet er een EMS komen, het gaat in totaal om 77 locaties. Rijkswaterstaat verwacht dat er rond de 3077 zonnepanelen geplaatst kunnen worden.Daarvoor stelt het overheidsorgaan een miljoen euro exclusief btw beschikbaar, voor zowel de zonnepanelen als de omvormers, bekabeling en het montagesysteem. Mocht er na het plaatsen van die 3077 zonnepanelen nog genoeg geld over zijn, dan is er een lijst van gebouwen waar optioneel in totaal 14.730 zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden. Rijkswaterstaat kijkt dan samen met de winnaar van de aanbesteding waar nog zonnepanelen kunnen komen.

Naast het plaatsen van de materialen, wordt er met de winnaar van de aanbesteding ook een beheer- en onderhoudscontract afgesloten van vier jaar. Rijkswaterstaat wil dat de overeenkomst op 1 november ingaat.