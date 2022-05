Utrechts consortium wil met 150 elektrische deelauto's duurzame energie opslaan

We Drive Solar wil 150 elektrische deelauto's naar Utrecht brengen, die via vehicle-to-grid-laadpalen energie kunnen opslaan en weer terug kunnen geven aan het net. Het consortium wil zo testen of de auto's geschikt zijn om pieken in duurzame energie op te vangen.

Tot de zomer worden de Hyundai Ioniq 5-auto's getest bij de v2g-laadpalen in de gemeente Utrecht en worden de auto's geïntegreerd in We Drive Solars-autodeelplatform. Eind dit jaar worden de eerste Ioniq 5-deelauto's in Utrecht beschikbaar gesteld, schrijft We Drive Solar. Begin 2022 moeten er 150 v2g-Ioniq 5-deelauto's in Utrecht rondrijden.

Voor het project hebben Hyundai en We Drive Solar een intentieverklaring ondertekend. Onder meer a.s.r., Stedin, het Utrecht Sustainability Institute, Heijmans en de gemeente Utrecht doen mee aan het We Drive Solar-consortium. MRP, Ballast Nedam Development en Heijmans gaan de deelauto's inzetten in de wijken Cartesius en Leidsche Rijn Centrum en in Leusden.

Het doel van het project is om een 'bidirectioneel ecosysteem' op te zetten, waarbij de accu's van elektrische auto's worden ingezet om duurzame energie in op te kunnen slaan wanneer er een overschot is aan zon- en windenergie. Leveren de zonnepanelen en windmolens te weinig energie, dan kunnen de accu's van de elektrische auto's weer worden gebruikt om dit tekort aan te vullen. V2g werkt alleen als zowel auto als laadpaal dit ondersteunen.

We Drive Solar is een consortium van bedrijven en overheden en laat mensen deelauto's huren. Nu gebruikt We Drive Solar Tesla Model 3's en Renault ZOE's, waarbij laatstgenoemde ook v2g ondersteunt. Een abonnement kost 89 tot 329 euro per maand en laat gebruikers ongeveer 4 tot 16 dagen per maand rijden. Naast het maandbedrag betalen abonnees voor de parkeervergunning en de kilometers. Abonnees dienen een We Drive Solar-auto op een vaste parkeerplaats op te halen en weer terug te zetten.

Naast Utrecht, werkt We Drive Solar in tien andere steden, zoals Amsterdam en Den Haag. Het bedrijf plaatst ook openbare v2g-laadpalen in Utrecht. Hier begon de organisatie in 2019 mee; destijds zei het bedrijf 145 bidirectionele laadpalen te willen plaatsen.

De Hyundai Ioniq 5 is Hyundai's eerste EV met ondersteuning voor v2g en rijdt op het EGMP-platform. De auto wordt geleverd met een 58kWh- of 73kWh-accupakket; bij laatstgenoemde is er een WLTP-actieradius van maximaal 481km mogelijk. Deze versie kost minimaal 46.500 euro. De goedkopere variant met 58kWh-accu kost 43.500 euro en heeft een actieradius van maximaal 384 kilometer. Het is niet bekend met welk accupakket de We Drive Solar-varianten geleverd gaan worden.