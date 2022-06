Vlaamse regering wil tegen 2025 35.000 publieke laadpunten in Vlaanderen hebben

De Vlaamse regering heeft de visienota Clean Power for Transport 2030 goedgekeurd. Deze nota gaat over de verdere plaatsing van laadpalen en snellaadpunten. Met de nota moet de Europese doelstelling van één openbare laadpaal per tien elektrische auto's gehaald worden.

Met de visienota wil de regering volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters transport in Vlaanderen vergroenen en de laadinfrastructuur uitbouwen. Onderdeel van dit plan is dat er bijvoorbeeld langs snelwegen en gewestwegen verkeersborden moeten komen die weggebruikers informatie geven over laadpunten. Daarnaast noemt Peeters de concrete doelstelling van 35.000 publiek toegankelijke laadpunten. Volgens Statistiek Vlaanderen heeft Vlaanderen nu nog 4262 publiek toegankelijke laadpunten. Daarvan zijn er 111 snellaadpunten.

Peeters wil die doelstelling halen door de uitbouw van publieke, semipublieke en private laadpunten te versnellen. De minister wil bijvoorbeeld meer publieke en semipublieke laadpunten zien op privéterrein. Hiervoor start het ministerie nog in mei een projectoproep, waarvoor minimaal drie miljoen euro wordt uitgetrokken.

De procedure om publieke laadpalen te plaatsen moet daarnaast korter duren, schrijft de minister. Peeters wil dit bereiken door vooraf potentiële locaties voor de laadpalen in kaart te brengen met 'potentieelkaarten'. Deze zomer wil de minister een eerste versie laten zien. Daarnaast moet er een 'systeem van concessies en raamcontracten per regio' komen om het netwerk aan 'langzame' laders sneller uit te kunnen rollen. Samen met de potentieelkaarten moeten er zo laadeilanden in stadscentra komen.