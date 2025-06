Vlaanderen wil verkeersapps inzetten voor sneller groen licht in het verkeer

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer wil er met behulp van apps als Flitsmeister voor zorgen dat verkeerslichten sneller groen worden. Het systeem richt zicht momenteel enkel op auto's. Later moet het systeem ook beschikbaar komen voor fietsers en andere weggebruikers.

Door het inzetten van verschillende verkeersapps wil de Vlaamse overheid verkeerslichten intelligenter maken, meldt VRT Nieuws. Met het systeem kan voorkomen worden dat automobilisten en andere weggebruikers onnodig voor een rood verkeerslicht moeten wachten, bijvoorbeeld als er geen of minder verkeer vanuit een andere richting komt.

Het systeem moet werken met apps als Flitsmeister en Karta GPS. De Vlaamse overheid is ook in gesprek met bedrijven achter grote verkeersapps, zoals Google Maps en Waze. Als weggebruikers die een van deze apps geïnstalleerd hebben en toegang geven tot hun locatie, een verkeerslicht naderen, krijgt het systeem dat de verkeerslichten aanstuurt een sein. Daarop kunnen de verkeerslichten beter rekening houden met de verkeersdrukte op dat moment van de dag.

Als het gaat om privacy zegt Flitsmeister-topman Jorn de Vries tegen VRT dat de gegevens van de gebruikers 'enkel anoniem worden bijgehouden' door de app. De overheid zou de data niet bijhouden. Anderzijds waarschuwt privacyexpert Bart van Buitenen in het artikel dat 'geïndividualiseerde locatiegegevens per definitie nooit anoniem zijn'.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert meer dan 1700 kruispunten met verkeerslichten in België. 250 daarvan moeten volgens het plan in de komende twee jaar intelligent worden gemaakt. In een later stadium moeten nog meer verkeerslichten volgen. De eerste verkeerslichten moeten over enkele maanden gebruikmaken van het systeem.