Vlaamse minister keurt subsidies goed voor ongeveer 11.000 extra laadpunten

Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit, heeft subsidies goedgekeurd voor rond de 11.000 nieuwe publieke of semipublieke laadpunten in Vlaanderen. Die laadpunten moeten in de komende twee jaar geplaatst worden. Nu heeft Vlaanderen ongeveer 16.000 laadpunten.

Sinds juni konden bedrijven als supermarkten en tankstations bij de Vlaamse overheid subsidie aanvragen om een laadpunt te plaatsen, waarbij de overheid maximaal twintig procent van de installatiekosten op zich neemt. Volgens HLN zijn hiervoor 254 projecten goedgekeurd, waarvoor de Vlaamse overheid bijna tien miljoen euro vrijmaakt. Met deze projecten moeten er 10.789 extra 'laadequivalenten' bijkomen, schrijft Het Nieuwsblad.

Laadequivalenten zijn een manier van tellen waarbij rekening wordt gehouden met de laadsnelheid en het aantal uren dat de laadpunten toegankelijk zijn. Een 11kW-lader die alleen tijdens de openingstijden van een supermarkt te gebruiken is, telt bijvoorbeeld voor een half laadequivalent, schrijft Het Nieuwsblad. Een 300kW-snellader is dan weer goed voor 20 laadequivalenten.

In november had Vlaanderen 16.000 laadequivalenten. Eind vorig jaar waren er volgens Statistiek Vlaanderen 5937 publieke laadpunten in het Gewest, waarvan 342 snelladers. De Vlaamse regering denkt per tien elektrische auto's één laadequivalent nodig te hebben. In heel België zijn nu meer dan 70.000 EV's. Peeters gaf eerder een doel aan van 35.000 laadequivalenten in 2025, wat volgens de minister met de extra 11.000 laadequivalenten haalbaar is.