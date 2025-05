Meta schikt voor 725 miljoen dollar in Cambridge Analytica-rechtszaak

Meta schikt voor omgerekend 683 miljoen euro in een Amerikaanse collectieve rechtszaak rondom het Cambridge Analytica-privacyschandaal. Het Facebook-moederbedrijf zou onwettig de gegevens van 87 miljoen gebruikers hebben gedeeld met Cambridge Analytica.

Met de schikking geeft Meta geen schuld toe. Het bedrijf zegt in een statement aan Bloomberg: "We hebben de schikking getroffen omdat dit het beste is voor onze community en aandeelhouders." Er zou daarnaast de laatste jaren een vernieuwd privacybeleid toegepast zijn 'met privacy op de voorgrond'. Het is volgens de aanklagers 'de grootste schikking in een dataprivacyzaak en het meeste dat Facebook ooit heeft moeten betalen in een class action-rechtszaak', zo blijkt uit rechtbankdocumenten gepubliceerd door Reuters.

De rechtszaak werd in 2018 aangespannen nadat bekend werd dat het Britse Cambridge Analytica data van miljoenen Facebook-gebruikers kon vergaren, onder meer om vervolgens gericht politieke advertenties te kunnen tonen. Donald Trump zou voor zijn presidentiële campagne gebruik hebben gemaakt van de services van het bedrijf om zo kiezers te winnen via Facebook.

Meta bleek volgens de aanklagers toestemming te hebben gegeven voor het verzamelen van de gebruikersgegevens die nodig zijn voor dergelijke advertenties. Deze gegevens werden middels een Facebook-app verzameld, zonder toestemming van de slachtoffers. Eerder kreeg Meta daarom ook al een boete van de Amerikaanse FTC van 5 miljard dollar.