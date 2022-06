Reuters: Oekraïne gebruikt Clearview AI tijdens oorlog

Het Oekraïense ministerie van Defensie is op zaterdag begonnen met het inzetten van Clearview AI tijdens de oorlog met Rusland. Dat meldt de ceo van Clearview aan Reuters. De technologie zou ingezet kunnen worden om Russische soldaten te herkennen en om lichamen te identificeren.

Oekraïne krijgt gratis toegang tot de diensten van Clearview AI, waarmee autoriteiten bijvoorbeeld mensen kunnen doorlichten bij controleposten. Dat vertelt het bedrijf aan persbureau Reuters. Clearview heeft naar eigen zeggen een database met '10 miljard foto's' van gezichten. Van die foto's zouden er 2 miljard afkomstig zijn van Russen, via het Russische sociale medium VKontakte.

De database zou gebruikt kunnen worden om lichamen van Russische soldaten te identificeren of Russische spionnen te herkennen. Volgens het bedrijf kan de gezichtsherkenningstechnologie ook gebruikt worden om socialemediaberichten met desinformatie over de oorlog te bestrijden en bij vluchtelingenwerk, bijvoorbeeld om gescheiden families te herenigen.

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft niet gereageerd op vragen van Reuters over de inzet van Clearview AI. Ook Tweakers heeft vragen uitstaan bij het ministerie. Oekraïne gaf eerder al wel aan dat het aanbiedingen van 'Amerikaanse AI-bedrijven' overwoog. Clearview geeft aan dat het zijn diensten niet heeft aangeboden aan Rusland.

Albert Fox Cahn, directeur van het Amerikaanse Surveillance Technology Oversight Project, zegt tegen Reuters dat het gebruik van Clearview AI voor verkeerde identificaties kan zorgen. Het bedrijf zegt daarop dat Clearview 'nooit als enig identificatiemiddel ingezet moet worden en dat Oekraïense gebruikers training krijgen voor het correct inzetten van de software'.

Clearview AI is in het verleden meermaals in opspraak gekomen. Het bedrijf zet scrapingtools in om foto's van publieke bronnen als sociale media te vergaren voor zijn gezichtsherkenningsdatabase, zonder dat het daarvoor toestemming heeft van de personen die op de foto's staan. Het bedrijf stelt dat dit is toegestaan, omdat het openbare gegevens betreft. Clearview wordt bijvoorbeeld ingezet door politie-instanties.

Verschillende privacytoezichthouders hebben Clearview AI eerder beboet vanwege het verwerken van gegevens zonder daar toestemming voor te hebben. De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP gaf het bedrijf vorige week nog een boete van 20 miljoen euro, omdat Clearview 'onrechtmatig biometrische gegevens van Italiaanse burgers verzamelt'. De Britse privacytoezichthouder ICO is van plan datzelfde te doen. Frankrijk en Australië droegen Clearview eerder op om alle gegevens van hun burgers te verwijderen.