Zuid-Korea gaat gezichtsherkenning testen om coronabesmettingen op te sporen

Zuid-Korea gaat een pilot starten in de stad Bucheon. Daarin wil het gezichtsherkenning, kunstmatige intelligentie en beelden van beveiligingscamera's inzetten om 'de bewegingen van met het coronavirus besmette mensen te volgen'. Dat meldt Reuters.

Volgens persbureau Reuters wordt de pilot ondanks privacybezwaren in januari operationeel in Bucheon, een stad met ruim 850.000 inwoners vlakbij hoofdstad Seoul. Daarbij wordt een systeem ingezet met AI-algoritmes en gezichtherkenning, waarmee de beelden van 'meer dan 10.820 beveiligingscamera's' worden geanalyseerd om de bewegingen van mensen met het coronavirus te volgen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van ICT heeft volgens Reuters gezegd dat er momenteel nog geen plannen zijn om de pilot uit te breiden naar een nationaal project.

Het systeem is ervoor bedoeld om in kaart te brengen met wie besmette mensen precies in contact zijn geweest. Het systeem kan ook herkennen of de persoon een mondkapje droeg. Dat blijkt uit een ondernemingsplan van 110 pagina's, die aan Reuters is verstrekt door een ambtenaar die kritisch is tegenover het project. De stad zegt daarbij dat het systeem het bron- en contactonderzoek en de 'overbelaste opsporingsteams' in Bucheon moeten bijstaan.

In Zuid-Korea wordt bij contactonderzoeken momenteel al een systeem ingezet dat beelden van beveiligingscamera's, locatiegegevens van smartphones en creditcardgegevens verzamelt. Dat systeem is echter nog afhankelijk van onderzoekers, die volgens bronnen van Reuters vaak diensten van 24 uur draaien om onderzoek uit te voeren en contact te zoeken met mogelijk besmette mensen.

De burgemeester van Bucheon zou eind 2020 al gesteld hebben dat het gebruik van gezichtsherkenning dit kan bijstaan. Het systeem moet er volgens de documenten van Reuters ook voor zorgen dat opsporingsteams niet meer volledig afhankelijk zijn van de verklaringen van covid-19-patiënten, die 'niet altijd eerlijk zijn over hun activiteiten en verblijfsplaats'.

Kritiek en privacybezwaren

Mensenrechtenorganisaties hebben zich kritisch geuit tegen de inzet van gezichtsherkenning voor bron- en contactonderzoeken. Zo publiceerde Amnesty International vorig jaar bericht over de inzet van surveillancetechnieken als gezichtsherkenning voor de bestrijding van het coronavirus en de gevaren van dergelijke surveillance.

Reuters schrijft dat er ook in Zuid-Korea kritiek is op de geplande pilot. Sommige Zuid-Koreaanse beleidsmakers hebben bijvoorbeeld hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat de regering 'gegevens zal bewaren en gebruiken tot ver na de behoeften van de pandemie'. Een medewerker van de belangrijkste Zuid-Koreaanse oppositiepartij vertelt aan Reuters: "Het is absoluut verkeerd om met het geld van belastingbetalers en zonder de toestemming van de bevolking het volk via camera's te monitoren en te controleren."

Een ambtenaar van Bucheon claimt daarop tegenover Reuters dat er 'geen privacybezwaren zijn'. Het systeem is volgens hem of haar wettig. Deze ambtenaar meldt ook dat de gezichten van mensen die geen onderdeel zijn van een contactonderzoek door het systeem onherkenbaar worden gemaakt. "Er is hier geen sprake van een privacyprobleem, omdat het systeem de bevestigde patiënt traceert op basis van de wet op de bestrijding en preventie van infectieziekten," zei de ambtenaar tegen Reuters. "Contactonderzoekers houden zich aan die wet, dus er is geen risico op het morsen van gegevens of schending van de privacy."

Patiënten moeten daarnaast toestemming geven voor het gebruik van gezichtsherkenning, maar zelfs als ze geen toestemming geven, kan het systeem hen toch volgen aan de hand van hun silhouet en kleding, zo zei de ambtenaar verder tegenover Reuters.