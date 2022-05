Limburgs carnavalsfestival gaat gezichtsherkenning voor toegang inzetten

Het carnavalsfestival 11devande11de gaat gezichtsherkenningstechnologie inzetten zodat carnavalsgangers sneller het terrein op kunnen. Het is niet verplicht voor bezoekers om hun gezicht te laten scannen.

De gezichtsherkenning werkt via de software People Flows, meldt 1Limburg. Via die app kunnen mensen vooraf aan het bezoek hun gegevens invullen, een foto nemen van hun identificatiebewijs en een selfie maken. Hun gezicht met bijbehorende gegevens komt dan in de database van People Flows te staan.

Bij het festival kunnen geregistreerde bezoekers bij speciale gezichtsherkenningssluizen voor een camera hun gezicht laten scannen. Dan kijkt de software of het gezicht overeen komt met de ingevulde gegevens op de app. Volgens het gezichtsherkenningsbedrijf werkt de technologie ook als bezoekers schmink dragen. Wel moeten de ogen onbedekt blijven. Ook de contouren van het gezicht moeten zichtbaar zijn voor de camera.

Op deze manier moet het volgens People Flows een stuk sneller gaan om het festival te betreden dan wanneer bezoekers ter plekke hun identiteitsbewijs moeten laten controleren. Wel moeten bezoekers alsnog hun coronapas los laten scannen. Volgens 1Limburg heeft een kwart van de mensen die al een kaartje heeft gekocht zich tot dusver geregistreerd via de People Flows-app.

De AVG is streng over het gebruik van biometrische herkenning als toegangscontrole. Dat is toegestaan, maar alleen als er ook alternatieve manieren zijn om binnen te komen. Dat is wel een grijs gebied, want als er bijvoorbeeld meerdere biometrische toegangspoorten zijn en slechts één 'normale' kan dat worden opgevat alsof het alternatief niet hetzelfde is.