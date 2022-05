Nederlands bedrijf Somnox brengt tweede versie van slaaprobot uit voor 549 euro

Somnox brengt de Somnox 2 uit, een apparaat dat gebruikers moet helpen bij het in slaap vallen. De slaaprobot dient gebruikt te worden als een knuffel en meet de ademhaling van de gebruiker. De robot beweegt vervolgens om de ademhaling te vertragen.

De Somnox 2 heeft vergelijkbare functionaliteit als het eerste model dat in 2019 verscheen, maar heeft diverse verbeteringen. Zo heeft de nieuwe versie wifi en bluetooth en volgens de makers is het algoritme voor het meten van de ademhaling verbeterd, zodat de robot in 'bijna alle' slaapposities werkt. Ook is de bijbehorende app volledig vernieuwd en de slaaprobot is kleiner, lichter en zachter dan zijn voorganger. Verder is de ingebouwde speaker verbeterd.

Met ingebouwde sensoren meet de Somnox 2 de ademhaling van gebruikers als zij in slaap proberen te vallen. De robot maakt vervolgens bewegingen die erop gericht zijn om de ademhaling van de gebruiker te vertragen. Volgens de ontwikkelaars brengt dat rust en kunnen gebruikers daardoor sneller in slaap vallen, dieper slapen en langer doorslapen.

Met wifi- en bluetooth-ondersteuning kan de slaaprobot ook gebruikt worden voor het afspelen van geluiden, podcasts en meditatieoefeningen. Volgens de makers is de slaaprobot ook geschikt om overdag ademhalingsoefeningen uit te voeren.

Somnox is in 2015 opgericht door oud-studenten van TU Delft en werkt samen met slaapwetenschappers. In 2017 haalde de start-up geld op via Kickstarter om het eerste model van de Somnox-slaaprobot te maken. Die is sinds 2019 te koop en kostte aanvankelijk 599 euro. Het nieuwe model Somnox 2 is nu verkrijgbaar voor 549 euro.