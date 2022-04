Clearview werkt aan 'enhance'- en 'ontmasker'-functies voor gezichtsherkenning

Gezichtsherkenningsapp Clearview werkt aan functies om geblurde gezichten te verscherpen en bedekte delen van een gezicht in te vullen op basis van algoritmes. Dat zegt de oprichter in een gesprek met Wired.

De functies moeten in de tool komen die nu vooral in gebruik is bij opsporingsdiensten, zegt oprichter Hoan Ton-That tegen Wired. De oprichter geeft toe dat daardoor de software meer fouten kan maken, omdat de algoritmes moeten gokken hoe een gezicht er echt uitziet. Daarom is het de bedoeling dat mensen de software gebruiken als aanwijzing en niet als definitief bewijs van iemands identiteit.

Het is onbekend of en wanneer de functies om geblurde gezichten te verscherpen en bedekte delen van een gezicht geautomatiseerd in te vullen in de software zal verschijnen. Clearview heeft een database van tien miljard beelden van internet om zo mensen vanaf nieuwe beelden te kunnen identificeren. Clearview verdient geld door zijn dienst te verkopen aan opsporingsdiensten. De dienst is omstreden vanwege de privacy-implicaties. De Nederlandse politie gebruikt het systeem niet, zei demissionair minister Sander Dekker vorige week.