Apple brengt Watch Series 7 uit op 15 oktober

Apple brengt de Watch Series 7 op vrijdag 15 oktober uit. Bij de presentatie in september zei de fabrikant alleen dat de release 'later dit najaar' zou zijn. De prijzen van het nieuwe horloge zijn nog steeds enkel in dollars bekend.

De Apple Watch Series 7-horloges zijn vanaf vrijdag te koop als pre-order, zegt de fabrikant. De vanaf-prijs is 399 dollar, maar het bedrijf heeft nog geen prijzen bekendgemaakt in euro's. Ook is onbekend wat de diverse varianten gaan kosten. De datum komt niet als een verrassing, omdat Apple-partner Hermès dat al had verklapt.

Apple kondigde het nieuwe klokje tegelijk aan met de iPhone 13 enkele weken geleden. De Watch Series 7-modellen hebben een groter scherm dan hun voorgangers. De behuizing is ook iets groter en de formaten komen uit op 41 en 45mm, tegenover 40 en 44mm van de voorgangers. Het horloge heeft voor het eerst een ip6x-rating voor stofdichtheid. De Watch SE en Watch 3 blijven ook in het assortiment, voor 279 en 199 dollar.