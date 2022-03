KPN gaat 4G-versie van Apple Watch Series 7 ondersteunen

KPN zegt de 4G-versie van de nieuwe Apple Watch-smartwatches te gaan ondersteunen. Wanneer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of dit extra gaat kosten. De provider is de eerste Nederlandse provider die de eSIM van een Apple-smartwatch gaat ondersteunen.

Tegen RTL Nieuws zegt KPN de eSIM van de Apple Watch Series 7 te gaan ondersteunen. Met de ondersteuning van eSIM kunnen gebruikers bijvoorbeeld bellen en mobiel internet gebruiken op de smartwatch, zonder dat er wifi of een gekoppelde smartphone in de buurt hoeft te zijn.

KPN is niet de enige provider die in Nederland eSIM ondersteunt, maar wel de eerste die de 4G-versie van de Apple Watch gaat ondersteunen. T-Mobile zegt tegen de site het 'niet in de nabije toekomst' te gaan ondersteunen. Vodafone gaat 'voorlopig' geen eSIM aanbieden op de Apple Watch, volgens iCulture.

Apple brengt al jaren 4G-versies van zijn smartwatch uit, in bijvoorbeeld België ondersteunt Telenet deze versie. De smartwatch wordt hierbij gekoppeld aan een mobiel abonnement van een smartphone. Smartphone en smartwatch delen hetzelfde telefoonnummer. Vermoedelijk zal de eSIM van de Apple Watch in Nederland ook zo gaan werken.

De Watch Series 7 werd op dinsdagavond aangekondigd. De nieuwe smartwatch heeft een gewijzigd ontwerp met een iets groter scherm. Het horloge moet later dit jaar verschijnen en heeft een Amerikaanse adviesprijs van omgerekend met btw 408 euro. Dit is voor het wifimodel, de prijs voor het 4G-model is nog niet gecommuniceerd en zal waarschijnlijk duurder uitvallen.

Update 15:28 - iCulture heeft bevestiging van Vodafone gekregen dat Vodafone voorlopig niet eSIM voor Apple Watch gaat aanbieden.