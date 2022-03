Gamemaker Funcom neemt licentiehouder van Conan the Barbarian-serie over

Het Noorse videogamebedrijf Funcom heeft Cabinet Group overgenomen, het bedrijf dat de rechten heeft op onder andere de Conan the Barbarian-serie. Volgens Funcom houdt dit in dat er meer games gaan komen die gebaseerd zijn op werken van de schrijver van Conan.

De ceo van Funcom, Rui Casais, zegt dat er momenteel al aan een nieuwe game gewerkt wordt. De game gaat volgens Casais 'veel personages uit het universum van Robert E. Howard' combineren. Howard was de bedenker van de Conan the Barbarian-boekenserie, maar ook series als Solomon Kane en Red Sonja kwamen van hem. Waarschijnlijk zal de nieuwe game dus personages uit meerdere boekenseries van Howard bevatten, in plaats van alleen uit het Conan-universum.

Funcom maakt al jaren games van de Conan-franchise, waarvan de bekendste de survivalgame Conan Exiles, maar tot nu toe vielen die allemaal onder licentie van Cabinet Group. Casais meldt aan Gamesindustry.biz dat de overname ervoor zorgt dat andere personages dan Conan ook meer aandacht kunnen krijgen. Doordat Funcom eerst per franchise een licentie moest kopen van Cabinet Group, was het riskanter om te investeren in een game van een minder bekend personage.

Behalve series van Robert E. Howard bezit Cabinet Group ook nog andere franchises, zoals Mutant Year Zero, waarvan Funcom ook onder licentie een game heeft uitgegeven. Alle licenties vallen nu onder Funcoms nieuwe studio Heroic Signatures. Daar blijven veel mensen werken die voorheen bij Cabinet Group zaten. De voormalige ceo van Cabinet Group wordt nu de voorzitter van die studio. Heroic Signatures gaat zich voornamelijk bezighouden met het uitbesteden van licenties aan andere mediamakers, zodat er onder andere nog steeds Conan-films, -series en -strips kunnen blijven verschijnen.

Behalve met games van Cabinet Group is Funcom ook bezig met het maken van games die gebaseerd zijn op de Dune-franchise. In 2019 kondigde het bedrijf aan dat het minstens drie games zou maken van Frank Herberts boekenserie, in samenwerking met licentiehouder Legendary Entertainment. De eerste game van die deal moet nog uitkomen. Funcom werd zelf vorig jaar een dochteronderneming van het Chinese Tencent.