Petroglyph brengt 'survival-rts'-game Conan Unconquered op 30 mei uit

Petroglyphs real-time survival strategy-game Conan Unconquered verschijnt 30 mei. Het spel speelt zich af in de sword & sorcery-wereld van Conan the Barbarian en bevat survivalelementen en co-op.

De gameplay van Conan Unconquered lijkt op die van They Are Billions. Spelers moeten een basis bouwen terwijl om de zoveel tijd hordes vijanden verschijnen die verslagen moeten worden. Het spel bevat heroes met speciale eigenschappen, zoals Conan, en uitdagingen als brand, ziektes en zandstormen.

Een van de eigenschappen waarmee Conan Unconquered zich moet onderscheiden is met de co-op-modus, waarbij twee spelers samen bouwen en verdedigen en daarbij bijvoorbeeld inkomsten delen. De maker van het spel is Petroglyph, waar veel ontwikkelaars zitten die bij Westwood Studios aan Command & Conquer werkten en de studio was ook verantwoordelijk voor Star Wars: Empire at War. Het spel wordt uitgegeven door Funcom, kost 30 euro op Steam en komt 30 mei uit voor de pc.