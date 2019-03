2K Games kondigt Borderlands 3 aan

Tijdens gamebeurs PAX East opende uitgever 2K Games het 'jaar van Borderlands'. De voornaamste gebeurtenis tijdens dat jaar is Borderlands 3, een nieuwe deel in de serie, dat gemaakt wordt door Gearbox Software. Of het ook binnen een jaar verschijnt, is niet bekend.

2K Games toonde tijdens PAX East een eerste trailer van Borderlands 3, maar liet verder weinig los over het nieuwe deel van de fps-serie. Zo is niet bekend op welke platformen de game verschijnt, wat hij gaat kosten en wanneer hij op de markt verschijnt. Op 3 april zal de uitgever meer informatie verstrekken. Uit de video die 2K Games vrijgeven heeft, blijkt dat de game zich afspeelt in een vergelijkbare spelwereld als de voorgaande games en dat spelers weer erg veel verschillende wapens kunnen bemachtigen.

Geruchten over een nieuwe Borderlands zijn er al geruime tijd, ook omdat Gearbox zelf via tweets de nodige hints gaf. Zo plaatst het al een paar weken tweets die duiden op een aankondiging tijdens PAX East, meestal met slogans als 'Mayhem is coming!' of 'Mask of Mayhem'. In één van de tweets figureerde bovendien Duke Nukem, wat zou kunnen betekenen dat de grofgebekte actieheld zijn opwachting gaat maken in Borderlands 3. Gearbox bezit sinds 2010 de rechten op de Duke Nukem-serie.

Naast de nieuwe Borderlands verschijnen er ook twee nieuwe edities van oude delen uit de serie. Zo is vanaf 3 april de Borderlands: Game of the Year Edition verkrijgbaar, een opgepoetste versie van het eerste deel uit de serie, dat in 2009 op de markt kwam. De GotY-versie ziet er niet alleen beter uit, ontwikkelaar Gearbox Software heeft ook nieuwe wapens aan de game toegevoegd. De nieuwe versie bevat bovendien alle vier de uitbreidingen die voor de shooter verschenen zijn. De GotY-versie verschijnt voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One en is daarmee voor het eerst speelbaar op de huidige generatie consoles.

Verder stelt Gearbox een Ultra HD Texture Pack beschikbaar. Deze gratis download voegt hogeresolutietextures toe aan de consoleversie van Borderlands: The Handsome Collection, de Windows-versie van Borderlands 2 en Borderlands: The Pre-Sequel en aan de uitbreidingen die daarvoor verschenen zijn. Het Ultra HD Texture Pack is ook vanaf 3 april te downloaden.

Tot slot gaat Gearbox de PlayStation VR-versie van Borderlands 2 uitbreiden. Ergens deze zomer verschijnen de vier uitbreidingen die voor de game verschenen zijn ook voor de PSVR-versie van het spel in een gratis update.