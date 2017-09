Gearbox geeft Battleborn geen updates meer

Gearbox Software heeft bekendgemaakt dat er na de Fall-update geen nieuwe versies van Battleborn zullen uitkomen. De shooter kwam in mei 2016 uit. De servers van de game blijven nog wel in de lucht.

Randy Varnell, de creative director van Battleborn, maakte de beslissing bekend op het Gearbox-forum. In zijn mededeling schrijft hij: "Wees niet bang, Battleborn zal blijven. Er zal niets aan de game veranderen en de servers zullen in de lucht blijven voor de voorzienbare toekomst." De studio werkt volgens Varnell nu aan een 'langverwachte titel die nog niet is aangekondigd', waarbij het hoogstwaarschijnlijk om Borderlands 3 gaat. Ook Varnell zal aan deze titel werken.

De laatste update voor de game moet in de herfst uitkomen en introduceert cosmetische veranderingen als nieuwe skins en taunts. De game kwam in mei van vorig jaar uit en laat spelers in teams van vijf tegen elkaar strijden met verschillende heroes. Kort na de release kwam Blizzards soortgelijke game Overwatch uit, die snel populair werd.

In juni maakte Gearbox bekend dat het multiplayerdeel van de game gratis werd op Windows, Xbox One en PS4, nadat het ongeveer een jaar eerder microtransacties aan Battleborn had toegevoegd.