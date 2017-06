Door Paul Hulsebosch, woensdag 7 juni 2017 10:15, 8 reacties • Feedback

Gearbox Software maakt bekend dat het multiplay-gedeelte van Battleborn voortaan gratis speelbaar is. Wie de game niet gekocht heeft, kan hem nu gratis downloaden en online met en tegen anderen spelen. De gratis versie is beschikbaar voor Windows, de Xbox One en binnenkort voor de PS4.

Dat van Battleborn een versie verschijnt die gratis te proberen is, maakte Gearbox Software in september 2016 bekend. Toen gaf de studio echter geen details over de plannen. Nu maakt Gearbox bekend dat de game gratis te downloaden is. De gratis versie bevat niet de campagne van de game, maar wel het multiplay-gedeelte. De verandering gaat gepaard met een update van de game die een vijfde multiplayer-spelvorm bevat, die Supercharge gedoopt is.

Wie de gratis versie van de game speelt, heeft niet dezelfde opties als spelers die voor de game betaald hebben. Spelers kunnen in Battleborn kiezen uit dertig Heroes. De beperking is dat spelers van de gratis versie kunnen kiezen uit zes Heroes. Die Heroes zijn een week lang speelbaar. Daarna stelt Gearbox zes nieuwe beschikbaar, net zolang tot alle Heroes voorbij gekomen zijn. Dan kan de speler opnieuw beschikken over de zes Heroes waar de rotatie mee begon. De voortgang die een speler met de Heroes geboekt heeft, blijft echter behouden. Dus als de rotatie voltooid is, beschikt de speler over een opgewaardeerde Hero.

Spelers van de gratis versie krijgen de optie om een bepaalde Hero permanent aan hun arsenaal toe te voegen via ingame-credits. De volledige versie van de game, die toegang geeft tot alle Heroes, blijft beschikbaar. Gearbox voegt ook Novice Queues aan de game toe; onervaren spelers kunnen ervoor kiezen om het op te nemen tegen andere spelers die nieuw zijn. Ten slotte heeft Gearbox de multiplayer-tutorial uitgebreid. De gratis versie is beschikbaar voor Windows en de Xbox One. De versie voor de PlayStation 4 verschijnt op 13 juni.

Gearbox geeft uitleg over de gratis versie van Battleborn