Oppo Reno-smartphone lijkt schuine pop-upcamera te krijgen

Op internet zijn foto's en een video verschenen van wat de Reno-smartphone van Oppo zou zijn. In de bovenkant van de smartphone is een cameramodule met flitser en speaker verwerkt die schuin omhoog uitschuift.

De afbeeldingen en de video zijn door Slashleaks opgemerkt. Bij de video is te zien dat de cameramodule bij het overschakelen naar de selfiemodus soepel schuin omhoog schuift. Op de afbeeldingen is te zien dat naast de camera een flitser aanwezig is en ook lijkt de speaker in het onderdeel verwerkt te zijn.

De techniek maakt een inkeping in het scherm of de integratie van de camera in het scherm overbodig. Het zou niet de eerste keer zijn dat Oppo met pop-upcamera's werkt. Ook de Oppo F11 Pro heeft een uitschuifbare camera, al komt deze recht vanuit de bovenrand.

Slashleaks heeft ook een screenshot met enkele mogelijke specificaties online gezet. De Oppo Reno zou een Snapdragon 855, 8GB ram en een schermresolutie van 2340x1080 pixels krijgen. Niet bekend is of deze specificaties overeenkomen met die van het uiteindelijke toestel en ook de verschijningsdatum is nog onbekend. Oppo maakte de Reno-naam half maart wereldkundig.