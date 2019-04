Oppo Reno-smartphone met periscopische telelens komt in juni uit voor 799 euro

Oppo heeft de Europese versies van zijn Reno-telefoons aangekondigd. Het topmodel met Snapdragon 855-soc, drie camera's en '10x hybride zoom' kost 799 euro. Er is ook een goedkoper model zonder telelens en met een Snapdragon 710-soc, die kost 499 euro.

De twee Oppo Reno-smartphones hebben een oledscherm zonder inkeping. Oppo heeft de frontcamera weggewerkt in een schuin aflopend element dat uit de behuizing omhoogklapt bij gebruik. Ook de luidspreker en de flitser zijn in het uitschuifbare gedeelte verwerkt. Volgens Oppo kunnen gebruikers het mechanisme meer dan 200.000 keer uitschuiven. Als het toestel valt, zorgt de telefoon ervoor dat de camera automatisch teruggetrokken wordt in de behuizing.

Het duurste model heeft een 6,6"-scherm, de goedkopere versie een iets kleiner 6,4"-scherm. In beide gevallen gaat het om een oledpaneel met een resolutie van 2340x1080 pixels en een vingerafdrukscanner achter het scherm.

Oppo geeft de duurste uitvoering een Snapdragon 855-soc, 8GB ram en 256GB flashopslag. Aan de achterkant zitten drie camera's, met brandpuntsafstanden in fullframe-equivalent van 16 tot 160mm. Daarom spreekt Oppo van 10x hybride zoom. Het is feitelijk geen optische zoom, omdat het om drie vaste brandpuntsafstanden gaat. De tussenliggende brandpunten worden berekend met digitale zoom.

De telelens is met een periscopische constructie in de behuizing verwerkt. Oppo demonstreerde deze opstelling al begin dit jaar op het Mobile World Congress. De camera in de Reno 10x Hybrid Zoom maakt gebruik van deze techniek. Het topmodel van Reno heeft een groter 'zoombereik' dan Huaweis P30 Pro. Dat toestel heeft een telelens met een brandpuntsafstand van 125mm in fullframe-equivalent.

Voor de primaire camera in beide Reno-telefoons gebruikt Oppo de IMX586-sensor van Sony. Die 48-megapixelsensor wordt dit jaar door veel fabrikanten toegepast. Achter de telelens zit een niet nader genoemde 13-megapixelsensor en de groothoeklens is gecombineerd met een 8-megapixelsensor.

De achterkant van de Reno-toestellen is gemaakt van glas. Oppo gebruikt daarvoor Gorilla Glass 5 van Corning. Op de voorkant zit Gorilla Glass 6. Aan de achterkant zit ook een keramische 'o-dot'. Volgens de fabrikant zorgt die ervoor dat de telefoons minimaal verhoogd worden om de cameralenzen te beschermen als het toestel op een vlakke ondergrond ligt.

In de goedkopere Oppo Reno zonder telelens zitten een Snapdragon 710-soc, 6GB ram en ook 256GB flashopslag. Aan de achterkant zitten twee camera's, maar de tweede wordt alleen gebruikt voor toevoegingen zoals een scherptediepte-effect. Beide toestellen draaien op ColorOS 6, op basis van Android 9. De telefoons ondersteunen snelladen met de Vooc-flashcharge 3.0.

Vanaf 10 mei is de Oppo Reno te koop voor 499 euro. De Reno 10x Hybrid Zoom volgt in juni en kost 799 euro. In Zwitserland verschijnt nog een variant van het topmodel met een 5g-modem, die kost 899 euro.