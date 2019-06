Wat is de relatie tussen Oppo en OnePlus? OnePlus-topman Carl Pei is daar duidelijk over; ze delen een investeerder en kopen samen componenten in, maar zijn geen onderdeel van hetzelfde bedrijf, benadrukt hij. Dat maakt de relatie anders dan tussen bijvoorbeeld Huawei en Honor, of Xiaomi en Redmi. Honor en Redmi zijn simpelweg dochtermerken van de grotere fabrikant. De theorie dat BBK eigenaar is van Oppo, OnePlus en een andere grote smartphonemaker, Vivo, is echter wijdverbreid. Zo staat het al jaren op de Wikipedia-pagina van BBK. De primaire bron daarvoor is een document van een overheidsinstantie in Shenzen dat door Techweb is opgeduikeld. Dat document claimt dat Oppo in 2014 honderd procent van de aandelen van OnePlus had.

OnePlus heeft dat sindsdien vaak ontkend. Bovendien ontkende Oppo vorig jaar tegenover The Verge zelf onderdeel te zijn van BBK, wat OnePlus dan weer niet specifiek ontkende. De meeste rookgordijnen zijn transparanter dan de kwestie rond het eigendom van drie van de bekendste smartphonemerken ter wereld. En dat is raar, want van wie koop je nu eigenlijk een telefoon? De kwestie van vertrouwen in Chinese fabrikanten speelt meer dan ooit nu de Verenigde Staten Huawei in de ban hebben gedaan, wat de toekomst van de op een na grootste smartphonemaker ter wereld in gevaar brengt.

Desondanks hebben veel tweakers in de afgelopen jaren hun vertrouwen in OnePlus uitgesproken. De fabrikant ging er al een paar keer vandoor met de Tweakers Award voor beste smartphone, en reviews en topics over toestellen van OnePlus zijn steevast populair. Oppo heeft nog iets op te bouwen. Ja, de Find 5 van jaren geleden was een succes onder tweakers, maar de huidige lijn van smartphones lijkt nog geen potten te breken. Hoog tijd dus om deze twee, hoe zullen we ze noemen, vage kennissen tegenover elkaar te zetten: de OnePlus 7 en de Oppo Reno.