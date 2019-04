Oppo Reno 10x Zoom

Oppo timmert aan de weg in Europa. Met de Find X bracht de Chinese fabrikant een innovatief toestel dat ons niet geheel overtuigde. Bij de wat betaalbaardere RX17 Pro waren de ontgrendeling en software punten van kritiek, en waren er toestellen met een wat betere prijskwaliteitverhouding. Er waren gelukkig ook genoeg pluspunten te noemen, zoals het oledscherm, de goede accuduur en de ontzettend snelle laadtechniek. Oppo wil het hart van het Europese publiek niet per se veroveren met goedkope toestellen met goede specificaties, maar met technologisch innovatieve smartphones met een eigenwijze visie.

In het Zwitserse Zürich heeft Oppo nu twee toestellen in een nieuwe lijn geïntroduceerd die geheel binnen die strategie passen, genaamd Reno. In de Benelux worden twee Reno-toestellen op de markt gebracht. De goedkopere van de twee heet simpelweg Reno. Dit is een toestel dat vijfhonderd euro kost en minder goede specificaties heeft dan de technisch veel interessantere Reno 10x Zoom. Deze smartphone heeft de technologie aan boord die we in Barcelona op het MWC al nader bekeken en is het meest high-end van de twee. Maar laten we beginnen met het opvallendste aspect van beide toestellen.

Klapcamera

De Reno en Reno 10x Zoom hebben geen van beide een direct zichtbare frontcamera, zodat het scherm geen inkeping of gat nodig heeft. De oplossing die Oppo dit keer heeft verzonnen, borduurt enigszins voort op het schuifsysteem van de Find X, in die zin dat de frontcamera in een bewegend deel zit dat alleen naar boven komt als hij nodig is. Dat geldt ook voor de zaklamp, ofwel ledflitser, en de luidspreker zit er ook in, al heeft het scherm aan de bovenkant wel een kleine grille om het geluid van de daadwerkelijke luidspreker door te laten.

Zoals je vermoedelijk al gespot hebt, is het deel dat omhoogkomt kleiner dan bij de Find X. Daarnaast komt het schuin naar boven. We hebben het systeem goed van dichtbij kunnen bekijken en bewegen bij de previewsessie. Op beide toestellen lijkt het te gaan om hetzelfde systeem. Er zit wat speling in, wat op zichzelf niet verkeerd is. Als je het handmatig heen en weer beweegt, gaat het keurig terug naar zijn beginpositie. Het systeem zelf terugduwen is ongetwijfeld mogelijk, maar niet zonder er zoveel kracht op te zetten dat we bang zijn het kapot te maken.

Al met al komt het klapsysteem op ons wat meer solide over dan het systeem van de Find X. Er is minder oppervlak waar vuil tussen kan komen en als het systeem gesloten is, komt er ook minder makkelijk viezigheid in. Wel is het uitkijken geblazen als je een selfie op het strand maakt, lijkt ons, maar ook daar heeft Oppo iets op gevonden; het klapgedeelte gaat automatisch dicht als de telefoon een val detecteert. We zouden er persoonlijk niet op vertrouwen dat het altijd op tijd gebeurt, dus voorzichtigheid is geboden, ook bij een systeem als dat van de Reno-toestellen. Als er eenmaal viezigheid in het systeem zit, lijkt het ons vrij lastig om het eruit te krijgen.

Als je in de camera-app overschakelt naar de frontcamera, duurt het heel even voordat het systeem zich opent. Toch stoorde de snelheid ervan ons niet als we een selfie wilden maken. In de praktijk zullen de meesten waarschijnlijk de camera achterop gebruiken, maar als je veel selfies maakt in situaties waarbij een moment snel vervliegt, dan kan de extra tijd die het kost ten opzichte van andere smartphones misschien een overweging zijn om de Reno te laten voor wat hij is. Verder zien we weinig andere bezwaren tegen het systeem na de eerste korte ervaring met het toestel.

Oppo Reno 10x Zoom

Notchallergie

Wel heeft het systeem zoals gezegd een voordeel; er hoeft geen gat of inkeping meer in het scherm te zitten. Het is natuurlijk een beetje de vraag of de toepassing van het klapsysteem met alle gevolgen van dien, zoals het ontbreken van een ip-rating, te prefereren is boven een waterdruppelnotch of iets in die contreien. Het antwoord zal per persoon variëren. We kunnen ons voorstellen dat je een liever een klein deel scherm inlevert, maar we weten ook dat er mensen zijn met een dermate grote notchallergie, dat ze liever een ononderbroken scherm zien en het klapsysteem voor lief nemen.

Het resultaat van het harde werk van Oppo is een prachtig en volledig oledscherm, bij de Reno 6,4" groot en bij de Reno 10x Zoom 6,6" groot. Beide hebben ondersteuning voor het dci-p3 kleurbereik, een 1080p-resolutie en een beeldverhouding van 19,5:9, en zijn beschermd door Gorilla Glass 6. Ook zou het scherm niet flikkeren bij lage helderheden, zoals sommige oledschermen zouden doen. Persoonlijk hebben we hier echter nooit last van gehad bij smartphones, maar toch. De schermen lijken vrij helder te kunnen en zien er mooi uit, zoals de meeste oledschermen eigenlijk. Opvallend is verder dat zowel de Reno als de Reno 10x Zoom een plat scherm heeft en dus geen scherm dat aan de zijkanten afbuigt, wat we best vaak zien bij het duurdere segment.

Oppo Reno Standard Edition

Strak ontwerp met keramische wrat

Interessanter is de behuizing van de toestellen zelf, ook los van het klapsysteem. De achterkant van de Reno-toestellen heeft namelijk geen camerabobbel en de camera's worden allemaal beschermd door een glaslaag met Gorilla Glass 5. Dat komt het ontwerp ten goede, maar een geheel gladde achterkant vonden ze bij Oppo ook geen goed idee, getuige een klein keramisch wratje net onder de camera's. Dit bobbeltje een wratje noemen is eigenlijk een beetje flauw, want esthetisch gezien misstaat het wat ons betreft niet, al mag je het natuurlijk ook lelijk vinden.

Bovendien dient het een goed doel, want het knopje moet krassen voorkomen. Het voorkomt namelijk dat de achterkant van het toestel, inclusief de camera's, direct in aanraking komt met de ondergrond. We hebben het toestel op een plat oppervlak gelegd om te kijken of het een beetje stabiel is en dat viel ons mee. Het is prettiger dan een camerabobbel, die vaak ook nog eens uit het midden zit, waardoor een toestel erg heen en weer kan wiebelen. Daardoor kun je er vaak niet goed mee werken als het op tafel ligt.

Toestel Reno Reno 10x Zoom Lengte (mm) 156,6 162,0 Breedte (mm) 74,3 77,2 Dikte (mm) 9,0 9,3 Gewicht 185g 210g

De Reno 10x Zoom voelt zwaar aan, wat ook geïllustreerd wordt door de specificaties, want we komen zelden smartphones tegen die 210 gram of meer wegen. Ook 9 en 9,3mm dikte is aanzienlijk en dat merk je ook als je de toestellen vasthebt. Het hoeft geen nadeel te zijn, maar je voelt wel dat je een behoorlijke telefoon in je hand hebt. Dat er geen camerabobbel is, verbaast ons in die zin dan ook niet.

Periscopische camera

Daar is hij dan. Op het MWC kregen we alleen een prototype in handen van een smartphone met '10x lossless zoom'. Dat blijkt nu de Reno 10x Zoom te zijn en het is bijgesteld naar 10x hybride zoom. Dat is wel zo netjes, want lossless is wat misleidend, zoals we in onze preview al uitlegden. Bovendien is 'zoom' niet helemaal correct, al vergeven we dat Oppo, aangezien het lastig is om het op een andere manier simpel en begrijpelijk aan te duiden.

Voor de duidelijkheid: er zitten geen bewegende delen in de camera met telelens. De 10x zoom is ten opzichte van de 16mm-groothoeklens, want de telelens is 160mm in 35mm-equivalent. Dat is overigens meer dan het toestel met de meest geavanceerde zoomtechnologie die tot nu toe dit jaar uitkwam: de P30 Pro. Die heeft een telelens met een brandpuntsafstand van 125mm in 35mm-equivalent.

Daartussen zit natuurlijk nog een reguliere camera, die de reguliere Reno ook heeft, en die heeft de 48MP IMX586-sensor, die we eerder onder meer op de Xiaomi Mi9 terugzagen. Deze sensor is met 1/2" groter dan de meeste high-end smartphonecamerasensors, maar wel kleiner dan die van Huawei. Ook betekent het hoge aantal megapixels dat de pixels zelf met 0,8 micron klein zijn. Hoe de camerakwaliteit zich verhoudt tot bijvoorbeeld een Xiaomi Mi9, maar ook een P30 Pro, is op een previewevenement niet te zeggen, maar we hebben wel wat foto's genomen met de Reno 10X Zoom, op alle standaardzoomstanden en daarnaast nog met de frontcamera.

Wat we wel al enigszins merkten bij het evenement, is dat de foto's met telelens aardig wat licht behoeven om goed te slagen. Dat zien we vaker bij telelenzen, dus verrassend is het niet, maar de telelens is het bruikbaarst als je bijvoorbeeld buiten overdag foto's maakt, vermoeden we. De tweede foto in deze zoomserie is overigens direct afkomstig van de 160mm-telelens en de eerste is daar technisch gezien een crop van.

De foto die we namen met de frontcamera valt tegen, want er lijkt niets scherp te zijn, maar we hebben goede hoop dat dit een incident is en dat de camera dus op iets anders gefocust heeft. Het lijkt immers geen bewegingsonscherpte.

De Reno 10x Zoom heeft optische beeldstabilisatie op de primaire lens en de telelens, en deze lijkt vrij goed te werken. Vooral op de telelens is dat best knap. Helaas heeft de Reno geen optische beeldstabilisatie en dat is wel iets wat hem een voordeel had kunnen geven ten opzichte van de concurrentie in zijn prijsklasse. Ook heeft de Reno geen groothoekcamera, maar een dieptecamera, bedoeld voor betere portretfoto's. De 10x Zoom heeft wel een groothoekcamera, zoals je aan de foto's hierboven kunt zien.

Hardware en software

Wat hardware betreft verschillen de Reno-toestellen. Het eerste dat ons opviel was de haptische feedback, die bij de 10x Zoom ronduit geweldig aanvoelt, maar bij de reguliere Reno erg slap en soms bijna niet voelbaar. Ook de soc is echter verschillend. De Reno 10x Zoom heeft een Snapdragon 855, waar de Reno het moet doen met een Snapdragon 710-soc. Dat is enigszins jammer, want de Xiaomi Mi9 heeft voor dezelfde adviesprijs wel een SD855. Toch is dat niet meer het allerbelangrijkste van een smartphone, dus wellicht kan de Reno dat bijvoorbeeld goedmaken op het gebied van camerakwaliteit, maar dat moeten we afwachten.

Wat verder opvalt, is dat de Reno een 3,5mm-poort heeft en de Reno 10x Zoom niet. Dat is in lijn met wat we meer zien de laatste tijd: duurdere toestellen in een serie missen de poort. Ook de hoeveelheid opslaggeheugen valt op bij de reguliere Reno. In de Xiaomi Mi9 zit bijvoorbeeld 128GB bij het model dat 500 euro kost. De Reno 10x Zoom valt verder wat uit de toon door een gebrek aan draadloos laden. In die prijscategorie is dat immers gemeengoed aan het worden.

De software van de Oppo-toestellen heet Color OS en we zijn toe aan versie 6 met deze Reno-smartphones. We waren niet erg gecharmeerd van sommige aspecten van de software, maar er is aan gesleuteld. Zo is er nu standaard een applade aanwezig, zodat je niet alle apps op diverse thuisschermen hebt staan. Ook ziet het geheel er weer wat cleaner uit, met minder elementen tegelijk op het scherm. De software bevat veel instelmogelijkheden, wat we toejuichen. Hopelijk gaat Oppo zijn leven beteren op updategebied en kunnen deze Reno-toestellen ons meer overtuigen op softwaregebied dan hun voorgangers.

Oppo Reno 10x Hybrid Zoom Oppo Reno Scherm 108,6cm², 153x70mm, 6,6"-oled,

19,5:9, 2340x1080 pixels

Gorilla Glass 6 100,5cm², 147,6x68,1mm, 6,4"-oled,

19:5:9 2340x1080 pixels

Gorilla Glass 6 Soc Snapdragon 855 Snapdragon 710 Ram 8GB 6GB Flashopslag 256GB 256GB Accu 4065mAh 3765mAh Besturingssysteem ColorOS 6 op basis van Android 9 ColorOS 6 op basis van Android 9 Aansluitingen Usb-c Usb-c, 3,5mm-jack Camera's achterkant 1x ultragroothoek, 1x regulier, 1x tele 1x regulier, 1x 'dieptesensor' Prijs € 799 € 499

Hierboven zetten we de belangrijkste specificaties van de twee Reno-toestellen voor het overzicht nog even op een rijtje

Tot slot

De concurrentie waartegen deze Reno-toestellen het opnemen, is moordend te noemen. De Reno staat tegenover smartphones als de Xiaomi Mi9 en de komende OnePlus 7. De Reno bevindt zich meer in de categorie van de S10-serie en de Huawei P30-toestellen. Wat functionaliteit en features betreft komt de Reno 10x Zoom aardig mee met de concurrenten en onderscheidt hij zich met de telelens, het ontwerp en het scherm zonder inkeping.

Dat laatste doet de reguliere Reno ook, maar het toestel is wel wat gewoontjes ten opzichte van zijn innovatievere broer. Naast een Mi9 is hij op papier niet direct heel interessant, vooral door zijn mindere soc en minder veelzijdige camera. Veel zal bij beide toestellen echter afhangen van de camerakwaliteit. Als de hoofdcamera van de reguliere Reno relatief goed is, kan de mindere soc en wat minder camerafunctionaliteit een goede ruil zijn tegen bijvoorbeeld meer opslag en een betere primaire camera.

Dat zal moeten blijken en dat geldt ook voor de Reno 10x Zoom. Tegenover de weliswaar duurdere P30 Pro kan de primaire camera van de Reno 10x Zoom het weleens moeilijk krijgen. Dat gaan we zeker testen zodra de smartphones binnen zijn. Voor nu kunnen we niet anders dan Oppo in elk geval een compliment geven voor het bedenken van creatieve oplossingen en het technologische hoogstandje in de vorm van de periscopische camera.