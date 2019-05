OnePlus 7 krijgt geen IP-rating voor waterbestendigheid

De OnePlus 7 krijgt geen IP-rating voor waterdichtheid. De Chinese fabrikant heeft een teaser gepubliceerd van het toestel, waar in kleine letters onder staat dat het toestel geen officiële waterdichtheidsrating krijgt.

OnePlus publiceerde de korte video op Twitter. Daarin is te zien hoe het bedrijf een telefoon in een emmer water laat vallen.

"Waterbestendigheidsratings kosten geld", schrijft het bedrijf. "In plaats daarvan hebben we een emmer gekocht." OnePlus-telefoons hebben nooit een officiële IP-rating gehad, volgens OnePlus omdat die veel geld kosten en de telefoon daarom onnodig duur zou worden. Met de video hoopt de Chinese prijsvechter duidelijk te maken dat de OnePlus 7 (en de OnePlus 7 Pro) wel goed tegen water kunnen, al staat er in het onderschrift in de video wel dat OnePlus 'geen garantie doet over waterdichtheid.' Ook valt waterschade volgens OnePlus niet onder de garantie.

De OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro komen eind mei uit in Nederland. De toestellen gaan respectievelijk rond de 550 en 700 euro kosten.