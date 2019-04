OnePlus 7-telefoons komen eind mei uit bij T-Mobile Nederland

De OnePlus 7-telefoons verschijnen eind mei bij T-Mobile in Nederland. Dat zeggen beide bedrijven. T-Mobile Nederland is de eerste Europese provider met wie de Chinese smartphonemaker een samenwerking aangaat.

De samenwerking betekent voor klanten dat zij OnePlus-telefoons tegenkomen in de winkels en in de webshop van T-Mobile, zeggen beide bedrijven. OnePlus werkt sinds eind vorig jaar samen met de Amerikaanse tak van T-Mobile. In de Verenigde Staten is de rol van providers veel groter en verkopen telefoons alleen goed als ze in het assortiment van providers zitten. In Nederland is die rol veel kleiner, omdat veel consumenten telefoons niet bij hun provider kopen. OnePlus-telefoons waren al in combinatie met abonnementen verkrijgbaar bij onafhankelijke webwinkels.

De samenwerking met T-Mobile in Nederland is een nieuwe stap van OnePlus in de verandering van prijsvechter met louter online verkoop naar een gevestigde smartphonemaker die distributieovereenkomsten heeft met gevestigde partijen. Het opzetten en onderhouden van distributiekanalen zorgt voor extra kosten in de bedrijfsvoering, waardoor er meer marge op de verkoop van telefoons moet zitten. Dat zorgt vaak voor prijsverhogingen, waardoor niet elk online merk de overstap wil maken naar een gevestigde partij.

OnePlus presenteert zijn nieuwe modellen op 14 mei. Het gaat vermoedelijk om twee telefoons: de OnePlus 7 als opvolger van de bestaande 6T en de duurdere 7 Pro, die vermoedelijk vanaf 700 euro gaat kosten.