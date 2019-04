Tesla boekt verlies door niet voldoen aan Europese en Chinese vraag naar Model 3

Tesla heeft een fors verlies geboekt van 702 miljoen dollar. Dit is veroorzaakt door een flinke daling van het aantal geleverde Tesla-modellen, als gevolg van logistieke problemen. Het bedrijf kon niet snel genoeg voldoen aan de vraag naar de Model 3 in met name Europa en China.

Elon Musk spreekt tijdens een mondelinge toelichting op de gepresenteerde kwartaalcijfers over 'het moeilijkste logistieke probleem dat ik ooit gezien heb, en ik heb wat moeilijke gevallen gezien'. De nieuwe cfo van Tesla, Zach Kirkhorn, viel hem bij en noemde het afgelopen kwartaal 'een van de meest gecompliceerde kwartalen uit de geschiedenis van het bedrijf'.

De vraag naar de Model 3 was met name hoog in Europa en China. Het afgelopen kwartaal was de eerste keer dat de Model 3 buiten de VS werd geleverd en dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee voor de leveringsketen. Daardoor slaagde het bedrijf er niet in om de voertuigen op tijd bij hun klanten te krijgen. Dat hangt samen met het feit dat de Model 3, in tegenstelling tot de X en S, niet per order wordt gemaakt; door de hogere volumes wordt de Model 3 in verschillende versies in grotere partijen gebouwd, waarna ze aan bestellingen worden gekoppeld. Bovendien komen de Tesla's grotendeels uit een enkele fabriek in het Amerikaanse Fremont en met de internationale uitbreiding van de Model 3 leverde dat langere leveringstijden op, aldus Tesla.

Musk licht toe dat de helft van alle wereldwijde leveringen uit het afgelopen kwartaal plaatsvonden in de laatste tien dagen van het kwartaal. Dat betekent dat een groot deel van de voertuigleveringen doorschuift naar de resultaten voor het tweede kwartaal van 2019, wat Musk als de belangrijkste oorzaak aanwijst voor het huidige negatieve resultaat. Tesla liet eerder deze maand al weten dat het aantal leveringen op 63.000 auto's zou uitkomen in het afgelopen eerste kwartaal van dit jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018, maar ook 31 procent lager dan het aantal leveringen in het laatste kwartaal van 2018.

Met name de Model S en X deden het niet goed in het afgelopen kwartaal. In totaal werden er 12.100 van deze voertuigen geleverd, terwijl dat er in het het vierde kwartaal van 2018 nog 27.550 waren. Er werden ook beduidend minder Model S- en X-exemplaren geproduceerd, een daling van 25.161 naar 14.150. Tesla wijt dit onder meer aan het stoppen met de 75kWh-accuoptie, een beperking van Amerikaanse subsidies voor elektrische auto's en prijsaanpassingen. Door de gewijzigde prijzen nam de vraag naar de duurdere prestatie-versie van beide modellen sneller toe dan waar het bedrijf aan kon voldoen.

De Model 3 blijft het goed doen en was bijvoorbeeld in de VS met afstand de best verkopende premium-auto. In het afgelopen kwartaal vormde de Model 3 het leeuwendeel van de 63.000 geleverde Tesla's; ongeveer 50.900 geleverde Tesla's waren een Model 3. Het bedrijf houdt vast aan de doelstelling om in heel 2019 360.000 tot 400.000 auto's te leveren; het aantal daadwerkelijk geproduceerde auto's zal hoger dan deze aantallen liggen.

De omzet kwam uit op 4,5 miljard dollar. Dat is meer dan de 2,6 miljard dollar uit hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar ook beduidend minder dan de 7,2 miljard dollar aan omzet uit het vierde kwartaal van 2018. Tesla verwacht dat het in het tweede kwartaal tussen de 90.000 en 100.000 auto's kan leveren. Ook dan zal er geen winst worden gemaakt, al zal het verlies wel kleiner zijn dan de 702 miljoen dollar uit het afgelopen kwartaal, meldt het bedrijf. De fabrikant verwacht dat er in het derde en vierde kwartaal weer winst wordt gemaakt.