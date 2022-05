Tesla leverde in 2020 recordaantal auto's

Tesla heeft in 2020 499.550 auto's geleverd. Dat is op 450 na het doel dat Tesla-topman Musk had gesteld en zo'n 130.000 meer dan het bedrijf in 2019 leverde. In het afgelopen kwartaal alleen leverde Tesla het grootste deel van die half miljoen: 180.570 auto's.

Met de komst van deze cijfers blijkt dat Tesla tegelijkertijd een jaarrecord en een kwartaalrecord heeft gevestigd. Het bedrijf heeft volgens het rapport in kwartaal vier 161.650 Model 3's en Model Y's geleverd en 18.920 Model S'en en X'en. Tesla's autofabriek in het Amerikaanse Fremont was ook nog tijdelijk dicht vanwege het coronavirus; dat was van eind maart tot medio mei, toen Elon Musk tegen bevelen in de deuren weer opende.

Een deel van Tesla's auto zal in de toekomst ook in Europa gemaakt worden. In het Duitse Grünheide wordt momenteel gewerkt aan een zogenaamde Gigafactory, waar het automerk aanvankelijk zijn model Y zal gaan produceren. Naar verwachting wordt de fabriek halverwege 2021 opgeleverd. Verder wordt gewerkt aan een fabriek in Austin, Texas en sinds kort is een fabriek geopend in Shanghai.