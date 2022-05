Officieel MSI-account meldt dat Intel Rocket Lake-cpu's eind maart uitkomen

Intel brengt zijn Rocket Lake-cpu's mogelijk 'eind maart' uit. Dat meldt een officieel account van fabrikant MSI op een Zuid-Koreaanse webshop. Dit komt overeen met een uitgelekte roadmap. Intel stelde eerder dat de chips in het eerste kwartaal van 2021 zouden uitkomen.

De moederbordfabrikant publiceerde de informatie op het Zuid-Koreaanse Danawa, zo merkte Twitter-gebruiker harukaze5719 op. MSI schrijft daar dat 'de release van Intels elfde generatie cpu's voor eind maart in de planning staat.

Dit komt overeen met informatie uit een roadmap die in december werd gepubliceerd door VideoCardz. Volgens die roadmap zou Intel de desktopprocessors op zijn vroegst in de twaalfde week van 2021 uitbrengen, die begint op 22 maart. Intel zelf meldde vorig jaar dat zijn Rocket Lake-chips in het eerste kwartaal van 2021 moeten verschijnen.

MSI meldt verder dat huidige LGA-1200-moederborden ondersteuning krijgen voor de nieuwe cpu's, zoals al werd verwacht. Het bedrijf noemt daarbij bijvoorbeeld de H410-, B460- en Z490-chipsets. De fabrikant schrijft dat zijn Z490-moederborden als eerste een update krijgen.

Dit is niet de eerste keer dat MSI informatie over Intels komende Rocket Lake-processors publiceert. In december plaatste het bedrijf een CPU-Z-screenshot van een dergelijke cpu in een persbericht, hoewel het daarbij ging om een engineering sample. De screenshot leek eerdere geruchten dat Rocket Lake wordt gemaakt op 14nm te bevestigen.

Vermoedelijk gaat het hierbij om een backport van Willow Cove-cores op 14nm. Diezelfde cores worden gebruikt in Ice Lake-laptopprocessors op 10nm. Intel heeft eerder bevestigd dat Rocket Lake-cpu's maximaal acht cores met hyperthreading krijgen. De huidige Comet Lake-processors worden geleverd met maximaal tien cores en twintig threads.

Intel kondigt zijn komende desktopprocessors naar verwachting aan tijdens de CES, die tussen 11 en 14 januari plaatsvindt. Intel houdt een persconferentie op 11 januari om 22:00 uur Nederlandse tijd. Naast zijn Rocket Lake-chips, zou het bedrijf ook Tiger Lake-H-laptopprocessors introduceren.