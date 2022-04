Intel kondigt op 10nm gemaakte Tiger Lake-processors aan

Intel heeft zijn eerste Tiger Lake-processors voor laptops aangekondigd. De op 10nm gemaakte cpu's vormen de Core-lijn van de elfde generatie. Zeven van de aangekondigde processors komen dit jaar uit, twee volgen komend jaar.

Intel baseert zijn Tiger Lake-processors op 10nm-SuperFin, meldt het bedrijf. De slides kwamen al eerder naar buiten via Videocardz. Het topmodel in de lijn wordt de Core i7-1185G7, met vier Willow Cove-cores op 3GHz met een turbo tot 4,8GHz. Voor de grafische kant zijn er 96 Execution Units aanwezig op Xe-LP-architectuur, meer dan op de voorgaande Ice Lake-processors. Die zijn bovendien iets hoger geklokt op 1,35GHz.

Er zijn in totaal negen laptopprocessors, waarvan de Core i3-1110G4 de goedkoopste zou moeten worden. Dat is een dualcore met vier threads op 1,8GHz, met een turbo op maximaal 3,9GHz. Die heeft 48 EU's om graphics op het scherm te toveren. De processors kunnen volgens Intel een 8k-scherm of vier 4k-schermen aansturen, terwijl de processors ingebouwde ondersteuning hebben voor Thunderbolt 4, WiFi 6 en PCI Express 4.0. Tweakers publiceerde vorige maand een achtergrondartikel over de toekomstplannen van Intel.