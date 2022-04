Samsung brengt in november 5g-telefoon uit voor 379 euro

Samsung brengt in november zijn goedkoopste 5g-telefoon tot nu toe uit. De Galaxy A42 5G heeft een groot oledscherm, maar verder heeft de fabrikant nog weinig details bekendgemaakt over de aankomende smartphone.

Het oledscherm van de Galaxy A42 5G heeft afmetingen van 15,3x6,9cm, met een oppervlakte van 105 vierkante centimeter, een diagonaal van 6,6" en een resolutie van vermoedelijk 2400x1080 pixels, wat neerkomt op een beeldverhouding van 20:9. Het scherm heeft een druppelvormige inkeping voor de frontcamera.

De achterkant heeft vier verschillende tinten en toont vier cameralenzen in een vierkante opstelling. Verdere details heeft Samsung niet bekendgemaakt. Eerdere geruchten wezen erop dat de telefoon beschikt over een Qualcomm Snapdragon 690-soc, de goedkoopste soc van de Amerikaanse chipontwerper met 5g. De accu zou een capaciteit hebben van 5000mAh.

De A42 5G is weliswaar de goedkoopste Samsung-smartphone met 5g tot nu toe, maar er verschenen al goedkopere modellen met de nieuwe netwerktechniek. De Motorola Moto G 5G Plus kwam deze zomer uit voor 349 euro, terwijl Xiaomi's Mi 10 Lite inmiddels voor rond 300 euro te krijgen is. Xiaomi heeft ook laten weten dat er een nog goedkoper model aankomt in de Mi 10-lijn en die zal te koop zal voor onder 300 euro. De Galaxy A42 5G komt in november uit voor 379 euro.