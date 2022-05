Samsung Galaxy M11 met 5000mAh-accu kost 159 euro

Samsung brengt in oktober de Galaxy M11 uit, een budgetsmartphone met een 6,4"-lcd, een 5000mAh-accu en drie camera's aan de achterkant. Het Android-toestel heeft een octacore-soc, 3GB ram en 32GB flashopslag.

Het scherm van de Samsung Galaxy M11 heeft een resolutie van 1560x720 pixels en een ronde inkeping aan de linkerkant voor de frontcamera. Aan de achterkant zit een primaire 13-megapixelcamera, een 5-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een dieptesensor met 2-megapixelresolutie.

De Galaxy M11 heeft een 5000mAh-accu en een USB-C-aansluiting, met ondersteuning voor snelladen met 15W. Het interne opslaggeheugen van 32GB is uit te breiden met een microSD-kaartje van maximaal 512GB. Het toestel is 9mm dik en heeft een vingerafdrukscanner aan de achterkant van de behuizing.

Samsung geeft de Galaxy M11 een niet nader genoemde octacore-soc met Cortex-A53-cores die werken op 1,8GHz. Het lijkt te gaan om de Snapdragon 450 van Qualcomm. Samsung kondigde het toestel eerder aan in India met die soc.

Volgens Samsung is het Android 10-budgettoestel in de loop van oktober beschikbaar voor 159 euro. De afgelopen maanden heeft Samsung meerdere telefoons in de M-serie uitgebracht, de M11 is het goedkoopste model. De duurdere modellen hebben een oledscherm, meer ram en opslag en een grotere accu.