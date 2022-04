Samsung kondigt over twee weken eerste model in nieuwe telefoonserie aan

Samsung kondigt over twee weken de Galaxy F41 aan, de eerste smartphone in de nieuwe Galaxy F-serie. Dat is een nieuwe serie, al is nog onduidelijk hoe de telefoons zich gaan onderscheiden van de overige modellen van de fabrikant.

Samsung heeft al series als de Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Z, Galaxy Note en uiteraard Galaxy S, maar een pagina op de site van retailer Flipkart toont de komst van de Galaxy F41. Eerder ging het gerucht dat Samsung in de F-serie zich wil richten op de camera van midrange-smartphones, maar dat lijkt nog niet tot uiting te komen in de specs die tot nu toe bekend zijn.

De F41 zou een variant zijn van de eerder verschenen M31 en beschikt volgens de pagina over een oledscherm met druppelinkeping, capacitieve vingerafdrukscanner aan de achterkant, drie cameralenzen aan de achterkant en een accu met een capaciteit van 6000mAh.

Eerdere informatie van Ishan Agarwal wees erop dat de telefoon een USB-C-poort heeft en een 3,5mm-jack. Bovendien verscheen de telefoon volgens 91Mobiles op Google Play Console en daaruit bleek dat het oledscherm een resolutie heeft van 2340x1080 pixels, terwijl de telefoon een Samsung Exynos 9611-soc heeft die ook in de Galaxy A51 zit. Bovendien heeft Samsung de telefoon volgens de listing voorzien van 6GB aan geheugen. Samsung heeft de presentatie gepland staan voor 8 oktober in India. Of en wanneer de telefoon naar Europa komt, is onbekend.