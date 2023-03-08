Samsung presenteert Galaxy M14-telefoon met 6000mAh-accu

Samsung heeft de Galaxy M14-telefoon aangekondigd. De telefoon lijkt veel op de eerder gepresenteerde Galaxy A14. Hij heeft een Exynos-soc en een 6000mAh-accu. Het is nog onbekend of en wanneer de telefoon in de Benelux uitkomt.

Samsung Galaxy M14
Samsung Galaxy M14

De M14 5G is iets dikker dan de A14 5G, maar heeft in ruil daarvoor dus wel een accu met meer capaciteit, blijkt uit de productpagina van Samsung Oekraïne. De productpagina is nog niet online op sites in andere landen.

De telefoon lijkt verder veel op de A14 5G, maar heeft een iets ander scherm. De processor en de cameraset-up zijn verder hetzelfde. Samsung brengt de Galaxy A14 5G wel uit in Nederland. Telefoons in de M-serie komen zo nu en dan uit in Nederland en België, maar sommige modellen ook niet.

Daarmee is het een volgende goedkopere telefoon met Exynos-soc. Samsung zet de eigen socs niet langer in dure toestellen, maar heeft juist in de afgelopen tijd zijn eigen socs vaker in goedkopere modellen gezet.

Samsungs goedkoopste 5G-telefoons M14 5G A14 5G A13 5G
Formaat 166,8x77.2x9,4mm, 206g 167,7x78x9,1mm, 202g 164,5x76,5x8,8mm, 195g
Scherm 6,6"-lcd, 2408x1080px, 90Hz 6,6"-lcd, 2400x1080px, 90Hz 6,5"-lcd, 1600x720px, 90Hz
Soc Samsung Exynos 1330 Samsung Exynos 1330 MediaTek Dimensity 700
Geheugen en opslag 4GB, 64GB/128GB 4/6GB, 64/128GB + microSD 4/6GB, 64/128GB + microSD
Camera's 1. Primair, 50 megapixel
2. Macro, 2 megapixel
3. Diepte
Front: 13 megapixel		 1. Primair, 50 megapixel
2. Macro, 2 megapixel
3. Diepte
Front: 13 megapixel		 1. Primair, 50 megapixel
2. Macro, 2 megapixel
3. Diepte
Front: 5 megapixel
Accu en laden 6000mAh, 15W 5000mAh, 15W 5000mAh, 15W
Release en prijs Maart 2023, prijs ong 210 euro Maart 2023, prijs onbekend Augustus 2022, ong. 250 euro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-03-2023 10:10 64

08-03-2023 • 10:10

64

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Reacties (64)

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lighting_ 8 maart 2023 10:16
6000mAh en 15W laad snelheid
dasiro @lighting_8 maart 2023 10:28
da's geen probleem. Mijn M31 heeft dezelfde specs en laad ik maar om de paar dagen op tot 85% (tijdens vakantieperiodes zelfs maar om de 5 dagen)

Dit soort toestellen is niet om zo snel mogelijk terug vol te zijn, maar om lang mee te kunnen gaan.
zetje01 @dasiro8 maart 2023 13:13
Je laat 15% van je accu ongebruikt, om een fictief en onbekend percentage accu-degrading te voorkomen.
Een percentage degrading waarvan je niet weet of dat ooit wel 15% wordt.

Kijk, uiteindelijk gaan accu's achteruit.
En naar mijn ervaring hangt dat af van de accu, of hoe het toestel omgaat met de accu, en niet zo veel met de gebruiker.
Oh, je gebruikte 85% degradeert óók.

Samenvattend: ik vind het een raar gebruik.
(maar je bent niet de enige die het doet)
MatthiasDS @zetje018 maart 2023 15:11
Je laat 15% van je accu ongebruikt, om een fictief en onbekend percentage accu-degrading te voorkomen.
Een percentage degrading waarvan je niet weet of dat ooit wel 15% wordt.

Kijk, uiteindelijk gaan accu's achteruit.
En naar mijn ervaring hangt dat af van de accu, of hoe het toestel omgaat met de accu, en niet zo veel met de gebruiker.
Oh, je gebruikte 85% degradeert óók.

Samenvattend: ik vind het een raar gebruik.
(maar je bent niet de enige die het doet)
Het is op zich geen raar gebruik, maar wetenschappelijk onderbouwd. Accu degradeert exponentieel harder wanneer je tot 100% laadt dan wanneer je het tot 80 beperkt.

Ik zal het even anders zeggen. Ja, ik laad zelf quasi altijd tot 100% op. Mijn 8T is nu 2 jaar en 2 maand oud, volgens accubattery is de bruikbare capaciteit van mijn 8T accu nog nauwelijks meer dan 50%, en ik raak inderdaad de dag niet meer door (not even close) tenzij ik er echt niets mee doe.

Ik ben voorstander van dit soort grotere batterijen, al was het maar omdat ik dan binnen de grens van die 80% nog steeds ruim meer dan een dag haal en dit waarschijnlijk dan ook een redelijke levensduur van 3 jaar kan blijven doen.
peter0007 @MatthiasDS8 maart 2023 19:55
Helemaal met je eens hoor. Ik snap alleen niet zo goed hoe je aan 50% accudegradatie komt in een zo relatief korte tijd. Mijn iPhone XR is van 100% naar 79% gegaan in 3 jaar en 6 maanden. Die ging aan het eind nog een volle dag mee bij normaal gebruik.
MatthiasDS @peter000710 maart 2023 16:36
Tja, dat ligt deels aan mijzelf en deels aan het gebruik. Enerzijds omdat ik bovenstaande theorie nooit gevolgd heb en steeds aan de snellader hang tot 100%, en anderzijds omdat ik dit toestel beroepsmatig heel veel gebruik en de laadbeurten elkaar dus vrij snel opvolgen. Vaak opladen en vol opladen > snelle degradatie.

Ik neem me wel voor dat ik met mijn volgende smartphone wel de theorie ga volgen en ga laden tot 80%. Met mijn laptop die ik vorig jaar aankocht doe ik het ook al.

Mogelijk koop ik nog even een nieuwe accu voor m'n 8T en doe ik het daar al mee, want eerlijk gezegd is dit toestel nog zo goed dat ik het zonde vind om puur voor de accuduur een vervanger te kopen van weer lekker meer dan 500 euro.
peter0007 @MatthiasDS10 maart 2023 23:43
Ik snap hem. En vaak opladen, bedoel je dan meerdere keren per dag?
bamboe @MatthiasDS12 maart 2023 16:50
was fout

[Reactie gewijzigd door bamboe op 23 juli 2024 03:46]

dasiro @zetje018 maart 2023 13:39
ik laad ook nog eens als ik op 15% zit, dus ik gebruik zelfs maar 70% van m'n volledige capaciteit. Dit is ingebouwde functionaliteit van Samsung en na zo al jaren te hebben gewerkt gaat m'n batterij nog altijd even lang mee. Li-ion batterijen degraderen nu eenmaal sneller als ze buiten die percentages vallen.

Met vorige toestellen/batterijen viel het mij echt op dat ik m'n toestel na een tijd met een generieke lader nooit meer tot 100% geladen kreeg en met de officiële lader duurde het echt veel langer dan in het begin, wat toch iets wil zeggen.

Uiteindelijk doe ik 3 tot 4x zo lang met een toestel dat nog niet eens volledig benut wordt en zo wil ik nog wel een paar jaartjes verder en Samsung is zo vriendelijk om tot 5 jaar patches uit te brengen. Met 2 nieuwe screenprotectors en een stevige cover is m'n toestel nog in perfecte staat en zo lang er geen performance-issues zijn, hoop ik gewoon dat er binnen een paar jaar nog steeds zo'n goeie toestellen te krijgen zijn aan dezelfde betaalbare prijs en daar is deze nieuwe M14 een hoopvol teken van aan de wand.
t link @zetje018 maart 2023 17:14
die laatste 15% beschadigt je batterij veel meer dan alles daartussen in. het is geen lineare lijn aan schade, Voor lange batterij levensduur is tussen de 20% en 80% blijven ideaal, laat dat nou ook zijn hoe batterijen in electrische auto's vaak afgesteld worden.

https://batteryuniversity...in-an-electric-vehicle-ev
mac1987 @zetje018 maart 2023 19:50
Wat is er op tegen als je op dagen waar je de volle capaciteit niet nodig hebt (telefoon ingeplugd naar werk in de auto, op het werk laag verbruik en daarna weer thuis kunnen laden) de slijtage significant kunt beperken en op dagen waar je die wel nodig hebt (dagtrip in de Alpen, festival, etc.) alsnog de volle capaciteit kunt gebruiken?
Bruin Poeper @dasiro8 maart 2023 12:37
da's geen probleem. Mijn M31 heeft dezelfde specs en laad ik maar om de paar dagen op tot 85% (tijdens vakantieperiodes zelfs maar om de 5 dagen)

Dit soort toestellen is niet om zo snel mogelijk terug vol te zijn, maar om lang mee te kunnen gaan.
Dat zou mij wel aanspreken, maar welk bewijs heb je daar voor?
Dan moeten ze naast capaciteit iets van levensduur (jaren, aantal laad/ontlaadcycli) opgeven, maar dat doen ze niet.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 23 juli 2024 03:46]

crazylemon @dasiro8 maart 2023 12:49
Zelfde toestel, zelfde ervaring. Gekocht voor de batterij en dat deel is tip top! Niet meer elke dag aan de lader O+
trash__ @lighting_8 maart 2023 11:22
Boeiend. Mijn pixel 6a duurt ook 2 uur voor die vol is. De extra functionele accucapaciteit die ik daarvoor richting het einde van de ondersteuning terugkrijg maakt dat zeker een plus is voor mij t.o.v. bijv 150 watt snelladen.
Sneller laden == sneller degraderen
Fusi0nking @trash__8 maart 2023 14:34
Dat is niet helemaal juist, snelladen degradeert de batterij niet.
De hitte die er eventueel bij kan komen, dat kan de electrons degraderen, maar dat zou de batterij wel erg heet moeten worden voor dit effect.
t link @Fusi0nking8 maart 2023 17:22
snelladen degradeert de batterij wel. dat komt niet alleen door interne hitte, je krijgt ook lithium plating wat de cell beschadigt.
Fusi0nking @t link8 maart 2023 22:45
Zonder een management systeem, zeker, maar al je telefoon een beetje modern is heb je hier geen last van door de management systemen
t link @Fusi0nking8 maart 2023 22:58
wat het management systeem doet is snelladen stoppen om het te voorkomen. dat systeem is niet perfect.
raro007 @lighting_8 maart 2023 10:23
Dat word anderhalf uur laden of langer.. Beter was toch wel 25W.
Verwijderd @raro0078 maart 2023 11:01
Ander half uur is toch prima. Van mij mag die er zelfs de hele nacht er over doen. Liever dit dan erge hoge laadsnelheid met als gevolg dat de batterij erg snel achteruit gaat in capaciteit.
Vlizzjeffrey @Verwijderd8 maart 2023 12:48
Je telefoon snachts aan de lader is juist slecht voor je accu, want dan laad je hem steeds op tot 100%, waardoor de accu sneller beschadigd.
Verwijderd @Vlizzjeffrey8 maart 2023 12:57
Gelukkig zit er afgelopen 20 jaar een laad controller in de telefoons die het laden stopt zodra de telefoon vol is. Van steeds blijven opladen is geen sprake.
Met de telefoons van tegenwoordig is het zelfs mogelijk om hem in te stellen dat die zelfs al stopt met laden wanneer de accu 85% vol is.
africangunsling @Verwijderd8 maart 2023 16:01
Gezien de discussie erboven bedoelt ie natuurlijk dat de accu steeds uren op 100% laadcapaciteit staat wat schadelijk is voor li-on batterijen.
Verwijderd @africangunsling8 maart 2023 18:38
Duidelijk. Hedendaagse telefoons kan je dit voorkomen door ze in te stellen dat ze maar dat max 85% opladen.
Riensma @Verwijderd8 maart 2023 12:34
Voor al niet draadloos opladen, heb ik slechte ervaringen mee,
Dat ik hiermee vrij snel degenaratie zag komen.
Verwijderd @Riensma8 maart 2023 12:59
Klopt, bij draadloos laden gaat er jammer genoeg wat meer energie verloren met als gevolg dat je telefoon warmer wordt.
Mochten iets zijn waar de accu's niet goed tegen kunnen dan is het veel warmte tijdens het laden.
mattie2013 @Verwijderd8 maart 2023 11:49
Hier ben ik het mee eens! Hiernaast kunt je ook nog minder vermogen nemen en het mooi over de hele nacht uitsmeren. Want meeste mensen gaan toch na middernacht niet erop uit met de telefoon. Hiernaast ondersteund de m31s ook nog 85% vol laden op de accu nog meer te sparen.

[Reactie gewijzigd door mattie2013 op 23 juli 2024 03:46]

lighting_ @Verwijderd8 maart 2023 11:57
Laadt snachts op met Xiaomi en heb na 2 jaar geen problemen ervaren.
_Pussycat_ @raro0078 maart 2023 10:28
Deze is dus nooit op het foute moment leeg, dan is het niet zo belangrijk.
Clevergyno @raro0078 maart 2023 10:40
Hij kan dus wel op 25..
the_stickie @lighting_8 maart 2023 10:29
Volgens meerdere bronnen ondersteund deze telefoon 'fast charging' op 25W.
ajaxalex 8 maart 2023 10:16
Ik dacht dat de A en S series de enigste waren, zo was het duidelijk. Nu komt er dus weer een M series voor terug.
Ik snap deze logica niet echt.
Loller1 @ajaxalex8 maart 2023 10:58
De M-series zijn toestellen die je alleen van Samsung zelf kan kopen, waardoor ze goedkoper zijn voor dezelfde en soms betere specs dan hun A en F tegenhangers. Maar net als de F reeks zijn dit vaak gewoon rebrands.
jongetje @Loller18 maart 2023 11:23
Wat bedoel je met dat je ze alleen van Samsung zelf kan kopen? Je kunt de S en A serie toch ook via Samsung kopen? Lijkt me ook wel logisch aangezien ik nooit een Samsung telefoon bij Sony heb gekocht.
Shoarmadad @ajaxalex8 maart 2023 10:22
De M-serie bestaat al enige tijd. Ik gebruik zelf al enkele jaren een Galaxy M31, waar ik nog steeds zeer tevreden mee ben.
Dragony @ajaxalex8 maart 2023 13:41
https://www.scribbr.nl/ve...erd%20als%20standaardtaal.
pimmeijer2 8 maart 2023 10:28
Waarom gooien ze deze batterijen niet in de S serie? In mij S22 zit een 3700 accu… Doe mij een camera minder en een 6000 mAh accu dan.
Xfade @pimmeijer28 maart 2023 10:44
Wie wil nou een dikkere telefoon :+
(zonder gekheid denk ik dat het missen van wireless charging en geen double stacked moederbordjes ook wel mee helpt. En dunner materiaal in het algemeen, met misschien wel geen waterproof rating.)

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 03:46]

jusch @Xfade8 maart 2023 11:27
Heel veel mensen, van mij mag hij best een centimeter dik zijn (of dikker), geen enkel probleem.
Liever 5,8 inch en 12mm dik, dan kan het nog steeds een 5000mah zijn.
Zeg maar galaxy S8 zonder bezels en 5000mah (en daardoor 12 mm dik) _/-\o_
Sinester @jusch8 maart 2023 13:38
Denk toch minder mensen als je denkt.

Dat hij iets dikker is vind ik persoonlijk ook geen probleem, (hoewel een cm extra echt veel te dik is) waar ik wel een probleem mee heb is als de telefoon te zwaar word

Heb nu de Pixel 7 en vind hem al behoorlijk zwaar, zou niet veel zwaarder moeten worden voor mij

[Reactie gewijzigd door Sinester op 23 juli 2024 03:46]

ADN @pimmeijer28 maart 2023 10:34
Dat komt vanwege form factor en dat ze willen kunnen blijven verkopen.
Venix1990 @pimmeijer28 maart 2023 10:44
Moet je de plus of ultra nemen..
Tapijtmepper @pimmeijer28 maart 2023 12:49
Omdat die gsm's zo snel zijn dat je jaren door kan. Zo maken ze natuurlijk geen winst dus maken ze de batterij zo klein dat een intensieve gebruiker na een jaartje (of twee) bijna continu aan de lader moet en verlangt naar een nieuw toestel.
Kimbo72 @pimmeijer28 maart 2023 18:31
Kan je net zo goed deze telefoon kopen.
aliberto @pimmeijer29 maart 2023 03:04
Doe mij maar de 7000mAh accu van de Samsung M51 (2021) maar dan in een nieuwere telefoon.
Telefoon zal waarschijnlijk zwaarder daardoor worden maar je hebt wel een goede accuduur.
Crp 8 maart 2023 10:39
Leuk die 6000mah, maar zonder enige duiding over hoelang je er mee doet zegt het niet zo veel.
//edit
@Tjird Je hebt gelijk, ik zag het uitklapvenster bij de specificaties over het hoofd. :9

[Reactie gewijzigd door Crp op 23 juli 2024 03:46]

vinx77 @Crp8 maart 2023 11:27
De kleine lettertjes vertellen ook wat:
*Typical value tested in third-party laboratory conditions. The typical value is the calculated average value taking into account the deviation of the battery capacity among the battery samples tested according to IEC 61960. The nominal capacity is 5830 mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns, and other factors.
Hetzelfde als vertellen dat er 0.97 liter sap zit in een 1 liter pak, maar dan 1 liter erop schrijven. Of 1GB=1000MB.
watercoolertje
@vinx778 maart 2023 13:13
Of 1GB=1000MB.
Dat klopt gewoon, je koet allen het verschil weten wat GB of GiB is.

1GiB = 1024MiB
1GB = 1000MB

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 03:46]

vinx77 @watercoolertje8 maart 2023 15:23
Ah, met die logica moeten we naar "5830 miAh" :)
Tjird @Crp8 maart 2023 10:50
Op de productpagina die in het artikel staat staan waardes vanuit Samsung zelf.
IrBaboon79 8 maart 2023 10:45
Qua specs lijkt A vs M in het voordeel van de M uit te vallen…de A moet dan wel ergens een uniek selling point hebben, of betere prijs, want ik zie niet waarom men dan überhaupt een A zou nemen? Lijkt bijna alsof ze zichzelf in hun eigen vijver aan het beconcurreren zijn…
GenomDalar @IrBaboon798 maart 2023 11:09
Misschien dat de A toch meer voor de mensen zijn die de winkel bezoeken en niet naar de specs kijken. Waarschijnlijk "ziet" de M er minder goed uit/dikker dan de A en dan verkoopt het laatste misschien toch beter.
IrBaboon79 @GenomDalar8 maart 2023 14:14
Ze zullen er vast wel een strategie voor hebben (prijs, uiterlijk, bepaalde beschikbaarheid in lokale markten, etc...)...alleen puur op die tabel afgaande ontgaat mij dat een beetje...
GtrCraft 8 maart 2023 10:17
Aangezien deze soc aardig gelijk opgaat met de Exynos 1280 van de A53, erg leuk toestel met erg lange batterijduur. Alleen jammer dat er geen 6gb geheugen optie is.
Xerxes249 8 maart 2023 10:21
Ik ben benieuwd of er nog logica achter de naamgeving zit, of uberhaupt achter het lanceren van zoveel net iets verschillende modellen. Ik kan een telefoonwinkel binnenlopen en gewoon niet uitvogelen wat de verschillen zijn. De kaartjes laten allemaal zien 6.6" lcd, 4Gb/64Gb storage, 50MP camera. Success consument.
Balance 8 maart 2023 10:37
Het is wel echt een marginaal verschil. 4 gram zwaarder en 0,3 mm dikker voor 20% meer batterij. Je zou je haast afvragen wie er dan nog voor de A14 gaat.

Wat nou als ze hem 12 gram zwaarder en 1 mm dikker hadden gemaakt, had een 8000 mAh batterij gepast? Dat zou echt zoden aan de dijk zetten.
Marve79 @Balance8 maart 2023 15:15
Je moet ergens de grens trekken. Ik vind 206 gram toch best al behoorlijk zwaar. M'n Pixel 6a is 178 gram en dat vind ik al behoorlijk, maar eigenlijk nog wel net ok.

12 gram lijkt heel weinig maar voor iets dat je heel de dag bij je draagt telt elke gram.
Bouwer21000 8 maart 2023 10:50
25W opladen was toch wel mooi geweest met zo'n grote accu, maar verder een redelijk geprijsd toestel. Zou aardig kunnen concurreren met de Moto Power-serie, maar dan met een veel betere soc. 90hz is ook leuk in deze prijsklasse.
Danny Phantom 8 maart 2023 11:33
Hoop deze accu capaciteit ook te zien in de a53 vervanger

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