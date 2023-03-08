Samsung presenteert Galaxy M14-telefoon met 6000mAh-accu

Samsung heeft de Galaxy M14-telefoon aangekondigd. De telefoon lijkt veel op de eerder gepresenteerde Galaxy A14. Hij heeft een Exynos-soc en een 6000mAh-accu. Het is nog onbekend of en wanneer de telefoon in de Benelux uitkomt.

Samsung Galaxy M14

De M14 5G is iets dikker dan de A14 5G, maar heeft in ruil daarvoor dus wel een accu met meer capaciteit, blijkt uit de productpagina van Samsung Oekraïne. De productpagina is nog niet online op sites in andere landen.

De telefoon lijkt verder veel op de A14 5G, maar heeft een iets ander scherm. De processor en de cameraset-up zijn verder hetzelfde. Samsung brengt de Galaxy A14 5G wel uit in Nederland. Telefoons in de M-serie komen zo nu en dan uit in Nederland en België, maar sommige modellen ook niet.

Daarmee is het een volgende goedkopere telefoon met Exynos-soc. Samsung zet de eigen socs niet langer in dure toestellen, maar heeft juist in de afgelopen tijd zijn eigen socs vaker in goedkopere modellen gezet.