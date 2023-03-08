Microsoft lijkt te werken aan functie om taakbalk Windows 11 bovenin te plaatsen

Voor mij geld het tegenovergestelde. Als je niet naar links of rechts wil kijken en je koopt een 49" super ultra wide* voor productivity, dan maak je mijns inziens een rare keuze. Het is juist zo dat je de taakbalk en het startmenu maar heel kort gebruikt, dus je kijkt daarvoor niet meer dan een paar seconden lang opzij. Dus weinig een ergonomisch probleem. Als zelfs dat al bezwaren oplevert, dan is 49" voor productivity werk waarschijnlijk de verkeerde keuze.
Als je hem primair voor gaming gebruikt en puur voor de extra schermbreedte kiest voor de immersie (zonder dat je het heel erg gebruikt), dan kan ik je wel gelijk geven. dan wil je dat misschien niet. Daarentegen, bij veel games moet je ook flinke bewegingen maken met de muis. Hoe groot is dit probleem als je dit eens in de paar minuten moet doen in Windows zelf. Hierbij ga ik ervan uit dat je voor het snellere schakelen tussen programma's in je workflow gewoon alt+tab of dergelijke gebruikt, dat lijkt me sowieso wel handig, ongeacht het scherm. Maar sterker nog, met een 49" super ultra wide hoeft ook dat dus weer veel minder, want je hebt die vensters voor je huidige workflow gewoon open staan.
Laat ik verhelderen dat ik het hier over een 32:9 aspect ratio en 5120x1440 resolutie heb. Daar hebben we het met 49" meestal over. Mijn ervaring: een taakbalk links is uitstekend te doen met dit scherm, en met een 3440x1440 ultra wide van 35" al helemaal. Enige wat nog ontbreekt op het formaat is 5120x1440 is hoogte in de verticale ruimte, om dan pertinent daarvan grofweg 5% van af te snoepen met een taakbalk voor een taakbalk is voor mij niet wenselijk. Wat mij betreft geldt dat hoe breder het scherm, hoe wenselijker het wordt om de taakbalk aan de zijkant te hebben.
Dat Windows 11 hier niet standaard mee komt vind ik dan ook echt een flink minpunt. Blijkbaar hebben ze de boel zo opnieuw opgebouwd bij Windows 11 dat dit een serieuze hoeveelheid extra werk kost, heeft ook te maken met samenhangen features zoals de notificaties die op een bepaalde plek gegenereerd moeten worden en andere zaken die ik over het hoofd zie. Al komt het ook een beetje over op me alsof Microsoft een groep power users onterecht over het hoofd ziet (die niet voor niets geen Mac gebruiken, waar je dit veel eerder verwacht) ondanks dat de groep mensen die de taakbalk aan de zijnkant hebben niet zo groot is. Het is gewoon een feature die al meer dan 20 jaar in alle Windows versies zit (in ieder geval vanaf Windows XP), wat een vooruitgang om het uit Windows 11 te halen (samen met een hoop andere opties)!
Zelfs een betaald programma als Start11 van een bedrijf wat al sinds Windows 8 of zelfs nog eerder startmenu en taskbar tweak programma's uitbrengt heeft geen opties voor een taakbalk links of rechts. Gelukkig zijn er wel enkele alternatieven die dit wel bieden, zoals StartAllBack (closed source, betaald met lange trial en van een Russische maker) en ExplorerPatcher (open source, gratis en primair van een Roemeense maker).
[Reactie gewijzigd door yo0k op 22 juli 2024 14:28]