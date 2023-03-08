Microsoft lijkt te werken aan functie om taakbalk Windows 11 bovenin te plaatsen

Microsoft lijkt te werken aan een functie om de taakbalk van Windows 11 bovenin te plaatsen. Het bedrijf ondersteunt tot nu toe dat de taakbalk onder in beeld staat. Het werk aan de functie lijkt nog niet helemaal klaar.

De functie zit in Windows 11 Dev build 25309 en is te zien in een video van Albacore. Daarin is te zien dat hoewel de taakbalk bovenin zit, het startmenu opent vanaf onder in het scherm. Ook andere elementen, zoals een overzicht van openstaande vensters, verschijnen onderin. Dat lijkt erop te wijzen dat het werk aan de functie nog niet klaar is.

Voorgaande versies van Windows gaven gebruikers de keuze om de taakbalk op elke gewenste plek in beeld te zetten. Standaard was dat altijd al onderin, maar ook links, rechts en bovenin waren opties tot en met Windows 10. Met Windows 11 veranderde dat en staat de taakbalk altijd onderin. Er zijn wel tools van derden beschikbaar om de taakbalk van Windows 10 weer te gebruiken en zodoende de opties om de taakbalk op een andere plek te plaatsen terug te krijgen.

Het is onbekend of en wanneer de optie om de taakbalk bovenin te plaatsen in een stabiele versie van Windows 11 zal verschijnen. Microsoft heeft daar tot nu toe niets over gezegd. Ook is onduidelijk of het in een later stadium mogelijk zal worden de taakbalk links of rechts in beeld te zetten.

Windows 11 met taakbalk bovenin, bron: AlbacoreWindows 11 met taakbalk bovenin, bron: AlbacoreWindows 11 met taakbalk bovenin, bron: Albacore

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-03-2023 07:51 354

08-03-2023 • 07:51

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Reacties (352)

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chrisboers 8 maart 2023 09:05
Waarom niet links/rechts? In mijn W7/W10 heb ik hem altijd daar staan en dat is verreweg de meest logische plek. Dat kost namelijk het minste schermruimte en sowieso is er in de breedte al veel meer ruimte dan in de hoogte. Daar wil ik dus bij voorkeur zo weinig mogelijk op beknibbelen.
NoNutsNoGlory @chrisboers8 maart 2023 18:02
In Windows 11, om de taakbalk te verplaatsen, bewerkt u de binaire sleutel "Instellingen" in de registersleutel "StuckRects3".
De waarde 01 verplaatst de taakbalk naar boven.
De waarde 02 verplaatst de taakbalk naar rechts.
De waarde 00 verplaatst de taakbalk naar links.
De waarde 03 verplaatst de taakbalk naar beneden.

Open Start op Windows 11.

Zoek naar regedit en klik op het bovenste resultaat om de Register-editor te openen.

Blader door het volgende pad:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3

Dubbelklik op de binaire sleutel Instellingen.

Klik in het gedeelte 'Waardegegevens' in de tweede rij en de zesde kolom op de waarde 03, druk op de Delete-toets en vervang de waarde door 01 om de taakbalk van Windows 11 boven aan het scherm te verplaatsen.

Wijzig de waarde 03 in 02 om de taakbalk aan de rechterkant van het scherm te verplaatsen.

Wijzig de waarde 03 in 00 om de taakbalk aan de linkerkant van het scherm te verplaatsen.

Wijzig de waarde in 03 om de taakbalk onder aan het scherm te verplaatsen.

Klik op de knop OK.

Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer de optie Taakbeheer.

Klik op het tabblad Processen.

Selecteer het proces van Windows Verkenner.

Klik op de knop Opnieuw opstarten.

Zodra u de stappen hebt voltooid, gaat de taakbalk van Windows 11 naar de bovenkant of aan weerszijden van het scherm zoals opgegeven in de binaire sleutel.

Of je download gewoon: ExplorerPatcher
Artimunor @NoNutsNoGlory9 maart 2023 08:28
Als dit nu al zo makkelijk gaat, waarom dan de bombastische titel van dit article "Microsoft lijkt te werken aan functie om taakbalk Windows 11 bovenin te plaatsen" ? Dit klink alsof heel Microsoft er druk mee bezig is, en het een fantastische nieuwe feature is.

Eigenlijk is er 1 persoon die een middagje (heel lang, met een goed UI toolkit kan dit in 10 minuten) een switch toe moet voegen aan een settings screen die deze waarde beinvloed, en daarna moet er wat test en QA werk gebeuren.
Hermanleen @NoNutsNoGlory9 maart 2023 14:29
Bij Win11 is het inderdaad logisch de balk aan de zijkant te hebben, aangezien je ook geen labels meer hebt waardoor je balk heel breed zou worden.
Wat mij irriteert in Win11 is dat de autohide van de taakbalk regelmatig niet meer werkt. Zoveel geknutseld aan die taakbalk en dit kunnen ze niet voor elkaar krijgen.
Hermanleen @NoNutsNoGlory9 maart 2023 14:40
ExplorerPatcher moest wel heel vaak updaten, en daarna hing de sessie van de andere ingelogde gebruiker, waarna gereboot moest worden. Ik heb het er maar weer afgehaald.
Alxndr @chrisboers8 maart 2023 10:27
Waarom de keuze überhaupt verwijderen? Iedereen vindt iets anders logisch of prettig en het hangt ook compleet van je gebruik af.

Aan de zijkant op een HD monitor betekent dat veel webpagina's niet goed schalen in mijn ervaring, maar dat is niet altijd een probleem.

Voor mij is de nieuwe taakbalk/start menu een van de belangrijkste redenen om niet over te stappen. Er een tool van een derde partij ga ik uit principe niet gebruiken.
pepsiblik @Alxndr8 maart 2023 13:13
Het is mij ook niet duidelijk waarom bepaalde functies die al jaren in Windows 7, 8(.1) en 10 zaten, ineens verdwenen zijn. Nog zo een: de optie om alle achtergrond applicaties in de system tray te kunnen laten zien. Kan sinds Windows 11 niet meer. Moet je dus steeds die dingen individueel aanzetten (na een update willen ze wel eens verdwijnen - GDrive heeft daar een handje van). Maar waarom die functionaliteit niet behouden kon blijven is onduidelijk.
TweakerCarlo @pepsiblik8 maart 2023 19:07
Dit gaat al ver terug. Om maar iets te noemen:
In windows 98 kon je via het netwerk adapter venster met een knop ipconfig /release en /renew doen.
Moet sindsdien elevated via cmd.
Hoe is het mogelijk om iets te slechter te maken.
Volgensmij heeft Linus dat nog niet zolang geleden aangehaald.

Wat je zojuist meld is voor mij weer een reden dat ik het allemaal even afwacht. Een hele hoop dingen zijn al getackeld, maar het is nog niet zover om de overstap te maken. Daarnaast gooit TPM2 hier op de desktop nog roet in het eten.
Aetje @TweakerCarlo9 maart 2023 00:00
Windows 98 (95/98/ME) ondersteunde elevated commands niet, je had daar geen user en beheerders privilege. Als je op Win98 ingelogd was had je automatisch volledige privileges. Door de GUI aan te passen werden users soms beperkt maar dat had weinig met rechten op services of drivers te maken.

NT/2K/XP/Vista/7/8 en nu 10 zijn de familie waar dergelijke scheiding van rechten wel ingebouwd was. :) en op NT al kon je een netwerk interface niet zonder elevated rechten refreshen.
TweakerCarlo @Aetje9 maart 2023 00:03
Nice!
Maar je brengt me in tijfel.
Het kon echt via een klik namelijk.

https://tweakers.net/i/8I...XJjO8U8q.gif?f=user_large

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 14:28]

Aetje @TweakerCarlo9 maart 2023 00:07
Ik snap niet goed wat dat screenshotje is... een GUI van NT voor het werken met de NIC? Ik heb zelf maar een klein beetje met NT4 gewerkt - Win2K is waar mijn ervaring begint met die familie van OSjes :)
TweakerCarlo @Aetje9 maart 2023 00:59
Niet verkleinen en je word serieus genomen. #slimme_tweakers

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 14:28]

voxl_ @TweakerCarlo9 maart 2023 09:36
Goede spelling en je wordt serieus genomen. #SlimmeCarlo
vickypollard @Alxndr8 maart 2023 10:45
Dat niet goed schalen op een HD monitor heb ik zelf nog niet ervaren eigenlijk. Taakbalk-links-club hiero.
g4wx3 @vickypollard8 maart 2023 11:21
Hier ook, al sinds jaar en dag links op windows 10
Alxndr @vickypollard8 maart 2023 12:16
Was op werk waar een boel webapplicaties de volledige 1920 pixels in de breedte nodig haden als je niet met de zoom wou spelen. Responsive design van pagina's was toen ook nog niet zo ver/goed als nu. Thuis had ik het wel jaren aan de zijkant, maar dat was op een QHD monitor, dat maakt toch een groot verschil.

Ik besef me nu eigenlijk pas dat ik het op mijn nieuwe systeem alweer twee jaar 'gewoon' onderaan heb staan. Door een combinatie van de extra horizontale ruimte door een WQHD scherm (3440 breed) en het gebruik van extra desktops heb ik de extra ruimte niet meer nodig.

Ondertussen heb ik 'm nu weer links gezet, benieuwd of het me (weer) zo goed bevalt als vroegah)
Sp3ci3s8472 @chrisboers8 maart 2023 10:29
Ik heb hem inderdaad altijd links, zowel op Windows als Linux. Je mist altijd hoogte met schermen tegenwoordig tenzij je 16:10 hebt. Daarnaast is het met een ultra wide de enige logische locatie als je nog enigzins verticale ruimte wil hebben.
Xfade @Sp3ci3s84728 maart 2023 10:48
Want die taakbalk kan ook niet verdwijnen ofzo.
Sp3ci3s8472 @Xfade8 maart 2023 11:49
Dat vind ik zelf niet fijn, zeker niet als je vaak van applicatie moet wisselen. Ook niet elke applicatie gaat daar even goed mee om.
Connor @Sp3ci3s84728 maart 2023 12:21
ALT + Tab of Windows-toets + tab ;)
Waterbeesje @Connor8 maart 2023 12:38
Niet met 10 programma's open ;)

mailclient
Browser
3 CAD programma's
PDF viewer
tekstverwerker
Knipprogramma
Muziekspeler
commander-achtig verkenner-alternatief

Je blijft je suf tabben

Doe mij de balk maar lekker links op een ultrawide!

[Reactie gewijzigd door Waterbeesje op 22 juli 2024 14:28]

Caelestis @Waterbeesje8 maart 2023 19:07
Pfft switchen tussen 10 vensters op 1 scherm?
Je bent toch echt sneller met tabben dan met muis clicks op de linker balk.
Waarom niet gewoon virtuele desktops gebruiken met Fancyzone inrichting? En eventueel een tweede scherm erbij?
Vooral met windows 11 is venster beheer zoveel beter geworden voor dit soort multitasking.
Je zit jezelf echt een handycap te geven.
Waterbeesje @Caelestis8 maart 2023 20:14
Nee, niet per se op 1 scherm. Ik kan er 2 tegelijk gebruiken: thuis 2x fhd op kantoor 2x qhd.
De cad programmas gebruiken voornamelijk 2 schermen tegelijk ook. Neem Civil 3D: op scherm 1 de modelspace en toolspace/prospector. Op scherm 2 layercontrol, reference control, properties, infracad en dynamo... En je schermen zijn gevuld. Meer dan dat zelfs.
Daarna Revit: met op scherm 1 de werkruimte, scherm 2 properties, project browser en dynamo. 1,5 scherm vol. Dat is ook nodig om effectief te werken en naast elkaar open willen houden is gekkenwerk.
Caelestis @Waterbeesje8 maart 2023 20:25
Ik gebruik op het werk 2fhd met een laptop scherm.
Alle kleine dingen zoals chat, email, muziek knipsel tool o.i.d op de laptop scherm wat opgedeeld is met Fancyzones.
Daarna van alle werk vensters sets maken van programmas die tegelijk open moeten zijn en toewijzen aan verschillende virtuele desktops die gelinkt zijn aan elkaar.
Het schakelen tussen desktops gaat super snel en kan beide schermen tegelijk switchen. Het werkt echt goed in win11.
Sniperlogit @Waterbeesje8 maart 2023 13:05
Alt tab ingedrukt houden en je kiest met je muis welke van de 10 programma's je wilt openen easy af }>
Waxer @Sniperlogit8 maart 2023 13:37
Alt + tab en dan de Alt knop ingedrukt houden... Anders wordt het wel erg onrustig op je scherm :)
SmokingSig @Sniperlogit8 maart 2023 15:34
still taakbalk sneller en overzichtelijker
RPiNut @Waterbeesje8 maart 2023 19:16
Je kunt ook enkel Win+tab in drukken, dan staan alle vensters die op welk beeldscherm staan, vergelijkbaar als Alt+tab.
biteMark @Connor8 maart 2023 15:52
Waarom zou je genoegen moeten nemen met halfgare work-arounds? Ik vind Alt+Tab lang niet zo prettig als de taakbalk.
Connor @biteMark8 maart 2023 16:28
Ik gebruik niet anders :D

En shift+alt+tab als ik een venster te ver alt-tab.
biteMark @Connor8 maart 2023 22:21
Ieder z’n ding :)
4Lph4Num3r1c @Sp3ci3s84728 maart 2023 11:23
Met een 49 inch ultra wide, wil je hem niet helemaal links of rechts hebben vermoed ik.

Ik heb zelf zo'n fijne grote monitor, maar de afstand is dan letterlijk te groot, als je steeds uiterst links of rechts .oet kijken.

(Gelukkig heeft die een hoge resolutie, 5440x1440, dan kan zo'n balke er prima onder of boven).
Sp3ci3s8472 @4Lph4Num3r1c8 maart 2023 11:52
Ik heb zelf maar een 34" 3440x1440 + 2560x1440 en dan vind ik de extra ruimte in de hoogte door hem links te plaatsen fijn. Ik vermoed ook niet dat ik een 49" extra ultra wide wil hebben, dan is dual screen fijner.

Los daarvan, het is gewoon fijn als je de optie krijgt bij een OS.
vrow @Sp3ci3s84728 maart 2023 18:58
Ik heb de taakbalk gewoon uitgeprint. Dan neemt hij geen ruimte meer in op je scherm en kun je hem overal neerleggen zodat je er makkelijk bij kunt.
Wally-Whooper @Sp3ci3s84728 maart 2023 16:30
Wat je ook doet, kies niet voor drie schermen. Ik heb dat helaas wel gedaan met Nvidia Surround. Helaas speelt dat niet zo fijn met Windows en krijg ik bij opstarten regelmatig de taakbalk ongevraagd bovenin. Na een herstart is die weer waar die hoort; onderin.
Windows 10 en 11....
Sp3ci3s8472 @Wally-Whooper8 maart 2023 16:37
Zelfde met alles wat op je desktop staat, het springt heen en weer :z.
yo0k @4Lph4Num3r1c8 maart 2023 12:21
Voor mij geld het tegenovergestelde. Als je niet naar links of rechts wil kijken en je koopt een 49" super ultra wide* voor productivity, dan maak je mijns inziens een rare keuze. Het is juist zo dat je de taakbalk en het startmenu maar heel kort gebruikt, dus je kijkt daarvoor niet meer dan een paar seconden lang opzij. Dus weinig een ergonomisch probleem. Als zelfs dat al bezwaren oplevert, dan is 49" voor productivity werk waarschijnlijk de verkeerde keuze.

Als je hem primair voor gaming gebruikt en puur voor de extra schermbreedte kiest voor de immersie (zonder dat je het heel erg gebruikt), dan kan ik je wel gelijk geven. dan wil je dat misschien niet. Daarentegen, bij veel games moet je ook flinke bewegingen maken met de muis. Hoe groot is dit probleem als je dit eens in de paar minuten moet doen in Windows zelf. Hierbij ga ik ervan uit dat je voor het snellere schakelen tussen programma's in je workflow gewoon alt+tab of dergelijke gebruikt, dat lijkt me sowieso wel handig, ongeacht het scherm. Maar sterker nog, met een 49" super ultra wide hoeft ook dat dus weer veel minder, want je hebt die vensters voor je huidige workflow gewoon open staan.

Laat ik verhelderen dat ik het hier over een 32:9 aspect ratio en 5120x1440 resolutie heb. Daar hebben we het met 49" meestal over. Mijn ervaring: een taakbalk links is uitstekend te doen met dit scherm, en met een 3440x1440 ultra wide van 35" al helemaal. Enige wat nog ontbreekt op het formaat is 5120x1440 is hoogte in de verticale ruimte, om dan pertinent daarvan grofweg 5% van af te snoepen met een taakbalk voor een taakbalk is voor mij niet wenselijk. Wat mij betreft geldt dat hoe breder het scherm, hoe wenselijker het wordt om de taakbalk aan de zijkant te hebben.

Dat Windows 11 hier niet standaard mee komt vind ik dan ook echt een flink minpunt. Blijkbaar hebben ze de boel zo opnieuw opgebouwd bij Windows 11 dat dit een serieuze hoeveelheid extra werk kost, heeft ook te maken met samenhangen features zoals de notificaties die op een bepaalde plek gegenereerd moeten worden en andere zaken die ik over het hoofd zie. Al komt het ook een beetje over op me alsof Microsoft een groep power users onterecht over het hoofd ziet (die niet voor niets geen Mac gebruiken, waar je dit veel eerder verwacht) ondanks dat de groep mensen die de taakbalk aan de zijnkant hebben niet zo groot is. Het is gewoon een feature die al meer dan 20 jaar in alle Windows versies zit (in ieder geval vanaf Windows XP), wat een vooruitgang om het uit Windows 11 te halen (samen met een hoop andere opties)!

Zelfs een betaald programma als Start11 van een bedrijf wat al sinds Windows 8 of zelfs nog eerder startmenu en taskbar tweak programma's uitbrengt heeft geen opties voor een taakbalk links of rechts. Gelukkig zijn er wel enkele alternatieven die dit wel bieden, zoals StartAllBack (closed source, betaald met lange trial en van een Russische maker) en ExplorerPatcher (open source, gratis en primair van een Roemeense maker).

[Reactie gewijzigd door yo0k op 22 juli 2024 14:28]

4Lph4Num3r1c @yo0k8 maart 2023 18:29
Ik heb links em rechts 2 smalle monitoring apps draaien waar ik een overzicht heb van het NOC (PRTG) Elen daartussen 2 vensters voor de gebruikelijke apps, browsers/office
PinusRigida @4Lph4Num3r1c8 maart 2023 14:24
Zeker met een ultrawide kan ik me voorstellen dat het lastig is.
Ik heb een 27inch en zelfs daarop had ik er last van dus heb 'm terug onderin gezet.
Toen ik nog uitsluitend single display werkte en gamede heeft taakbalk jarenlang met tevredenheid links gestaan maar sinds ik met 2 schermen werk vind ik het ding meer in de weg staan zo. Ook tijdens m'n werk stoorde het me soms dat die taakbalk in de weg zat, soms zette ik dingen ongewenst in m'n taakbalk terwijl ik het eigenlijk naar het andere scherm wou slepen om daar even uit de weg te zijn etc...

Taakbalk rechts zetten geeft identiek hetzelfde probleem, alleen zit de taakbalk die eerder op het éne scherm links in de weg stond, nu op je àndere scherm rechts in de weg. :D

Back to basics hier dus. :)

...maar idd. het is fijn als je gewoon de keuze hebt.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 14:28]

Sn0wblind @chrisboers8 maart 2023 10:46
Is niet het meest logische met waar de ogen focusen
Wolfos @Sn0wblind8 maart 2023 11:01
En dat is nou net handig, want zoveel gebruik je de taakbalk niet.
Sn0wblind @Wolfos8 maart 2023 12:01
Ik gebruyik 'm nonstop, voor window switching, voor search, voor het openen van Apps. Mijn desktop is leeg (want burn in & Oled).
sfranken @Sn0wblind8 maart 2023 17:03
alt+tab of alt+tilde, super toets en beginnen met typen, super toets + cijfertje ;-) Helemaal die taakbalk niet nodig joh
Sn0wblind @sfranken9 maart 2023 00:36
Alt tab just mij meer tijd terwijl taakbalk muscle memory is.
vrow @Sn0wblind8 maart 2023 19:01
Als je bang bent voor inbranden, dan zou ik *juist* de taakbalk op ‘verbergen’ zetten. Die icoontjes op je bureaublad maken nou juist niks uit - of kijk jij de hele dag naar je bureaublad??
Sn0wblind @vrow9 maart 2023 00:38
Staat die ook, en heb zelden tijdens productivity het hele desktop bedekt. Heb al eerder burn in gehad, op een VA paneel notabene.
vrow @Sn0wblind9 maart 2023 09:53
Ja, alle panelen zijn er wel gevoelig voor, vooral de oudere va-panelen.
Ik weet nog wel dat ze die toen nieuw hadden bij de bieb...
Daar stond natuurlijk altijd hetzelfde programma open en een tijdje later stond dat programma 24/7 open :-)
nullbyte @Sn0wblind9 maart 2023 06:07
Ik zie nog altijd 1 pixel rechts onderin als de taakbalk verborgen is. Iets dat inderdaad onwenselijk is bij een OLED TV. Daarom verschuif ik de taakbalk vaak of verberg hem met een externe applicatie als taskbar hide, 1 ingebrande OLED pixel rechts onderin zit ik niet op te wachten. Het gaat overigens al 5 jaar goed al.
Sn0wblind @nullbyte9 maart 2023 09:52
Kan je weghalen met taskbar X, maargoed oled burn-in blijft een dingetje.
CrazyJoe @chrisboers8 maart 2023 10:24
Tijdens de lockdowns had ik de taskbar op mijn remote systeem altijd links staan, zodat ik meteen kon zien of ik de remote machine aan het gebruiken was of de lokale laptop.

Als ik dat niet deed dan was de kans groot dat ik per ongeluk een locale app aan het gebruiken was als ik die app aan het selecteren was in de taskbar omdat bij default de taskbar van de lokale machine eerder oppopt dan die van de remote machine.

Ik vond het dan ook erg vreemd dat MS besloot om de taskbar in Windows 11 ineens een stuk minder functioneel te maken.

Gelukkig zijn er een aantal leuke tools om de taskbar weer zo te krijgen als hij in Windows 10 was, dus daarmee is de keuze vrijheid over waar de taskbar moet staan weer terug.
t2012 @CrazyJoe8 maart 2023 12:20
Ik gebruik hiervoor veel de thema's. Lokaal is donker thema. Remote desktop en virtuele machines licht thema. Ook zet ik op een remote desktop de iconen op de taakbalk vaak naar links en lokaal gecentreerd.
yo0k @CrazyJoe8 maart 2023 12:27
Dit inderdaad. Dit is een veel gehoorde use case van mensen die klagen over het gebrek aan taskbars aan de zijkant aan Windows 11 en dan voor velen een reden om nog niet over te schakelen.
JoWa @chrisboers8 maart 2023 11:40
Helemaal mee eens, links/rechts is een veel betere optie.
Links is ergonomisch de beste keuze omdat:
- je hebt in de breedte meer ruimte, de meeste programma's gebruiken niet de volledige breedte van een monitor;
- je leest van links naar rechts en van boven naar beneden. Het startmenu verschijnt dan ook op de plek waar je normaal begint te lezen en het menu valt daar dan logisch van boven naar beneden onder. Zet je de taakbalk onderin, dan zal je altijd "achterstevoren" lezen.

Dat laatste punt zit ook verkeerd in de werkbalk/ribbon van de Office applicaties. De naam van de groep keuzes staat _onder_ de groep icons, waardoor je noodgedwongen op en neer moet lezen. Probeer maar eens uit te leggen waar een keuze staat: je moet eerst bovenin lezen en klikken, maar vervolgens moet je in een groep de onderste regel lezen om te weten waar het staat.

Volgens mij moeten ze bij MS eens een ergonoom in dienst nemen die er wel iets van begrjipt....
Sn0wblind @JoWa9 maart 2023 00:40
Volgens mij moeten ze bij MS eens een ergonoom in dienst nemen die er wel iets van begrjipt....
Je moet dan op grotere if ultrawide ultrawide je good draaien versus get is meteen zichtbaar in je gezicht veld
Z100 @chrisboers8 maart 2023 14:20
Ik heb 'm altijd onder, omdat mijn taakbalk toch vol staat.
pmeter @chrisboers8 maart 2023 15:33
Eens. Ik heb een brede verticale taakbalk aan de linkerzijde van mijn scherm. Drie redenen:
  • De verticale ruimte van mijn scherm maximaal gebruiken voor tekstverwerking of browsen.
  • In één oogopslag van elk openstaand document en programma het begin van de naam of titel zien. Ook van meerdere instances van Word.
  • Ruimte voor de aloude Quick launch bar met 32 (!) iconen voor de meest gebruikte programma's en websites die altijd zichtbaar zijn.
Hier een screenshot van mijn taakbalk.

Volgens Microsoft zijn er te weinig gebruikers die deze behoefte hebben om het opnieuw te implementeren. Zelf denk ik dat de powerusers die een verticale taakbalk willen dezelfde powerusers zijn die alle telemetrie uitgeschakeld hebben. Oftewel deze gebruikers zijn er in grotere mate dan dat wordt geregistreerd.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 14:28]

tweakuwe @chrisboers8 maart 2023 17:09
Ik had em altijd rechts op mijn MS Surface Pro. Hoofdzakelijk voor de extra verticale schermruimte, maar ook beter te bedienen met een touchscreen. Al gebruikte ik hoofdzakelijk een muis, soms kwam het best prima uit.
DwarV @chrisboers8 maart 2023 22:07
Ik heb de taakbalk altijd onderin, maar met kleine iconen. Ook dat mag niet meer van Microsoft. Op een 1440p scherm met 100% schaling vind ik de taakbalk van windows 11 in ieder geval ongeveer 2x te hoog.
Macboe 8 maart 2023 14:23
Kon dit al niet eerder? Windows 98 ofzo? :)
bzzzt @Macboe8 maart 2023 15:13
Windows 95 was de eerste met taakbalk en die kon je aan iedere rand parkeren.
Geen idee of dat nou in alle situaties handig of noodzakelijk is, maar wel een beetje vreemd dat het weggehaald wordt en nu weer teruggebouwd. Heb het idee dat Microsoft sinds Windows Vista eigenlijk niet meer zo goed weet wat ze nog met Windows aan moeten en het beheer van de UI/UX overlaten aan een groepje onervaren ontwerpers met wat radicale ideeën. Ik zie eigenlijk al meer dan 10 jaar geen enkele serieuze verbetering meer, alleen wat inconsistente aanpassingen. (en datzelfde geldt eigenlijk ook voor macOS). Heeft natuurlijk ook te maken met de verschuiving van aandacht naar mobile, VR, AI en andere hypes. De desktop is niet hip meer...
RPiNut @bzzzt8 maart 2023 19:27
Mijn voorkeur gaat eigenlijk naar de Gnome 43 uitstraling. Je ziet niet welke apps je open hebt staan, tenzij je je muis in de linker boven hoek sleept.

Begin dan ook te merken, dat ik deze handeling ook probeer te doen op mijn werk computer met Windows 10, alleen gebeurt er dan vreemd genoeg niks. En collega's kijken je aan of er iets mis met je is... :)
bzzzt @RPiNut8 maart 2023 19:38
Tsja, kennelijk is het niet mogelijk iedereen te bedienen met 1 'ideale' interface. En al zeker niet mogelijk alle applicatieontwikkelaars daarvan te overtuigen. Ik heb met Windows, macOS en diverse *nix systemen met verschillende desktops gewerkt en allemaal hebben ze wel een paar dingen die erg slim bedacht zijn maar ook allemaal wel zaken die gekmakend kunnen zijn.
Cyb 8 maart 2023 08:24
Voor de degenen die niet kunnen wachten, of terug willen naar een Windows 10 taakbalk, of hun taalkbalk productiviteit willen verbeteren onder Windows 11:
https://github.com/valinet/ExplorerPatcher
Boeryepes @Cyb8 maart 2023 13:49
Werkt in eerste instantie goed maar na een tijdje doet het startmenu niks meer. Alleen reboot helpt tot 10 minuten later ie weer ‘vast’ zit.

In de github issuelijst maken sommige gebruikers hier melding van maar er wordt geen oplossing gegeven.

[Reactie gewijzigd door Boeryepes op 22 juli 2024 14:28]

Bliksem B @Boeryepes8 maart 2023 15:41
Ik gebruik de Windows 10 stijl, met de Windows 11 taakbalk en zoekvenster van Windows 11. Hier geen last van. Kun je een link erbij voegen?
psy @Cyb8 maart 2023 16:50
Vervelende van dit soort oplossingen is vaak dat je er iets voor moet gaan installeren. Op de eigen desktop/laptop geen issue, maar wél op die van het werk. En laat ik daar net het meeste op werken.
Verwijderd 8 maart 2023 12:53
Eerst uitkleden en dan in stapjes weer aankleden om dan zo vaak in het nieuws te komen. Het is een oude bekende truuk die eigenlijk gewoonweg genegeerd moet woden.

Laten ze maar iemand anders voor het karretje spannen....nee voor het karretje en niet daarboven. ;)
shakedown 8 maart 2023 08:04
Eindelijk!

Dit is iets wat ik enorm mis op mijn windows laptops. Sinds ik mij kan heugen zet ik altijd de balk bovenin. Nooit begrepen waarom die balk beneden zit. Bij bijna alle programma's waarmee je werkt hebben de acties die je kunt uitvoeren boven zitten. Word, Excel, Mail, Browser enz enz enz. En dan het wisselen tussen programma's doen we onderin het scherm. Ik heb die logica nooit begrepen. En het eerste wat ik altijd deed was de balk naar boven plaatsen. Tot de windows 11 update.

Ik weet dat het een echt luxe probleem is.
TERW_DAN @shakedown8 maart 2023 08:18
Ik weet dat het een echt luxe probleem is.
Maar wel een bekend luxe probleem :P . Al sinds Windows 98 parkeer ik dat ding bovenin, omdat het gewoon logischer werkt. En als je dat al zo lang doet, dan breekt het iedere keer je workflow als je dan ineens dat ding op een andere plek hebt staan.
Ik snap ook niet zo goed waarom die functies er uit gehaald zijn. Laat mij lekker dat ding bovenin zetten, en items ongegroepeerd weergeven als ik dat wil. Zo lastig is het niet.
deniz280 @TERW_DAN8 maart 2023 09:00
Mag ik vragen puur uit nieuwsgierigheid waarom het logischer werkt als de taakbalk boven staat? Ik ben sinds mn jeugd altijd al gewend geweest om hem beneden te houden.
TERW_DAN @deniz2808 maart 2023 09:07
Ik heb er 2 redenen voor. 1 praktisch, de andere totale onzin, maar leuk om mensen mee voor de gek te houden ;)

Eerst de praktische.
Alle menu's van applicaties zitten bovenin. Browsertabs zitten bovenin. Knopjes voor minimaliseren, maximaliseren etc zitten bovenin. Dus vind ik het zelf logisch en prettig werken als ook de taakbalk met m'n applicaties bovenin zit. Dat is ook een stuk gewenning, maar ik doe het al zeker sinds Windows 98, dus al ruim 20 jaar.

En de bullshit reden is dat het minder stroom gebruikt, want als je op start klikt dan valt het menu naar beneden door de zwaartekracht, ipv dat het omhooggeduwd moet worden :P
Fr0ns @TERW_DAN8 maart 2023 09:30
Ik zou binnen een minuut al agressief worden als ik programma's niet meer kan sluiten door de muis met één zwaai naar de rechterbovenhoek kan gooien en op het kruisje kan klikken.

Juist die splitsing tussen de programmaknoppen die boven zitten en de "Windows-dingen" die onder zitten vind ik persoonlijk weer fijn.

Goed, ik ben dan ook iemand die Windows 10 nog aanhoudt omdat de textlabels op de taakbalk nog niet mogelijk zijn dus dan weet je even met wat voor iemand je te maken hebt ;)
The Zep Man
@Fr0ns8 maart 2023 09:34
Ik zou binnen een minuut al agressief worden als ik programma's niet meer kan sluiten door de muis met één zwaai naar de rechterbovenhoek kan gooien en op het kruisje kan klikken.
ALT+F4. :)
Skit3000 @The Zep Man8 maart 2023 09:45
Alleen wanneer het venster al focus heeft!
The Zep Man
@Skit30008 maart 2023 09:48
Klik ergens op het venster, ALT+F4. :)
Skit3000 @The Zep Man8 maart 2023 09:53
Ik zou binnen een minuut al agressief worden als ik programma's niet meer kan sluiten door de muis met één zwaai naar de rechterbovenhoek kan gooien en op het kruisje kan klikken.
Lijkt er op dat @Fr0ns zijn methode dus minder handelingen vereist en "inherent veilig" is zolang het venster dat je wilt sluiten gemaximaliseerd is (en je muis niet halverwege op het scherm blijft hangen).
beeldbuijs @Skit30008 maart 2023 13:04
Kun je in Windows niet ook gewoon met een toetscombinatie de focus veranderen?

Op de Mac wissel je met CMD-Tab tussen programma’s en met CMD-’ (linksonder, op de tilde-toets) tussen meerdere vensters van hetzelfde programma. Shift erbij voor omgekeerde volgorde.

En met CMD-Shift-[ en ] wissel je tussen meerdere tabbladen.

Verbaast me een beetje dat zoveel mensen die beroepsmatig al jaren heel de dag met de computer werken hier nog vooral op knopjes van vensters etc lijken te klikken.
Skit3000 @beeldbuijs8 maart 2023 14:47
Dat kan in Windows met Alt+Tab (wisselen tussen vensters), Alt+Shift+Tab (wisselen tussen vensters in omgekeerde volgorde) of Winkey+Tab (waarna je alle venster naast elkaar te zien krijgt). Je kunt ook Winkey+nummer drukken om direct naar het n-de venster in je taakbalk te springen. Ctrl+Page Up/Down laat je van (browser)tab wisselen.

Maar alsnog zijn dat allemaal handelingen waarbij je op je scherm moet kijken of je het juiste venster ziet of op de juiste plek klikt. Aangezien de sluitknop altijd rechtsboven zit, is je muis blindelings die hoek in gooien en daarna klikken de vlotste manier om zeker te zijn dat je het meest bovenliggende venster sluit.
beeldbuijs @Skit30008 maart 2023 19:38
CMD-W op Mac / CTRL-W op Windows is toch nog makkelijker / sneller? Zeker omdat je meestal toch al je ene hand op het toetsenbord hebt liggen.

Op macOS is er natuurlijk ook altijd nog Mission Control 8-) via de speciale Mission Control-toets op het Mactoetsenbord (of gebruik je de Control Strip) of druk je op Control + Pijl-omhoog.

Of: Alleen alle geopende vensters van de actieve app weergeven: Druk op Control + Pijl-omlaag.

[Reactie gewijzigd door beeldbuijs op 22 juli 2024 14:28]

Qroqant @TERW_DAN8 maart 2023 09:39
Minder stroom?! Alles wat omlaag valt, moet ook weer omhoog.
Als je het startmenu bij de taakbalk bovenaan dus wilt sluiten, verbruik je evenveel stroom om het startmenu te openen bij de taakbalk onderaan. ;)
TERW_DAN @Qroqant8 maart 2023 10:00
Ik heb nooit gezegd dat de theorie waterdicht was. Maar meestal kom ik nooit zover, mensen lopen al zuchtend en 'facepalmend' weg zodra ik erover begin (misschien ook wel een beetje terecht).
vrow @TERW_DAN8 maart 2023 19:08
Als mensen dat doen, dan is de oplossing nog steeds een screenshot maken van hun bureaublad, die instelling als achtergrond en daarna de pictogrammen verbergen.
Dat zal ze leren!
arjanvdwal1992 @TERW_DAN8 maart 2023 09:33
Hahah, hijs fijn!
beeldbuijs @TERW_DAN8 maart 2023 13:19
Maar even serieus, zelf ben ik ook wel van het kamp: Alle menu’s bij elkaar, want dat is het meest consequent.

Maar als vormgever weet ik ook dat, juist vanuit het perspectief van de doorsnee gebruiker, die al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Daarom is het wel degelijk waar, dat het overzichtelijker oogt voor een grote groep mensen, als je de programma-hoofdmenu-balk boven hebt en de rest (zoals de windows start/stop-knop, zoekvenstertje, shortcuts voor andere apps, knopjes voor wifi/geluid/etc voorkeuren etc).

Kortom, dit is puur persoonlijk en gewenning. Maar heerlijk om over te ouwehoeren op tweakers natuurlijk ;)
camperen @deniz2808 maart 2023 09:55
Sinds de Atari ST tijd heb ik de taakbalk bovenin. Na overstap op windows in eind jaren '80 was dit het eerste wat ik veranderde.Dat is nu een ingesleten behoefte. Ook het omgaan met programma's is net zo als destijds, alleen dat open wat je gebruikt
unreal0 @deniz2808 maart 2023 09:42
Het is precies wat shakedown al zegt, alle actieknoppen zitten altijd bovenin bij applicaties.
Encrypted90s @deniz2808 maart 2023 09:50
Ja precies, ik vind persoonlijk onderaan fijner dan bovenaan altijd al zo geweest. Me autisme alleen al kan dit echt niet accepteren 😂
Tweaker_19 @Encrypted90s8 maart 2023 11:10
Mijn autisme kan 'me' in deze zin niet accepteren. }:O ;)
Encrypted90s @Tweaker_198 maart 2023 11:16
Gelukkig, kunnen ze iedereen blij maken en kan je dit ook handmatig wijzigen. ✅ Voor ieder wat wils.
Meiklokje @deniz2808 maart 2023 12:01
Het gevoel hebben dat je met een Mac werkt. Men wil dit op een pc ook hebben. Nu nog een Dock voor je programma s en we hebben Apple achter ons veren. Voor deze ongein zijn er genoeg mod packs te koop.
RPiNut @Meiklokje8 maart 2023 19:38
Probeer eens Fedora Workstation. Activities knop links boven en je hebt een dock voor je apps net als Apple. Voor Windows XP/7 had je vroeger nog een programma als Rocketdock, wat een Apple achtige look en dock toevoegde aan Windows.
RPiNut @deniz2808 maart 2023 19:36
In de gemiddelde Gnome omgeving in Linux, zit je "Activities"-knop ook links boven in. Dat mensen voorkeur hebben voor de taakbalk aan de linkerkant, zijn mogelijk mensen die ook veel gebruik hebben gemaakt van Ubuntu in iets oudere tijden. Daar stond de taak balk ook vrijwel altijd aan de linkerkant. Volgens mij is dat veranderd sinds Gnome versie 40.
Kleintje_Pils @deniz2808 maart 2023 23:04
bij games bijv zitten balken onder in het scherm en dan zit de taakbalk in de weg.

Vooral mensen bij die een breed scherm of een ultrabreed scherm gebruiken, hebben vaak te weinig verticale ruimte en genoeg horizontale ruimte. Zij zullen die taakbalk aan de linkerkant of aan de rechterkant prefereren want ook bovenin is het dan een obstakel

Overgens is een handige tool https://www.startallback.com/
Daarmee kan je de taakbak perfect wegzetten en je mag kiezen welke versie je wilt hebben ( win7, 8 , 10)
theduke1989 @TERW_DAN8 maart 2023 09:19
[...] Al sinds Windows 98 parkeer ik dat ding bovenin, omdat het gewoon logischer werkt.
Dat is wordt voor mij goed wennen. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat het beter werkt.
Ga je nu twee balken bovenin krijgen? Startbalk en dan nog de applicatie zelf? Dat wordt toch een drama.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 14:28]

TERW_DAN @theduke19898 maart 2023 10:02
Dan heb je er inderdaad 2 bovenin. Lekker makkelijk alles bij elkaar. Ik vind het fijn werken.
Maar ik snap ook dat mensen het ronduit kut vinden. Maar daarom is het fijn dat het aan te passen is, kan iedereen doen wat die zelf handig vindt.
g4wx3 @TERW_DAN8 maart 2023 11:40
In een grafische omgeving waar je knoppen moet aanwijzen met de muis zijn er enkele zeer toegankelijke plaatsen, en dus nuttig om een knop te zetten: (plaatsen met een oneindige coördinaat)
- De huidige plaats van de aanwijzer zelf => contextmenu (rechtermuisklik)
- De hoeken van het scherm => start menu / bureaublad weergeven / venster sluiten
- De randen van het scherm => taakbalk / browsertabs / schuifbalken
Het valt op dat 1 hoek en 1 rand standaard niet intensief gebruikt worden.
Bij het openklappen van het startmenu wordt de rand wel gebruik.

Ook macOS maakt gebruik van deze nuttige plaatsen.
Het alternatief is gebruik maken van extra groten knoppen, wat naar macOS kwam met expose, en nu ook bestaat in safari. (en andere browsers)
Mavamaarten @TERW_DAN8 maart 2023 08:25
Het antwoord is waarschijnlijk simpel. Men kijkt in de cijfers hoeveel mensen de feature gebruiken, en hoeveel onderhoudt het vergt om werkende te houden en om bugs op te lossen, en als die verhouding niet meer opgaat dan wordt die feature bij een nieuwe implementatie gewoon weggelaten. En als er dan tijd over is en mensen over klagen, komt het misschien ooit terug.
Guus... @shakedown8 maart 2023 08:26
Omdat de randen van het scherm makkelijk te selecteren zijn. Je hoeft namelijk maar 2 dimensionaal te mikken. Als je alle functies aan de bovenkant zet heb je vaker dat je naar een programma gaat waar je niet wilde zijn.

Dat is misschien met huidige muizen en behendigheid minder een probleem maar het is geen domme manier om de interface te maken.
fapkonijntje @Guus...8 maart 2023 09:08
Precies, er is een goede reden dat de UI is wat 'ie is. Net als dat bij macOS en andere OSjes standaard het (start)menu/dock/hoedatdingopmacosookheet ook altijd onderin zit.

De overgrote meerderheid die erover zeurt is een groep die gewenning verwart met efficiency. Dat heb je jammergenoeg wel vaker. Als mens kunnen we gewend raken aan de meest idiote en zinloze ongein en het dan als positief of goed ervaren. Maar we leren nooit ergens met die inherente zwakte van ons om te gaan. Jammer, mag van mij wel wat meer aandacht krijgen.
PaveloW @fapkonijntje8 maart 2023 09:13
Dat is pas vanaf MacOSX, daarvoor zat bij Apple de taakbalk ook altijd boven in
MacOs9Taakbalk

Ook ik heb altijd de windows taakbalk bovenin geplaatst, juist omdat ik vanuit Apple zo gewend was en naar mijn mening veel logischer is.
xFeverr @PaveloW8 maart 2023 09:31
MacOS heeft geen taakbalk, maar een menubalk en een dock. Menubalk zit boven, dock zit onder. Dat is nu nog, maar dat is ook te zien op het screenshot waar jij naar linkt.

Ik zie geen taakbalk in ieder geval.
boschhd @fapkonijntje8 maart 2023 09:30
Mensen beginnen in een scherm in t midden en gaan dan naar linksboven kijken. Gewenning lijkt me dus dat je naar beneden moet.
Ben echter niet helemaal zeker of een web Gui vertaald naar een OS Gui.
fapkonijntje @boschhd8 maart 2023 10:35
Mensen beginnen in een scherm in t midden en gaan dan naar linksboven kijken. Gewenning lijkt me dus dat je naar beneden moet.
Ben echter niet helemaal zeker of een web Gui vertaald naar een OS Gui.
Nee, je pakt een onderzoek voor websites, waarbij mensen gewend zijn om de content op een specifieke plek te zien en daar ook als eerst naar kijken. Nou, grote verrassing.

Het heel grote nadeel van dit soort onderzoekjes is juist dat je gewenning meet want iedereen is al jaren websites gewend met content op dezelfde plek.

Weet je wat de grap is? Als je een krant, zo'n ding van vroeger, van papier, openslaat en een heat map maakt van waar mensen als eerst naar kijken, is de heatmap identiek aan jouw bron. Daarom staat belangrijk nieuws in de ouderwetse krant ook op die plek. Ook de cover van boeken werken gelijk, de belangrijke content (titel vaak) staat toevallig ook rond de plek waar die heatmap staat.
boschhd @fapkonijntje8 maart 2023 12:42
Gui lijkt me dan ook gewenning, niet?
fapkonijntje @boschhd8 maart 2023 12:47
Ik snap niet wat je probeert te zeggen.

Mijn punt was dat gewenning een gevaarlijke is, want het is bijna nooit een optimale keuze. Alleen dat we als mensen gewenning zien als iets goeds en zo altijd tegen inefficiënte oplossingen aankijken, waarbij we onszelf wijsmaken dat we goed bezig zijn.

Jij hebt nu geconstateerd dat gewenning bestaat. Helemaal top.
avalon123 @shakedown8 maart 2023 08:58
Echt volledig akkoord. Die taakbalk bovenaan is de enige reden dat ik nog niet ben overgestapt ondanks alle nag screens.

Geen luxe probleem imho. Als je eye tracking zou aanzetten op je toestel merk je vanzelf dat je eigelijk zelden onderaan je scherm wat te zoeken hebt. Menu's zijn altijd bovenaan je scherm. Onderaan kijk je normaal enkel om wat status te bekijken van iets of in je terminal te werken. De rest gebeurt allemaal bovenaan je scherm.
CivLord @avalon1238 maart 2023 11:00
Dat is logisch. Wanneer alles wat je nodig hebt bovenaan je scherm staat, zal je zelden onderaan je scherm kijken. Wanneer je de besturing van je OS onderaan je scherm zet, zal je automatisch ook meer onder aan je scherm kijken.
Ik zie wel de logica om de besturing van je actieve applicatie en de besturing van je OS (waar je sporadisch iets mee van doen hebt wanneer je in een applicatie werkt) van elkaar te scheiden.
aivac @shakedown8 maart 2023 08:27
Brr, zie nu al voor mij dat ik dan elke keer te hoog zit met de muis en preview-thumbnails krijg van andere 'apps' die op de taakbalk staan. En als ik ergens 'Bestand' wil klikken, open ik het start menu.(onderaan?)
Hmm
the_shadow @shakedown8 maart 2023 08:29
En dan het wisselen tussen programma's doen we onderin het scherm.
Ik begrijp je punt, maar even reflecterend hoe ik zelf werk merk ik dat ik nooit met de muis die kant op ga: ik gebruik meestal Win+Tab om te wisselen tussen applicaties. Toch interessant om te zien hoe iedereen weer anders werkt.
hiostu @shakedown8 maart 2023 08:42
Bij bijna alle programma's waarmee je werkt hebben de acties die je kunt uitvoeren boven zitten. Word, Excel, Mail, Browser enz enz enz. En dan het wisselen tussen programma's doen we onderin het scherm. Ik heb die logica nooit begrepen.
Eigenlijk verklaar je de logica dus heel erg goed op deze manier. Alles wat je binnen een venster wil doen, doe je bovenaan. Alles wat je in het OS en als laag om de applicaties heen wil doen, doe je onderin. Specifieke context op een duidelijk andere locatie. Wellicht is er een goede reden dat zowel MacOS en Windows op deze manier werken. Persoonlijk heb ik nooit gesnapt waarom je de taakbalk bovenin wilt hebben. Ooit geprobeerd, maar na een week lang proberen snel weer terug naar beneden.
roccothehelper @shakedown8 maart 2023 09:52
Die balk zit beneden omdat dat mooier is. Aan de onder kant van windows zit inderdaad meestal niks. Dat maakt voor een mooi verloop naar de windows balk. Bovenin heb je allemaal verschillend uitziende toolbars en andere zaken. Dit maakt voor een druk gevoel.
iAR @shakedown8 maart 2023 09:55
Ik zou dit echt super raar vinden maar goed, dat komt ook omdat ik op een Mac werk. Die heeft de menu bar bovenin waar alle commando's van elk actief programma zitten. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat Windows dát nooit heeft omarmd.
TERW_DAN @iAR8 maart 2023 12:51
Ik zou dit echt super raar vinden maar goed, dat komt ook omdat ik op een Mac werk. Die heeft de menu bar bovenin waar alle commando's van elk actief programma zitten. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat Windows dát nooit heeft omarmd.
Omdat dat volledig onlogisch is imho. De bediening van een applicatie wil je toch in die window hebben. En niet ineens tig pixels hoger, ergens bovenin je scherm. Waarbij je dan ook moet zorgen dat het juiste ding focus heeft, omdat je anders dat menu niet ziet.
Het is handig als je apps fullscreen draait, maar op games na draai ik eigenlijk nooit iets fullscreen. En ik heb eigenlijk altijwel wel meer dan 1 ding openstaan.

Daarbij is het technisch ook een andere manier om met je windows om te gaan. Dus ik denk (en hoop) dat we dit in Windows niet gaan zien.
iAR @TERW_DAN10 maart 2023 12:28
Heb je het wel eens gebruikt? Het voelde voor mij echt van minuut 1 meer logisch. De app naam staat er gewoon bij, dus dat is zo ingewikkeld allemaal niet. Waarschijnlijk komt de voorkeur ook vanwege de inconsistente rommel apps op windows die er allemaal anders uitzien, met ribbons, verstopte menu's die per programma ook andere onderdelen hebben. Ik werd er helemaal gestoord van.
Dus ik denk (en hoop) dat we dit in Windows niet gaan zien.
Dan hoop ik met je mee. Het maakt mij ook niet uit want ik hoop echt nooit meer met Windows te hoeven werken ;)
TERW_DAN @iAR10 maart 2023 12:43
Heb je het wel eens gebruikt? Het voelde voor mij echt van minuut 1 meer logisch.
Ik werk er (bijna) dagelijks mee. En ik heb het nooit handig kunnen vinden. Altijd eerst op de applicatie moeten klikken voordat je de juiste menu's te zien krijgt, ipv gewoon op het menu klikken van de applicatie.

Laat iedere applicatie gewoon z'n eigen menu hebben, hoe dat er ook uitziet. Scheelt een bak klikken onnodig zoeken naar menu's die er niet zijn, omdat het verkeerde window weer focus heeft.
iAR @TERW_DAN10 maart 2023 13:20
Let's agree to disagree ;)
mjz2cool @iAR9 maart 2023 08:24
Dat zit ook bij Windows bovenin. Actieve en gepinde applicaties staan onderin het scherm in de taakbalk/dock (standaard).
Neus 8 maart 2023 07:58
Heb liever dat Microsoft zich concentreert op werkende control panels en beter bedienbare netwerk-instellingen. Het blijft een mix van Windows 7 en 10.
Luke_msx @Neus8 maart 2023 08:20
Sterker nog, je komt nog steeds zaken tegen uit Windows 2000...
BM Admin Softe Goederen @Luke_msx8 maart 2023 08:41
Sterker nog, volgens mij zitten er heel, heel diep weggestopt nog schermpjes die rechtstreeks uit Windows 3.1 komen :+
SilentDecode @BM8 maart 2023 09:14
volgens mij zitten er heel, heel diep weggestopt nog schermpjes die rechtstreeks uit Windows 3.1 komen :+
Als je op de extreem eigenwijze en rare manier een driver installeert, krijg je een schermpje uit 3.1(1) met 'Have disk'. Ik zag het recentelijk in de meest recente release van Win11 nog voorbij komen. Erg vreemd, maar wel een gevoel van nostalgie, alleen dan verpakt in een lelijk jasje.
NovapaX @SilentDecode8 maart 2023 09:57
Dat is (was?) dan ook wel de enige manier om puur die specifieke driver te installeren voor dat specifieke apparaat, zoals jij het precies wilt, zonder enige vorm van bloatware van de fabrikant.
... als ik het me goed herinner.
g4wx3 @NovapaX8 maart 2023 11:22
Gewoon rechts klikken op inf-file en installeren?
captain007 @BM8 maart 2023 09:09
Als je iets met ODBC gaat doen kan je nog wat hele oude schermen tegen komen ja (een file browser die nog uit Windows 3.11 komt). Net nog even gekeken en in Windows 11 zit die nog steeds. Maar dit zijn wel echt edge cases. Zit ook nog wat oude Windows Help zooi in die al lang deprecated is.

[Reactie gewijzigd door captain007 op 22 juli 2024 14:28]

Nimja @captain0078 maart 2023 09:12
Het doet dan ook wel zijn best om zo backwards compatible mogelijk te zijn.
AW_Bos @BM8 maart 2023 11:57
dialer.exe :)
justdaboo @Luke_msx8 maart 2023 08:47
Windows 2000 blijft toch een bijzonder moment... (haha wellicht alleen voor mij wellicht) Eindelijk het NT platform voor een groter publiek. Nostalie...
ravw
@justdaboo8 maart 2023 09:23
Hier ook denk ik een lange tijd Windows 2000 gehad , want ik moest niets van die Vista hebben.
Want een gedrocht was dat die Vista
SkyStreaker @ravw8 maart 2023 10:06
Windows 2000 - stabiliteit ten top. Ik weet nog dat ik 2 nieuwe reepjes RAM had. Win95 installeren, crash. Win98 crash, Win ME crash.

Windows 2000? Ging gewoon. Uiteindelijk bleek ik 1 reep niet goed te hebben geplaatst.
rcor @SkyStreaker8 maart 2023 11:36
Windows 2000 stabiel? Nou, het was niet rampzalig. Maar om nu te zeggen perfect...

Maar wellicht ben ik verwend: ik kom van Novell Netware 6.5 af in combinatie met Windows XP... Dat Novell was pas geweldig, daar kan Microsoft nu nog niet aan tippen... Servers die gewoon 3 jaar gedraaid hebben en door een verplichte update of stroomstoring uit gingen... Servertje herstarten? Wat is dat? Dat kende we niet in Novell, wel in de Windows servers die we destijds noodgedwongen hadden...
justdaboo @rcor8 maart 2023 12:14
Netware was superieur, werkte echt altijd, vooral het oude spul, die hadden soms jaren uptime.

En toch was Windows 2000 (mits je geen exotische hardware en of games gebruikte) super stabiel. Voor zijn tijd stond het als een huis. Maar driver support was in die tijd nog wel een ding.
rcor @justdaboo8 maart 2023 13:09
Wij gebruikten voor werkstation beheer Novell Zenworks en dat is in verhouding met het huidige SCCM of Intune een verademing...

Als ik nu een pc wil voorzien van software moet ik die koppelen, dan moet SCCM nog synhroniseren (want de hoofd SCCM server staat elders en dient pacakages beschikbaar te stellen via de op de locatie aanwezige SCCM server en pas daarna kan een werkstation de software uitrollen... Dat laatste duurt vaak ook lang aangezien de pc's maar eens in de zoveel tijd controleren of er nieuwe software is...

Met Novell was het simpel: koppel de juiste gebruikers aan de software en klaar... De gebruiker ging achter een willekeurige pc zitten, logde in en dubbelklikte op een applicatie... Zenworks controleerde of de software aanwezig was en startte hem op of ging hem eerst nog direct installeren zodat de gebruiker er direct gebruik van kon maken...

Ideaal! Waar is die tijd toch gebleven... *zucht*
bilkin2005 @justdaboo8 maart 2023 13:39
Netware was superieur, werkte echt altijd, vooral het oude spul, die hadden soms jaren uptime.
Totdat Y2K probleem zich manifesteerde op onze Novell 5.x server; dus toch niet zo superieur.
BrainCrash @ravw8 maart 2023 10:10
Je bedoelt zeker Millennium Edition.
Vista was toch echt aanzienlijk later, en zat qua tijdsperiode tussen XP en 7 in.
(En ja, ik heb zelf ook zowel ME als Vista compleet overgeslagen. En ook 8 trouwens)
https://en.wikipedia.org/...icrosoft_Windows_versions
ravw
@BrainCrash8 maart 2023 10:56
Ja was M E
Ik heb ze allemaal wel een keer op me pc gehad , ben ooit begonnen op de eerste windows
Nu op 11

Moet zeggen versie Win98 SE / Win7 Waren toch wel de OS van Microsoft
Windos 11 vind ik ook wel best wel redelijk.

Win2000 ook wel als je de goede drivers had :-)
want net die dingen die ik toen gebruikte had je geen drivers voor.
Kwam misschien ook wel doordat ik altijd het nieuwste van het nieuwste in de pc had zitten
skaars @justdaboo8 maart 2023 10:09
Windows 2000 professional met SP4 was het meest stabiele systeem wat ik heb kunnen draaien van Microsoft. Daarna kwam XP met veel oogsnoep en ellende, dat draaide pas lekker na SP3.
com2,1ghz @Luke_msx8 maart 2023 09:17
Vind he wel jammer dat die zaken van WIndows 7 of zelfs Windows 2000 overzichtelijker en prettiger werken. Qua UX vind ik Windows 11 wel een achteruitgang.
Zelfs de simpelste dingen zoals het context menu(rechtermuisknop) die er dan gelikt uitziet, maar je toch moet klikken op 'More options' om weer het oude menu te openen.

Nu als je even je monitor instellingen wilt wijzigen moet je door een paar schermen heen klikken. Idem voor energieinstellingen en muis/toetsenbordinstellingen. Of even je netwerkadapter instellingen zoeken. Iedere keer moet ik me bedenken waar dat ook al weer zat.
iAR @com2,1ghz8 maart 2023 09:58
Het is echt verschrikkelijk ja. Werkelijk alles lijkt onlogisch. Je krijgt ook echt het gevoel dat ze in een tussenfase zitten, als sinds Windows 10 (?). Een controlpanel en settings. Sommige dingen kunnen bij beide, anderen weer niet.

Het zou veel werk geweest zijn, maar ze hadden beter een versie kunnen maken zonder alle legacy shit. Dan was er nog iets van consistentie te implementeren. Nu blijft het echt een vreselijk gedrocht.
SirBlade @Neus8 maart 2023 09:02
Ik niet, netwerk en veel andere settings stel je 1 keer in en daarna kijk je er bijna nooit meer na om. De taskbar gebruik je constant.
Neus @SirBlade8 maart 2023 09:06
Dan ben je duidelijk een gebruiker die vermoedelijk op 1 locatie werkt, dan heb je die instelling niet nodig.

Als techneut moet ik helaas regelmatig de DNS of DHCP / vast IP adres aanpassen, of een interface uitschakelen en dat is nu eenmaal lastig gemaakt in Windows 10/11.
SirBlade @Neus8 maart 2023 09:14
In dat geval moet je ver weg blijven van alle GUI tools en powershell gebruiken.

https://woshub.com/powershell-configure-windows-networking/
Neus @SirBlade8 maart 2023 09:21
Uiteraard - ik heb voor elke (Windows) klant een script daarvoor. En op de Mac kies ik heel simpel een andere locatie met 2 muisklikken.

Maar het zou zo niet moeten, een beetje toegankelijkheid is toch niet te veel gevraagd?
SirBlade @Neus8 maart 2023 09:33
Voor een techneut is een script toch het meest toegankelijk? 1 muisklik om het te starten, simpel te kopiëren en bewerken.
CodeCaster @SirBlade8 maart 2023 10:01
Een script kopiëren en bewerken om op verschillende omgevingen te werken, da's de Linux-mindset. Windows werkt(e) met eenvoudig te benaderen instellingen, grafisch te configureren zonder tig commando's te moeten onthouden en à la 1999 de hele dag in de terminal te zitten waarin bijzonder weinig tekst past, laat staan dingen overzichtelijk zijn.

Maar ja, als er één Windows moet zijn die op touchscreen, desktop en server werkt, dan moeten er concessies worden gedaan.
Triblade_8472 @Neus8 maart 2023 10:39
Ben het helemaal met je eens, wat een drama is het nu zeg. De helft van de settings komt niet eens (goed/benaderbaar) mee in de nieuwe Settings.

Hiernaast is het gemaakt voor mensen met een telescoop-bril of dikke vingers denk ik, want man, wat is alles grafisch opgeblazen zeg.
wiseger @SirBlade8 maart 2023 10:12
Was het maar zo'n feest.

Ik gebruik Pi-Hole als ad en track blokker. Pi-Hole houdt een hele boel ellende tegen. Maar soms heb ik een website die niet werkt maar die ik wel soms nodig hebt zoals die van mijn zorgverzekeraar. Komt doordat veel websites nog altijd tracking elementen van Google gebruiken.

Meestal kies je dan voor whitelisting maar als dat niet goed werkt, dan zet ik eventjes IP 6 aan. Dat doe je dan via de GUI, dat ga ik niet scripten.
Kevinp @Neus8 maart 2023 08:44
Ik heb liever dat MS het rechter muisklik menu mogelijk maakt ipv dit onhandige menu waar je eigenlijk niks aan hebt.
deniz280 @Kevinp8 maart 2023 08:57
Dat kun je als tweaker gelukkig zelf ook snel instellen via de register. Paar Google klikjes en je bent er.
Kevinp @deniz2808 maart 2023 10:14
Dat snap ik. Maar bij ons op het werk gaan we bv binnenkort over op Windows 11 zonder local admin rechten. Dan krijg je dus dat ik dit niet kan doen. Of ik iemand dat moet vragen. Nu kan dat misschien omdat ik bij IT werk en ik wat mensen ken. Maar voor andere is het lastiger.
HelderLopes @Kevinp8 maart 2023 12:03
Als je de Shift toets indrukt terwijl je met de muis rechts klikt, dan krijg je meteen het oude Windows 10 menu tevoorschijn.
Dat scheelt tijd omdat het nieuwe Windows 11 menu niet eerst opgebouwd hoeft te worden om vervolgens op Meer opties… te klikken.
elsinga @Neus8 maart 2023 08:29
We zijn hier Tweakers, toch? Dan weet je dat je na elke goede versie er eentje moet overslaan. XP prima, Vista wat minder, 7 prima, 8 wat minder, 10 prima, 11 wat minder. ;)

Ik heb overigens mijn taakbalk rechts, dan kan ik zonder dat er gegroepeerd hoeft te worden toch al mijn geopende applicaties zien. Dus deze ontwikkeling is in de goede richting, maar voor mij nog totaal niet interessant.
watercoolertje @elsinga8 maart 2023 08:43
10 heeft/had hetzelfde probleem, XP en W8 elementen door elkaar, configuratie ook dubbel.

Ben het niet met je eens dat W10 en W11 dusdanig van elkaar verschillen dat de ene goed is en de andere slecht. Ze zijn beide goed of beide slecht imho.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:28]

blorf @watercoolertje8 maart 2023 09:21
Ik gebruik Windows amper maar ik heb een installatie, nu Windows 11 geworden. Geen idee wat het verschil precies is. Wat ik vooral irritant vind is de doolhof van instellingen. Alles zit ergens anders. Ik mis mijn XP met "klassieke startmenu" en geen thema's service.
Kevinp @blorf8 maart 2023 10:15
Ik gebruik sinds windows 10 het start menu amper. Ik druk op windows. Typ wat ik wil en druk op enter. Die werkwijze werkt perfect op windows 11. Maar ja daarmee heb je eigenlijk nauwelijks een start menu nodig.
blorf @Kevinp8 maart 2023 10:36
Waar ze eens mee op zouden moeten houden is een denkbeeldige constructie van software als gebruikersplatform afdwingen. Dat is wat je nu krijgt als je links of rechts klikt op de "systeemknop". Alle actie die we in beeld zien is een ingewikkeld gemaakte combinatie van programma's, geen computeronderdelen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 14:28]

MrMonkE @Kevinp8 maart 2023 10:43
Same. In Linux heb ik een 'context menu' die ik kan tonen met mouse gestures in plaats van apps op mijn taakbalk, op de taakbalk staan alleen geopende windows.

Ik snap niet dat OS dat niet default doet.
Zal wel zwaar in patenten hangen die functionaliteit.
k995 @elsinga8 maart 2023 08:48
is al lang onzin sinds vista
Blokker_1999
@k9958 maart 2023 09:21
Is altijd al onzin geweest, Kijk even naar officiele releases en dan tellen we enkel consumentenversies:

1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 (3.11 for Workgroups wordt hier ook onder geteld), 3.2 (is een versie die enkel in het Chinees verkrijgbaar was), 95, 98, Me, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

En dan stel ik mij de vraag, heeft dat lijstje ooit echt op gegaan? Want sommige mensen laten bijvoorbeeld 8.1 vallen, wat ze moeten doen om het te laten kloppen, anderen gaan dan weer zeer specifiek om met bepaalde versies zoals een 98SE. Mensen vergeten ook wel eens dat 98 (zonder SE) ook geen hoogvlieger was en dat XP ook pas vanaf SP2 eigenlijk iets of wat fatsoenlijk begon te worden.

En wat doen we met mensen die ooit zo lovend waren over Windows 2000? De opvolger daarvan? XP, wat vele mensen ook graag in het lijstje van "goede" versies scharen, wat heel hun lijstje dus opnieuw onderuit haalt.
k995 @Blokker_19998 maart 2023 10:35
idd maar je ziet hier zoveel diezelfde onzin keer op keer herhalen.
Ach ja internet
Meiklokje @k9958 maart 2023 12:09
Hier, een koekje en een kopje thee om je mentale atmosfeer in je hoofd op te fleuren. Gaat het wel goed met je ? Dat krijg je als technologie de bovenhand krijgt dat je er in gaat leven. Wat gaat dat hier worden als meta verse en AR standaard wordt. Kan gewoonweg niet gezond zijn.
k995 @Meiklokje8 maart 2023 12:44
Grappig, echter lust ik geen thee ;-)
aikebah @Blokker_19998 maart 2023 17:05
XP, wat vele mensen ook graag in het lijstje van "goede" versies scharen, wat heel hun lijstje dus opnieuw onderuit haalt.
In mijn herinnering stond XP voor 'extra problemen' en begon dat een keer wat te worden rond sp1 (beetje net als 98, die pas degelijk werd bij de Second Edition.)
tja @elsinga8 maart 2023 08:36
inderdaad, de skip versies. ik skip windows 11 voor productie en wacht windows 12 af.
taakbalk bovenin, werkelijk.
dasiro @tja8 maart 2023 08:41
de 25000 canary builds zouden officieus voor windows 12 zijn
mjz2cool @tja9 maart 2023 08:58
Behalve dat die lijst totaal niet klopt. Als Windows 8 slecht was, was Windows dat ook, want 8.1 was dan een goeie versie.
tja @mjz2cool9 maart 2023 11:58
8.1 was een fix van de gefaalde 8.0 versie. voor jouw tijd denk ik. versie 8.x vond ook geen grote adoptie in het bedrijfsleven en was een skip versie.
mjz2cool @tja9 maart 2023 13:24
Windows 8 en 8.1 zijn vergelijkbaar met Vista en 7. 8.1 was een verbetering op 8.0, net zoals dat 7 een verbeterde versie van Vista was. Volgens mij gold hetzelfde voor Windows XP Servicepack 2, wat een grote upgrade was voor XP.
Windows 8.1 werd ook onder die naam verkocht, en niet als Windows 8 met de upgrade naar 8.1.

[Reactie gewijzigd door mjz2cool op 22 juli 2024 14:28]

tja @mjz2cool10 maart 2023 01:21
nee dit is onjuist.
Mitchelll010 @Neus8 maart 2023 08:18
Nou inderdaad, bij elkaar geraapt zootje.
Vullisbak @Neus8 maart 2023 10:15
Ik zou het fijn vinden als Microsoft Windows eens echt vanaf de grond af aan opnieuw gaat bouwen.
En dan niet rekening houden met de berg legacy die ze erin houden om zowat alle denkbare software die sinds jaar en dag voor het platform zijn geschreven aan de praat te houden.

Dit zal een mega project zijn, dat parallel aan de bestaande support van Windows zal moeten worden uitgevoerd. En daarnaast een berg nieuwe bugs met zich meebrengen in de eerste releases. Toch lijkt me dit de enige manier om van de berg oude code en bedenkelijke libraries af te komen omwille van backwards compatibiliteit. Het zal daarnaast de grootte van het OS ook ten goede komen.

Een mens mag dromen...
Mortov Molotov @Vullisbak8 maart 2023 20:35
Corrigeer me als ik fout ben, maar zo werkt macos wel een beetje hé. Laatste wapenfeit : Apple silicon. Korte support voor x86-64 software via Rosetta2, en nadien is de developer die niet mee is geëvolueerd eraan voor de moeite.
Wolfos @Neus8 maart 2023 11:02
Windows 10 gebruiker zeker? Dat is nou juist verbeterd met Windows 11. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst het oude control panel gebruikte.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:28]

Webgnome 8 maart 2023 07:59
Dit is een goed voorbeeld van hoe je je zelf bezig kunt houden als dev team :+. Je sloopt er een feature uit en vervolgens in een nieuwe versie breng je deze feature weer terug
Creesch @Webgnome8 maart 2023 08:19
Ik snap je opmerking. Maar, voor context, hier speelt wel iets anders. Zover ik heb begrepen is de windows 11 taakbalk vanaf de grond af opnieuw geschreven. Dus de functionaliteit is er vanuit dat opzicht niet uitgesloopt maar simpelweg nog niet geïmplementeerd.

Waarom zat het dan niet eerder in? Dat hangt denk ik samen met hoe moderne software ontwikkeling vaak werkt. Hierin werken teams niet maandenlang aan een product om het helemaal af te krijgen (dit wordt vaak de waterval methode genoemd) maar in korte periodes van twee weken (sprints) aan specifieke onderdelen. Dit laatste nog steeds niet met een deadline voor een compleet product, maar specifiek om elke sprint een compleet stukje functionaliteit te bouwen wat op zichzelf compleet is. Dit stelt teams in staat om te beginnen met een zogenaamd "minimal viable product" waarin alleen de basis functionaliteit zit en daar iteratief op door te bouwen terwijl gebruikers er al van gebruik kunnen maken.

Dikke vette disclaimer: Er zitten nog een hoop haken en ogen aan en ik heb een versimpelde versie neergtikt van waterval vs agile ontwikkeling. Er zijn hele discussies mogelijk over de invulling, hybride vormen, zin en onzin, etc. Maar dat was niet mijn doel, hopelijk is het concept enigszins duidelijk.
jinks26 @Creesch8 maart 2023 09:31
Dan ben je mis.. Met enkele 'scripts' kan je de functionaliteiten terug krijgen uit de taakbalk van windows 10.
windows 11 is en blijft gewoon een skin op windows 10 met terug wat nieuwe features erboven op.
Edit: ik heb een widescreen en heb meteen 'never combine' terug geactiveerd op de taakbalk.

[Reactie gewijzigd door jinks26 op 22 juli 2024 14:28]

the_stickie @jinks268 maart 2023 09:41
Als je het zo wil stellen werken we eigenlijk nog op Windows NT waar een skin over ligt :+
Het is zeker zo dat opeenvolgende versies van Windows steeds een paar nieuwigheden bevatten die uit te schakelen zijn. Maar die 'functionaliteit' is eerder een gevolg van hoe Windows iteratief gebouwd wordt, en niet intentioneel en niet ondersteund. Die functionaliteit zal dus verdwijnen als het Microsoft goed uitkomt.
Creesch @jinks268 maart 2023 10:12
Neehoor, wat je terugkrijgt is inderdaad de windows 10 taakbalk. Maar dat is wel een compleet ander stukje code dan de windows 11 taakbalk. Ze hebben simpelweg de oude code (nog) niet weggehaald en daardoor is deze nog te activeren.
PhilipsFan @jinks268 maart 2023 10:13
Ik ben pas echt blij als we weer grote buttons kunnen krijgen met de naam van je document of folder erin. Ik heb vaak meerdere explorers open staan en zit altijd in de verkeerde te kijken. Het lijkt wel alsof de ontwikkelaars van Windows zelf onder Linux werken, want als ze hun eigen product zelf zouden gebruiken, dan weten ze binnen 10 seconden dat iets praktisch niet bruikbaar is...
Loller1
@jinks268 maart 2023 10:48
Die enkele "scripts" zetten de Windows 10 taakbalk terug, je hebt dat helemaal niets meer van de nieuwe Windows 11 taakbalk, welke wel degelijk gewoon volledig herschreven is.
Sissors @Creesch8 maart 2023 09:02
Dit stelt teams in staat om te beginnen met een zogenaamd "minimal viable product" waarin alleen de basis functionaliteit zit en daar iteratief op door te bouwen terwijl gebruikers er al van gebruik kunnen maken.
En als niet software-dev: Volgens mij is dat één van de primaire redenen dat we zo heerlijk veel half-afgemaakte software hebben. Zo snel mogelijk zorgen dat er iets werkends is, en vanaf dat moment is er voor de klant minder behoefte om te betalen om meer te doen eraan (het werkt immers), voor de managers weinig behoefte (liever aan het volgende product wat verkocht kan worden werken) en voor de software dev weinig behoefte (leuker om wat nieuws te beginnen dan het bestaande fatsoenlijk te maken na alle stukjes die zijn afgesneden om zo snel mogelijk iets werkends te maken).
youridv1 @Sissors8 maart 2023 09:44
Nee, de reden daarvoor is veel fundamenteler dan de project methode. Namelijk gewoon management en communicatie kloof. De eisen worden gesteld zonder verstand van software ontwikkeling en daardoor krijgen programmeurs vaak scheve planningen met te veel resources voor iets kleins en veel te weinig resources voor iets heel complex. Omdat het aan buitenstaanders lastig uit te leggen is waarom een simpel iets zo lang duurt.

Dat kan ik me met deze nieuwe taskbaar ook goed voorstellen. Hij moet dus bovenin kunnen staan, lijkt heel eenvoudig, maar dan ga je er wel bijvoorbeeld vanuit dat de taskbar uberhaupt een notie heeft van zijn locatie op het scherm en dat hij weet dat het misschien handig is om het start menu niet boven zich te tonen wanneer hij bovenin staat.
Dat is allemaal super simpel van buitenaf, zelfs W98 kon dat. Maar hoe zit het met de code? hoeveel grondwerk is er nodig om tot het punt te komen waar je kunt beginnen aan taalbalk boven? Is het daarna ook gelijk eenvoudig om een verticale taakbalk te maken?

En vaak gaat het mis als er over dat soort dingen moeten worden gediscussieerd. Dan zegt management, of wie de knoop dan ook doorhakt, “ja ik wil dit en dit minimaal hebben en het moet dan af zijn”

en dan krijg je dit soort dingen dus
scholtnp @Sissors8 maart 2023 11:45
Volgens mij is dat één van de primaire redenen dat we zo heerlijk veel half-afgemaakte software hebben.
Helaas is dit fenomeen niet beperkt tot de software-industrie. Op Linked-in kwam ooit deze meme langs: There is never time to do things right, but always time to do things over. Door zowel het netwerkeffect als productieschaalvergroting is het veel meer lonend om snel marktaandeel te winnen dan om kwaliteit te leveren.
Wouterkaas @Creesch8 maart 2023 08:54
Zo, cursusje Agile gedaan? :+
Ryen @Creesch8 maart 2023 09:50
Zover ik heb begrepen is de windows 11 taakbalk vanaf de grond af opnieuw geschreven.
Software vanaf de grond opnieuw opbouwen is nou niet bepaald een agile aanpak. Ze hadden immers een MVP en hebben dat weggegooid om iets compleet nieuws te maken. Dat ze dat dan vervolgens wel weer agile aanpakken doet daar niets aan af.
Creesch @Ryen8 maart 2023 12:24
Jawel, wel als je legacy software wil vervangen. Er is hier duidelijk de keuze gemaakt dat onderhoud aan of ombouwen van de huidige taakbalk niet de optimale keuze zou zijn. Dit kan te maken hebben met diverse factoren die variëren van zaken zoals de kwaliteit van code, gebruik van legacy methodes (voor het maken van UI), de wens om in de toekomst functionaliteit in te bouwen die met het huidige technisch ontwerp simpelweg slecht tot niet mogelijk zijn, etc.

Wel is het zo dat je als eindgebruiker dit niet vaak op deze manier terug ziet. Het gebeurt namelijk relatief vaak maar dan wordt functionaliteit stukje bij beetje overgeheveld. Denk aan informatie verwerkingssystemen in de achtergrond bijvoorbeeld. Of wellicht een beter voorbeeld is de control panel in windows. Hier is Microsoft duidelijk bezig stukje voor stukje zaken onder te brengen in het nieuwe instellingen menu.

Het probleem bij zoiets als de taakbalk is natuurlijk dat je hier niet stukjes functionaliteit kan overzetten en de oude houden. Hier lijkt het er op dat men simpelweg heeft gekeken naar de functionaliteit die men minimaal dacht nodig te hebben om de nieuwe taakbalk in een windows release te stoppen. Dit is dan waarschijnlijk weer gebaseerd op gebruikers statistieken en diverse andere overwegingen.

En nogmaals, je kan een prima discussie voeren over het feit of dit niet anders had gekund. Maar het past zeker in een agile aanpak.
Webgnome @Creesch8 maart 2023 08:39
offtopic:
Ga je mij nu uitleggen hoe software ontwikkeling in elkaar steekt :+ Interessant. Het maakt niet uit welke methode je gebruikt, scrum, kanban, waterval, 'ikdoemaarwat'-methode. Als je een bepaalde feature van de grond af aan opnieuw opbouwt en zeker in een omgeving zoals windows lijkt het mij juist de bedoeling dat je zaken als de plaatsing er van als een aparte set issues in je sprint op pakt en zorgt dat dat werkt. En het was een grapje mensen, een grapje
Creesch @Webgnome8 maart 2023 08:58
offtopic:
Yup, ik ken je niet. Aan je opmerking kan ik niet zien of je bekend bent met diverse ontwikkel methoden. Sowieso denk ik dat een gedeelte van de andere gebruikers sowieso dit soort zaken interessant vind omdat ze niet actief zijn in software ontwikkeling. Wat wel of niet de bedoeling is valt wat mij betreft onder de dikke vette disclaimer die ik heb geplaatst. Het mag duidelijk zijn dat windows ontwikkeling bij Microsoft tegenwoordig onder een iteratief proces valt en dat wilde ik toelichten. Uiteraard mag je er ook een mening over hebben of dit wenselijk is.
JeroenH @Webgnome8 maart 2023 08:04
Inderdaad. Over een tijdje het nieuwsbericht "Nieuwe feature Windows 11; vensters kunnen ge-ongroepeerd worden in de taakbalk! Microsoft zo trots als een aap met zeven staarten!"
deniz280 @Webgnome8 maart 2023 08:58
Haha echt he.. vervolgens doen alsof je iets weer hebt ontwikkeld terwijl die wiel al jaren geleden is uitgevonden door henzelf. Beetje wat men ook in sims games ziet. Nieuwere sims versies worden steeds kaler en zij halen de dingen eruit wat in de vorige delen juist veel goeds deed voor het spel.

Vervolgens drukken ze dit opnieuw in betaalde dlc's.. beetje jammer dat kwaliteit zodoende afneemt.

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 14:28]

Loller1
@deniz2808 maart 2023 10:49
Waar komen deze opmerkingen vandaan? Het is niet alsof Microsoft ook maar eens heeft lopen roepen "he kijk wat je vroeger kon doen kan je nu terug doen!". Dat is keer op keer gewoon verbeelding van mensen zoals jouw en Webgnome...
deniz280 @Loller114 maart 2023 10:45
Met de verkeerde been uit bed gestapt?
Splorky @Webgnome8 maart 2023 09:40
Ik kan niet wachten tot met veel bombarie wordt gepresenteerd dat je themas waarbij teksten en vensters een custom kleuren thema kunt geven zoals dit 20 jaar geleden al kon in Windows.

Nu is een tweede kleur thema 'dark mode' al een hele prestatie.
dutchnltweaker @Webgnome8 maart 2023 08:19
Ze hebben hem er toch uitgesloopt omdat de code die ontwikkeld is voor de taskbar sinds Windows 11 compleet opnieuw is opgebouwd?
Titan223 8 maart 2023 07:52
Windows 11 ziet er half uit als een downgrade ten opzichte van Windows 10. Ik blijf er lekker tot 2025 van af
System @Titan2238 maart 2023 08:23
Ik zit op 11.
Al lig ik niet wakker van alle wijzigingen die 11 teweeg bracht kan ik je vertellen: je mist niets. :)

Maar ik vraag me wel af waar ze al die 'incompatibele' computers gaan dumpen na 2025...
SirBlade @System8 maart 2023 08:53
Die zijn prima te recyclen.
System @SirBlade8 maart 2023 10:03
misschien wel. Maar blijven gebruiken is altijd beter dan recyclen...
HakanX @System8 maart 2023 16:30
Als het geen Windows is, kunnen ze nog prima minimaal 10 en waarschijnlijk meer jaren als linux bakken voldoen.
System @HakanX8 maart 2023 18:26
Zou kunnen idd, maar dat vermijd ik liever zo lang mogelijk uit voorkeur.
Maar als het niet anders meer kan zal ik uiteindelijk een keuze moeten maken.
Linux of een gefoefelde win11
springtouwtje @System8 maart 2023 09:55
Mijn oude computers zet ik dan allemaal over op Linux...

[Reactie gewijzigd door springtouwtje op 22 juli 2024 14:28]

CivLord @System8 maart 2023 10:28
Die PC's tikken dan de acht jaar aan. Die zullen dan meer incompatibility issues hebben dan alleen met Win11.
p1lot @CivLord8 maart 2023 12:15
8 jaar? ik heb mijn pc in 2021 gemaakt, het jaar waarin Win11 released werd. Windows vertelt me dat die incompatible is. Die is in 2025 dus 4/5jaar, geen 8. ik verwacht geen andere compatibility issues binnen dit en 2 jaar eerlijk gezegd....
Audiowaste @p1lot8 maart 2023 12:50
Als je in 2021 een PC in elkaar hebt gezet, dan vraag ik mij af wel deel dat niet voldoet aan de requirements van Windows 11. Zolang je een compatible 64 -bit processor hebt en TPM aanzet, dan zou het gewoon moeten werken.
System @Audiowaste8 maart 2023 18:28
alles onder de 8ste generatie Intel wordt niet ondersteund.
Dat is behoorlijk wat. Zowat alles van voor 2018 en ook nog veel erna.
p1lot @Audiowaste8 maart 2023 21:24
Dan moet het die TPM zijn. in ieder geval geen verouderde componenten
Audiowaste @p1lot8 maart 2023 21:29
TPM zou je gewoon moeten kunnen aanzetten in je bios, zover ik weet ondersteunen alle recente cpu dat.
CivLord @p1lot8 maart 2023 14:50
Wanneer je PC twee jaar terug al niet voldeed aan de eisen voor Win11, heb je waarschijnlijk een paar componenten gebruikt die toen al verouderd waren.
aikebah @CivLord8 maart 2023 17:19
Mijn 'prullenbak' (Mac Pro 2013) tikt ook al bijna weer de 10 jaar aan en voldoet nog uitstekend... beetje jammer dat er geen nieuwe MacOS majors meer op kunnen.
Buiten OS compatibility issue geen compatibility issue te vinden nog... over een tijdje wellicht, als alle USB A-socket connectiviteit ver te zoeken is.

Een mid-range PC/laptop van tien jaar oud moet ook nog prima mee kunnen voor standaard computer gebruik. De budget-modellen worden wellicht een beetje krap behuisd omdat iedere vorm van resource-gebruik optimalisatie in desktop- en website development ingeruild lijkt te zijn voor eye-candy, attention-seeking push-notificaties en AI integratie.
System @CivLord8 maart 2023 18:22
8j is niet oud meer tegenwoordig.
Zo heb ik een 4790k van 2015 die nu dienst doet als een uit de kluiten gewassen nas op basis van windows.
Gelukkig zijn er in dat geval alternatieven, hoewel ik liever bij windows blijf.
Zoals het nu evolueert is 10 jaar voor een desktop een zeer realistische levensduur.
En zoals het nu evolueert zie ik dat enkel maar verlengen.
DeDooieVent @Titan2238 maart 2023 07:57
Ik draai wel 11, en het is dat ik te lui ben om het weer terug te zetten naar 10. Er is voor de gebruiker absoluut 0 voordeel of reden om over te stappen op 11, en je krijgt er nog dat krankzinnige prutswerk msTeams er ook nog eens bij opgedrongen. 11 is wat mij betreft de Windows ME van deze eeuw, een zinloze vingeroefening. En teams :')
e_balk @DeDooieVent8 maart 2023 08:19
wat mij betreft de Windows ME van deze eeuw
Windows ME is gereleased op 14 September 2000, dus ehm, Windows ME is het Windows ME van deze eeuw misschien een beetje?

Ik geloof niet dat Windows 11 makkelijk te vergelijken is met Windows ME, Windows ME had serieuze technische issues. Windows 11 is Windows 10 met een nieuw jasje, ze proberen meer dan ooit mensen in Microsoft cloud Services te duwen in deze versie (met o.a. Teams, maar ook de verplichting in te loggen met een MS account etc. etc.)
jerisson @e_balk8 maart 2023 09:06
[...]
Windows ME is gereleased op 14 September 2000, dus ehm, Windows ME is het Windows ME van deze eeuw misschien een beetje?
Officieel omvat een eeuw de jaren van xx01 tot en met xy00. De 21e eeuw begon eigenlijk pas op 1/1/2001. 14 September 2000 is dus eigenlijk nog vorige eeuw.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Eeuw
e_balk @jerisson8 maart 2023 09:14
Dat legt de periode dat Windows ME actief aangeboden en ondersteund werd toch in de 21ste eeuw?
Ik bedoel je hebt het 3 maanden kunnen gebruiken in de 20ste eeuw, maar nog eens 3 tot 6 jaar in de 21ste eeuw.
_Pussycat_ @e_balk8 maart 2023 10:21
Nog net niet! Wikipedia zegt:
De 21e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 21e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 2001 tot en met 2100.
Omdat we helaas niet in jaar 0 van eeuw 0 begonnen hebben we nu die vervelende offsets.
watercoolertje @DeDooieVent8 maart 2023 08:39
Als ik het goed begrijp heb je 1 minpuntje mbt teams (ben ik het mee eens hoor) en dan is het meteen zo kut als ME waar 1000den dingen mis gingen die veel dieper in het systeem zaten?

Het is gewoon een prima OS met minpunten, vergelijkbaar met W10. En die had hetzelfde met onedrive proberen te pushen maar werkte verder ook prima als OS.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:28]

Cid Highwind @watercoolertje8 maart 2023 10:57
Teams vind ik nog het minste. Ik vond het eerlijk gezegd schokkender dat er meer bloatware mee wordt geleverd dan op een demiddelde jaren 2000 laptop. Facebook, Spotify, Instagram, TikTok. De hele spyware bende voorgeïnstalleerd.

Teams is dan tenminste nog een Microsoft applicatie. De hele push naar cloud, het delen van data, integreren van advertentiefunctionaliteit en profiling is op z'n zachtst gezegd zorgwekkend te noemen.
Croga @Cid Highwind8 maart 2023 12:54
Teams vind ik nog het minste. Ik vond het eerlijk gezegd schokkender dat er meer bloatware mee wordt geleverd dan op een demiddelde jaren 2000 laptop. Facebook, Spotify, Instagram, TikTok. De hele spyware bende voorgeïnstalleerd.
Op mijn Windows installaties staan die allemaal niet. Wellicht moet je eens met de leverancier van je OS in conclaaf want Microsoft levert dit allemaal niet standaard mee
Cid Highwind @Croga8 maart 2023 15:11
Zie commentaar beneden. Het image is gewoon van de officële Microsoft website binnengetrokken. Wellicht dat Microsoft wat nieuwe dealtjes heeft gemaakt en het tegenwoordig standaard meelevert?
Croga @Cid Highwind8 maart 2023 16:10
Nope. Afgelopen weekend nog een kale Win11 geïnstalleerd en die is dan ook.... kaal. Geen FB, geen Spotify en al zeker geen IG of TikTok.
Cid Highwind @Croga8 maart 2023 16:34
Dan ben ik benieuwd of ze verschillende software meeleveren, afhankelijk van de geïnstalleerde versie. Had je een Nederlandse versie toevallig? De mijne was namelijk English-International. Wellicht dat het daar aan ligt.
DonJunior @Cid Highwind8 maart 2023 15:06
Dat ligt denk ik meer aan het bedrijf waar je jouw pc/laptop hebt gekocht want standaard zitten deze applicaties niet in Windows 11.
Cid Highwind @DonJunior8 maart 2023 15:11
Afgelopen zondag vers van de Microsoft website gedownload.
Fairy @DeDooieVent8 maart 2023 08:15
De vergelijking met ME gaat een beetje scheef. Die was wel echt héél erg brak.

Toch moet ik zeggen dat Windows 11 mij erg tegenvalt op het gebied van customization. Ik wil een taakbalk hebben met alle programma's separaat, geen groeperingen en een lage balk en de seconden rechtsonder in beeld.
Met Windows 11 is dit alleen maar mogelijk als je 3rd party tools gebruikt, dus in een zakelijke omgeving niet wenselijk.

Ook het langzaam uitfaseren van het control panel vind ik slecht. Ik vind de nieuwe manier om instellingen te doen niet prettig, daarnaast raak ik daar telkens alles kwijt en moet er via omweggetjes bij komen om zaken in te stellen.
Iblies @Fairy8 maart 2023 10:41
Windows 8 dan 😬
pieterdebie @DeDooieVent8 maart 2023 08:29
De focus timer en window snapping in windows 11 is wel erg fijn, maar daarvoor upgrade je geen OS inderdaad :p
QyRoZ @DeDooieVent8 maart 2023 09:25
ME was onbruikbaar instabiel, 11 heeft bij mij nog geen enkele crash gegeven in het ruime jaar dat ik het nu gebruik. Compleet scheve vergelijking.
aliberto @QyRoZ8 maart 2023 10:09
Windows M.E. heette in de volksmond niet voor niets Windows Meer Ellende.
Ulas @Titan2238 maart 2023 08:13
De verkenner ziet wel fijner uit in 11, die van 10 is echt te druk, met z’n Office Ribbon interface.
System @Ulas8 maart 2023 08:25
Jep met tabbladen die je niet kan verslepen. Meest zinloze feature ooit.
pandit @Titan2238 maart 2023 08:14
Oh. Ik ervaar windows 11 als de beste windows versie sinds XP. De enige tweak die ik uitvoer is het startmenu links plaatsen, alle extra zoals classic shell vind ik niet meer nodig. Lastbutnotleast, stabiel als een rots. Dot doet me de verschrikkelijke windows10 snel vergeten.
SuperDre @pandit8 maart 2023 13:12
Nouja, Windows 10 is ook zo stabiel als een rots.
SilentDecode @Titan2238 maart 2023 09:12
Windows 11 ziet er half uit als een downgrade ten opzichte van Windows 10
Half?
MrMonkE @Titan2238 maart 2023 10:32
De hoepels waar je in W10 door moet springen om een local account te krijgen was de doorslag.
Dat wordt alleen maar erger in de toekomst. Ik ben overgestapt naar Linux eind zomer 2022.
Meiklokje @Titan2238 maart 2023 11:57
Het is maar cosmetica. Windows 11 gaat echt geen andere x86 code draaien als oudere versies. Windows 11 is 10 met een facelift en belachelijke systeemeisen. Als de commerce maar gaat. Als je van Windows naar Chrome os, Mac OS of Linux overstapt. Spreken we van een nieuw os. Windows blijft Windows sinds dag 1. Het os wat je naar hartelust kan manipuleren en foute code op kan draaien. En dat is met versie 11 echt niet anders. Het paradijs voor kwaadwillige code om op bot te vieren. Dezelfde DLL hel. En ga nog maar even door.
TheMaurice @Titan2238 maart 2023 14:43
Heus. MS kan lekker tot oktober 2025 blijven bugfixen en oude Windows 10 features er terug inbouwen, dan kunnen wij tegen die tijd upgraden in plaats van te downgraden.
djeve 8 maart 2023 07:56
Dit zijn van die life changing events waarbij de meest gestelde vraag is, waar was jij toen "de windowsbalk van beneden naar boven werd geplaatst". Ik snap dat dit niet zomaar stabiel te krijgen is.

sarcasme modus weer uit ;-)

[Reactie gewijzigd door djeve op 22 juli 2024 14:28]

dragon2 @djeve8 maart 2023 08:18
Ik heb dat jaren gehad via Stardock (Start11), ook toen Windows het zelf nog kon. Niks onstabiels aan hoor, zo spannend is het blijkbaar niet als een 3rd party stukje software het makkelijk kan 🤷
DrPoncho @dragon28 maart 2023 08:52
Ik vermoed dat hij een grap maakte.
MrMonkE @DrPoncho8 maart 2023 10:35
Ik vermoed dat hij een grap maakte.
AHA! Dat verklaart het! :o
Ik wilde al reageren dat het mij geen rocketscience lijkt.
@djeve .. subtiel! :)
Estray One @djeve8 maart 2023 08:05
Terwijl dit gewoon een functie was in oudere Windows versies. taakbalk links, taakbalk rechts het was ongelooflijk.
ytterx @djeve8 maart 2023 08:07
Het is vooral een beetje raar omdat de balk al vele versies (volgens mij sinds 95? ik was ~5) van Windows links, rechts, boven of onder te plaatsen was. Vooral omdat de balk zelf meer als een herontwerp aanvoelt en niet een volledig nieuwe implementatie.

Dus ik verwachte juist wel dat deze optie gewoon bleef bestaan...
Jester-NL @djeve8 maart 2023 10:21
Ik zou eigenlijk niet meer weten wanneer het was dat ik mijn taakbalk aan de rechterkant van mijn linkerscherm plaatste... het was een jaar of twintig terug, toen ik nog met W2K werkte..
CivLord @Jester-NL8 maart 2023 10:33
En welk percentage gebruikers zal ooit een andere locatie hebben gebruikt dan onder? Zal dat groter zijn dan 1%?
Dit zal een optie zijn voor zo weinig gebruikers, dat ze er geen capaciteit voor vrij zullen maken. Dit is waarschijnlijk een vrijdagmiddag project waar ontwikkelaars aan werken wanneer het nog te vroeg is om naar huis te gaan, maar te laat om nog iets groots op te pakken.
Jester-NL @CivLord8 maart 2023 10:41
Mwah... het is een feature die altijd al in Windows zat. En het is eigenlijk gekker dat ze er nu wel (of pas) tijd voor maken, terwijl het gemis van de functie ook tijdens de beta-tests al naar voren kwam. En het lijkt me dat het makkelijker geweest zou zijn om bestaande functionaliteit te behouden bij het maken van nieuwe code... in tegenstelling tot het (veel) later alsnog toevoegen.
Maar goed, ik ben maar een eenvoudige eindgebruiker, die een stukje functionaliteit mist dat wel in eerdere versies van het OS bestond, en in andere OS-en.
CivLord @Jester-NL8 maart 2023 11:30
Het was een WOW-feature die in de allereerste versie van Windows met een desktop zat. Zo van: "WOW, kijk eens wat ik kan doen met de taskbar!"
Maar wanneer het overgrote deel van de gebruikers de feature niet gebruikt en de taskbar onder in het scherm laat staan, Dan lijkt het mij logisch dat het verplaatsen ervan geen prioriteit heeft wanneer je de taskbar vanaf 0 opnieuw gaat programmeren.
Notlupus 8 maart 2023 08:03
Kunnen ze niet beter tijd steken in een volledig aanpasbare interface? Ben je ook elke keer van dat gezeik af.
Fairy @Notlupus8 maart 2023 08:18
Precies dé reden dat ik windows 11 niet prettig vind.

Eigenlijk gewoon de interface van Windows 7.... Die zou ik graag weer terugzien inderdaad.
Creesch @Notlupus8 maart 2023 08:22
Maar moet je wel eerst de tijd steken in het maken van die interface en zit je daarna met gezeik van ondersteuning hiervan. Hoe meer mogelijkheden een gebruiker heeft hoe meer kansen dat ze een combinatie van zaken instellen wat zorgt voor obscuur gedrag.

Zeker bij volledig nieuw ontwikkelde software, wat de taakbalk in windows 11 is. Deze is namelijk helemaal opnieuw geschreven. In dit soort situaties wil (en kan je) niet alles direct implementeren, maar begin je met een basis die je daarna gaat uitbouwen.
VirtualGuineaPig @Notlupus8 maart 2023 08:15
Nee, gebruikers moeten hun tijd steken in het aanleren van het gebruik van Linux. En geavanceerde gebruikers gaan hun tijd steken in het porteren van applicaties of het bijdragen aan Wine.
Hydranet @VirtualGuineaPig8 maart 2023 09:36
Je hebt ook tijd moeten steken in het leren van Windows, alleen het verschil is waarschijnlijk dat je bent op gegroeid met Windows(net zoals de meeste mensen) dus je hebt het over de jaren heen geleerd. Ik heb ook vroeger DOS leren gebruiken, niet dat het vanzelf kwam en daarna Windows, nu gebruik ik al aardig wat jaren GNU/Linux en dat heeft toen ook even gekost omdat een ander besturing systeem is als Windows.
RoyTrenneman @VirtualGuineaPig8 maart 2023 08:22
Precies. Wil je iets 'standaards', dan kies je macOS of Windows, wil je het naar eigen hand (kunnen) zetten, dan is Linux een logische keuze, al is die in de standaard configuratie ook prima bruikbaar met een taakbalk waar je maar wilt.

Dat zulke commentaren geplaatst worden op Tweakers notabene.

Nu wel de hand in eigen boezem steken en niet massaal -1en...
DrPoncho @VirtualGuineaPig8 maart 2023 08:49
Gebruikers 'moeten' helemaal niets..

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