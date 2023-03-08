Microsoft lijkt te werken aan functie om taakbalk Windows 11 bovenin te plaatsen

Microsoft lijkt te werken aan een functie om de taakbalk van Windows 11 bovenin te plaatsen. Het bedrijf ondersteunt tot nu toe dat de taakbalk onder in beeld staat. Het werk aan de functie lijkt nog niet helemaal klaar.

De functie zit in Windows 11 Dev build 25309 en is te zien in een video van Albacore. Daarin is te zien dat hoewel de taakbalk bovenin zit, het startmenu opent vanaf onder in het scherm. Ook andere elementen, zoals een overzicht van openstaande vensters, verschijnen onderin. Dat lijkt erop te wijzen dat het werk aan de functie nog niet klaar is.

Voorgaande versies van Windows gaven gebruikers de keuze om de taakbalk op elke gewenste plek in beeld te zetten. Standaard was dat altijd al onderin, maar ook links, rechts en bovenin waren opties tot en met Windows 10. Met Windows 11 veranderde dat en staat de taakbalk altijd onderin. Er zijn wel tools van derden beschikbaar om de taakbalk van Windows 10 weer te gebruiken en zodoende de opties om de taakbalk op een andere plek te plaatsen terug te krijgen.

Het is onbekend of en wanneer de optie om de taakbalk bovenin te plaatsen in een stabiele versie van Windows 11 zal verschijnen. Microsoft heeft daar tot nu toe niets over gezegd. Ook is onduidelijk of het in een later stadium mogelijk zal worden de taakbalk links of rechts in beeld te zetten.