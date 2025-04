Microsoft brengt fix uit voor screenshot-bug in Windows

Microsoft heeft een fix uitgebracht voor voor de zogenaamde aCropalypse-bug in Windows. Deze bug maakte het mogelijk om weggeknipte info uit afbeeldingen, terug te halen of te reconstrueren. De bug was eerder deze maand ook ontdekt in Android 10.

De fix is vrijdag beschikbaar gemaakt voor het Knippen & Aantekenen-programma in Windows 10 en het Knipprogramma in Windows 11. Beide tools, en de bugfix, kunnen via de Microsoft Store gedownload worden. De fix zorgt ervoor dat weggeknipte info uit screenshots of afbeeldingen voortaan niet meer terug te halen is.

Microsoft gaf de kwetsbaarheid een laag beveiligingsrisico mee. Het bedrijf stelt dat er 'ongewone handelingen' nodig zijn vooraleer het tot eventuele exploitatie van gegevens kan komen.

De aCropalypse-bug werd eerder deze maand ontdekt in Android 10 door software-engineer Chris Blume. Die stelde dat dezelfde exploit ook werkt op Windows-systemen. Onderzoeker David Buchanan bevestigde de bevindingen.