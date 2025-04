Europese Commissie bereikt akkoord met Duitsland over e-fuels

De Europese Commissie heeft een akkoord met Duitsland bereikt over het verbod op auto's met een verbrandingsmotor. Tegen 2035 mogen er ook nog wagens met dergelijke motor verkocht worden in de EU, op voorwaarde dat ze enkel CO2-neutrale brandstoffen kunnen gebruiken.

Duitsland blokkeerde sinds begin maart het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 niet meer verkocht mogen worden in de EU. De Duitse regeringspartij FDP ging toen niet akkoord en wou dat de verkoop van wagens die op synthetische CO2-neutrale brandstoffen konden rijden, mogelijk bleef. Deze brandstoffen worden ook wel eens e-fuels genoemd. De Europese Commissie beloofde na te gaan of deze brandstoffen in lijn lagen met de klimaatdoelstellingen, maar wou toen nog niets garanderen. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Volgens Volker Wissing, de Duitse minister van Transport, blijft de Europese Unie dankzij deze beslissing 'technologieneutraal' en worden er belangrijke opties opengehouden als het gaat over klimaatneutrale en betaalbare mobiliteit. Het verbod op wagens met een verbrandingsmotor was in oktober van vorig jaar al goedgekeurd door het Europese Parlement en moest begin maart groen licht krijgen in de Europese Commissie en de Europese Raad.

Het verbod op auto’s met een verbrandingsmotor is onderdeel van de Europese Green Deal. Dat is een pakket van Europese maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de Europese Unie tegen 2030 netto 55 procent minder broeikasgassen uitstoot. Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen naar nul procent gereduceerd zijn.